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Зеленский согласовал назначение Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины, - ОП

Зеленский согласовал назначение Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Мы все понимаем, что депортация - одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны со своей родной земли. Вечная память погибшим", - сказал глава государства.

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Автор: 

МИД (6933) крымские татары (2716) Джапарова (174)


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Ладно, зачёт.
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18.05.2020 16:47 Ответить
А дениска подання принес или мимо кассы прошло.
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18.05.2020 19:05 Ответить
Якась радянщина забезпечувати національне представництво. Спеціаліст має бути високого рівня і проукраїнські налаштовний. Все інше не має значення.
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18.05.2020 22:35 Ответить
 
 