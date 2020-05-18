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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Київщині зафіксовано 27 нових випадків COVID-19, - ОДА

За добу на Київщині зафіксовано 27 нових випадків COVID-19, - ОДА

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на ранок 18 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1224 випадки захворювання на коронавірус, із них 103 - у дітей та 219 - у медпрацівників (дані за весь період).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Повідомляється, що за останню добу виявлено 27 нових випадків.

З усіх хворих на стаціонарному лікуванні перебувають 206 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1018 осіб.

Одужали 212 осіб, зокрема 18 дітей.

За час пандемії в Київській області померли 29 осіб.

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У період із 14.03.2020 р. загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3650 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 28 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5767 контактними особами.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4002) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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