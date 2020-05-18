Діагноз COVID-19 можуть поставити навіть попри негативний ПЛР-тест, - глава ЦГЗ Кузін
Пацієнту з важким перебігом захворювання навіть за негативних результатів ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов'язаний випадок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів глава Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузин.
"Ми також стикаємося з випадками, коли, незважаючи на наявну клінічну картину і на контакт з людиною з підтвердженим COVID-19, тест не показує позитивний результат.
Тобто ця людина або контактувала, або перебувала в осередку інфекційної хвороби, чи це медичний працівник, який обслуговує хворих на коронавірус, але одним з лабораторних методів підтвердити COVID-19 не вдалося.
Ці випадки також входять у загальну статистику. Їх, здається, не більше 200 по країні ", - пояснив він.
Він також додав, що зараз в рамках однієї доби роблять 7-8 тисяч тестів, з них 1000 припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або у них був сумнівний результат.
Як повідомлялося раніше, на ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб.
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Ничего нового.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
Значит создатели сегодняшних тестов что-то не учли (какие-то скрытые свойства вируса). Увы, но полную картину его наличия (или отсутствия) покажет только вскрытие.
По поводу масок медицинских: уже доказано, что они с реальной вероятностью на 90% могут задержать воздушно-капельное заражение...В Австрии законом запрещено посещать общественные места без масок. А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты...
https://censor.net/ua/comments/locate/3196180/019214ef-d616-739b-ada6-f1a73f6f35fe
Вот тебе мой адекватный ответ: пнх!
У него после болезни полностью поражены органы обоняния: он не слышит запахов и вкуса!
Это типа "самое легкое" осложнение!
Moшенники поганые вы.
Приходишь - голова пробита, рука болтается, из локтя кость торчит....
Милок, да у вас же ковид!