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Новини Коронавірус і карантин
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Діагноз COVID-19 можуть поставити навіть попри негативний ПЛР-тест, - глава ЦГЗ Кузін

Діагноз COVID-19 можуть поставити навіть попри негативний ПЛР-тест, - глава ЦГЗ Кузін

Пацієнту з важким перебігом захворювання навіть за негативних результатів ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов'язаний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів глава Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузин.

"Ми також стикаємося з випадками, коли, незважаючи на наявну клінічну картину і на контакт з людиною з підтвердженим COVID-19, тест не показує позитивний результат.

Тобто ця людина або контактувала, або перебувала в осередку інфекційної хвороби, чи це медичний працівник, який обслуговує хворих на коронавірус, але одним з лабораторних методів підтвердити COVID-19 не вдалося.

Також читайте: Тести на COVID-19 проводять щонайменше 49 українських лабораторій, - ЦОЗ

Ці випадки також входять у загальну статистику. Їх, здається, не більше 200 по країні ", - пояснив він.

Він також додав, що зараз в рамках однієї доби роблять 7-8 тисяч тестів, з них 1000 припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або у них був сумнівний результат.

Як повідомлялося раніше, на ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Диагноз на глазок?
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18.05.2020 13:10
+5
А никто и не сомневался в том как делается статистика.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
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18.05.2020 13:07
+5
По последним данным, геморрой, в большинстве случаев, является следствием борьбы с коронавирусом.
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18.05.2020 13:11
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Дык, практика уже многократно проверена.
Ничего нового.
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18.05.2020 13:06 Відповісти
Так чи є у хворого коронавірус?
Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3446
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18.05.2020 13:07 Відповісти
А никто и не сомневался в том как делается статистика.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
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18.05.2020 13:07 Відповісти
Чтобы подтверждать инвалидность нужным медикам.
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18.05.2020 15:41 Відповісти
Тобто тест на короновірус не підтверджується, але діагноз короновірус?🙄
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18.05.2020 13:08 Відповісти
Норм: є симптоми - ставимо, нема - ставимо за результатом небінарного тесту.
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18.05.2020 13:13 Відповісти
"...мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат".

Значит создатели сегодняшних тестов что-то не учли (какие-то скрытые свойства вируса). Увы, но полную картину его наличия (или отсутствия) покажет только вскрытие.
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18.05.2020 13:15 Відповісти
Можливо щось не врахували при створенні тестів, але де гарантія правильності такої діагностики?
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18.05.2020 13:36 Відповісти
Я так думаю, что причина "неоднозначности" показаний тестов в том, что еще не все врачи знают с чем имеют дело. Все рассуждения идут от симптоматики пневмонии, а это не пневмония, а поражение крови (окисление ферритина), а остальные осложнения и симптомы уже следствие... Я верю в то, что врач уже наблюдавший клиническую картину реального больного ковид19 может визуально определить болезнь с большой вероятностью.
По поводу масок медицинских: уже доказано, что они с реальной вероятностью на 90% могут задержать воздушно-капельное заражение...В Австрии законом запрещено посещать общественные места без масок. А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты...
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18.05.2020 14:01 Відповісти
"А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты..." - коронавіврусів 38 видів (це відомо з 1963р.) ,з них 2 передаються від людини до людини. Живуть вони у людях всю історію існування людства! Цікаво б було дізнатись від "ея-тама" -чому паніку розігнали тільки зараз?
https://censor.net/ua/comments/locate/3196180/019214ef-d616-739b-ada6-f1a73f6f35fe
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18.05.2020 15:06 Відповісти
Угу, какие мы поодкованные, 38видов...(

Вот тебе мой адекватный ответ: пнх!
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18.05.2020 15:17 Відповісти
Модератери!!! Забаньте цього хама!
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18.05.2020 15:28 Відповісти
)))))))))) Смерть кацапским фашистам и их тролям...))))))))))))))
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18.05.2020 15:31 Відповісти
А ти москальоязичний ,чого ще не самоліквідувався?
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18.05.2020 15:32 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 13:09 Відповісти
Самое интересное, что у них в рахе с вирусом реальный армагеддон. Один чел из москвы на форуме неделю назад писал, что болеют массово: его семья и семьи его знакомых и друзей.
У него после болезни полностью поражены органы обоняния: он не слышит запахов и вкуса!
Это типа "самое легкое" осложнение!
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18.05.2020 14:07 Відповісти
Диагноз на глазок?
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18.05.2020 13:10 Відповісти
По последним данным, геморрой, в большинстве случаев, является следствием борьбы с коронавирусом.
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18.05.2020 13:11 Відповісти
Тесты не качественные,а симптомы на лицо
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18.05.2020 13:11 Відповісти
врачам главное бабло, 21000 обходится лечение, врачи воруют под тебя бабки, а лечится заставляют за свои!
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18.05.2020 13:27 Відповісти
Axxxa.
Moшенники поганые вы.
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18.05.2020 13:42 Відповісти
COVID-19 - очень удобная штука чтобы докопаться вне зависимости от причин.
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18.05.2020 13:42 Відповісти
Taк он для того и придуман. Раньше придумывали "врагов народа".
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Ну если врачам надбавки платить, то они скоро диагноз на глаз будут ставить
Приходишь - голова пробита, рука болтается, из локтя кость торчит....
Милок, да у вас же ковид!
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18.05.2020 15:58 Відповісти
Если голова пробита, а из локтя кость торчит - это не COVID. Это Вы, батенька, чего-нибудь съели.
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18.05.2020 16:28 Відповісти
 
 