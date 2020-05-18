За добу на Київщині зафіксовано 27 нових випадків COVID-19, - ОДА
За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на ранок 18 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1224 випадки захворювання на коронавірус, із них 103 - у дітей та 219 - у медпрацівників (дані за весь період).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
Повідомляється, що за останню добу виявлено 27 нових випадків.
З усіх хворих на стаціонарному лікуванні перебувають 206 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1018 осіб.
Одужали 212 осіб, зокрема 18 дітей.
За час пандемії в Київській області померли 29 осіб.
У період із 14.03.2020 р. загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3650 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 28 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 5767 контактними особами.
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