Зеленский согласовал назначение Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении.
Также Зеленский выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Мы все понимаем, что депортация - одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны со своей родной земли. Вечная память погибшим", - сказал глава государства.
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Hulio
показать весь комментарий18.05.2020 16:47 Ответить Мне нравится 1
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий18.05.2020 19:05 Ответить Мне нравится 0
Tamara Ilchenko
показать весь комментарий18.05.2020 22:35 Ответить Мне нравится 0
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