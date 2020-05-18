Діагноз COVID-19 можуть поставити навіть попри негативний ПЛР-тест, - глава ЦГЗ Кузін

Пацієнту з важким перебігом захворювання навіть за негативних результатів ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов'язаний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів глава Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузин.

"Ми також стикаємося з випадками, коли, незважаючи на наявну клінічну картину і на контакт з людиною з підтвердженим COVID-19, тест не показує позитивний результат.

Тобто ця людина або контактувала, або перебувала в осередку інфекційної хвороби, чи це медичний працівник, який обслуговує хворих на коронавірус, але одним з лабораторних методів підтвердити COVID-19 не вдалося.

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Ці випадки також входять у загальну статистику. Їх, здається, не більше 200 по країні ", - пояснив він.

Він також додав, що зараз в рамках однієї доби роблять 7-8 тисяч тестів, з них 1000 припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або у них був сумнівний результат.

Як повідомлялося раніше, на ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб.