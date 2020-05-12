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Новини Коронавірус і карантин
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Тести на COVID-19 проводять щонайменше 49 українських лабораторій, - ЦОЗ

Тести на COVID-19 проводять щонайменше 49 українських лабораторій, - ЦОЗ

До лабораторій, які проводять тестування на COVID-19, входять як державні, так і приватні лабораторії.

Про це на сторінці мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 12 травня всього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:

  • ДУ "Київський міський ЛЦ МОЗ України" — 15 984;
  • ДУ "Вінницький ОЛЦ МОЗ України" — 12 093;
  • ДУ "Чернівецький ОЛЦ МОЗ України" — 11 247;
  • ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" — 9 019;
  • ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України" — 8 675.

У ЦГЗ нагадали, що першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України отримала 4 лютого 2020 року. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.

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карантин (18172) тестування (457) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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12.05.2020 14:42 Відповісти
 
 