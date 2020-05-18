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Польша планирует открыть границы с 15 июня, - вице-премьер Эмильевич
В Польше могут принять решение об открытии границ с 15 июня.
Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич во время телеэфира заявила, что из предварительных сообщений ряда европейских государств следует, что они хотят открыть свои границы 15 июня. Аналогичный план имеет и Польша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом", - сообщила Эмильевич.
Польша закрыла свои границы 13 марта. Это стало большой проблемой для многих жителей Калининградской области, которые были вынуждены возвращаться домой обходными путями.
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+7 Stary Ded #454585
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+5 Kirill sh
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Польшу покинуло не так много украинцев, что бы создать какой-то серьезный кризис.
И напоследок: Гуляя сегодня с женой по городу, я видел возле каждого магазина и просто в удобных местах, как торгуют ПРОПАВШЕЙ НА ПОЛЯХ клубникой.
Достаточно?
Цензор вместе с интерфаксом переживают за братский народ калиниградской области.
Сегодня министр экономики и инфраструктуры Эстонии подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса. Среди них Великобритания, Швеция, Бельгия, Россия и Беларусь.
Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром, будет действовать как минимум до 7 июня. После этого Министерство экономики и коммуникаций Эстонии в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценят его дальнейшую необходимость.
Скорее всего власти европейских стран не верят липовым отчетам белорусского Минздрава и понимают, что до пика эпидемии в нашей стране еще далеко. Наши соседи постепенно смягчают карантинные меры. Это следствие того, что там эпидемия идет на спад, что, в свою очередь является следствием жестких и своевременных карантинных мер. Скоро, возможно, будут открыты и границы между ними.
Но это не коснется Беларуси. Уже в скором времени медики прогнозируют всплеск заболевания Covid-19 из-за проведения парада 9 мая. Границы с Беларусью соседи откроют только после того, как у нас на самом деле будет спад эпидемии. Когда это произойдет - неизвестно. Отказ Лукашенко от карантинных мер якобы ради спасения экономики превратит нашу страну в изгоя, от которого отгородится весь цивилизованный мир.
Как это отразится на экономике и на самом Лукашенко? Узнаем уже совсем скоро.
Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек
Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», - пишет агентство.
Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ec286189a794788ada356ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews