За сутки на Киевщине зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, - ОГА

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на утро 18 мая 2020 г. официально подтверждены 1224 случая заболевания коронавирусом, из них у 103 детей и 219 медработников (данные за весь период).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Сообщается, что за последние сутки выявлено 27 новых случаев.

Из всех заболевших на стационарном лечении находятся 206 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1018 человек.

Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей.

За время пандемии в Киевской области умерли 29 человек.

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В период с 14.03.2020 г. всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3650 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 28 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5767 контактными лицами.