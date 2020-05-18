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Новини Коронавірус і карантин
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Польща планує відкрити кордони з 15 червня, - віцепрем'єр Еміль

Польща планує відкрити кордони з 15 червня, - віцепрем'єр Еміль

У Польщі можуть прийняти рішення про відкриття кордонів із 15 червня.

Віцепрем'єр Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що з попередніх повідомлень низки європейських держав випливає, що вони хочуть відкрити свої кордони 15 червня. Аналогічний план має і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також припускаємо, що якщо ситуація розвиватиметься не швидшими темпами, ніж зараз, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", - повідомила Еміль.

Польща закрила свої кордони 13 березня. Це стало великою проблемою для багатьох жителів Калінінградської області, які були змушені повертатися додому обхідними шляхами.

Читайте також: Польща не відкриватиме кордони щонайменше до 12 червня

Автор: 

кордон (4748) карантин (18172) Польща (8472) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Польша закрыла свои границы 13 марта. Это стало большой проблемой для многих жителей Калининградской области, которые были вынуждены возвращаться домой обходными путями.Источник: https://censor.net/n3196267

Цензор вместе с интерфаксом переживают за братский народ калиниградской области.
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18.05.2020 17:34
+5
"Гений", с чего ты решил, что в Польше пропала клубника или другие сх культуры? Потому что на цензоре напечатали жалобу чиновника из "польской ассоциации переработки сх продукции" или как она там называется? Так это обычная подковерная практика в выбивании дополнительных дотаций для СВОЕГО бизнесса, лоббирование интересов.
Польшу покинуло не так много украинцев, что бы создать какой-то серьезный кризис.
И напоследок: Гуляя сегодня с женой по городу, я видел возле каждого магазина и просто в удобных местах, как торгуют ПРОПАВШЕЙ НА ПОЛЯХ клубникой.
Достаточно?
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18.05.2020 17:19
+2
У тебя мозг пропал, если он у тебя вообще был.
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18.05.2020 17:04
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О каких границах речь, о всех или только внутри ЕС.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
Полуниця пропала!
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18.05.2020 16:58 Відповісти
У тебя мозг пропал, если он у тебя вообще был.
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18.05.2020 17:04 Відповісти
Обоснуй свій виперд. Бо в мене Є. Тому, як полякам наші заробітчани конче як необхідні, а їх не впускають, або не випускають.
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18.05.2020 17:08 Відповісти
"Гений", с чего ты решил, что в Польше пропала клубника или другие сх культуры? Потому что на цензоре напечатали жалобу чиновника из "польской ассоциации переработки сх продукции" или как она там называется? Так это обычная подковерная практика в выбивании дополнительных дотаций для СВОЕГО бизнесса, лоббирование интересов.
Польшу покинуло не так много украинцев, что бы создать какой-то серьезный кризис.
И напоследок: Гуляя сегодня с женой по городу, я видел возле каждого магазина и просто в удобных местах, как торгуют ПРОПАВШЕЙ НА ПОЛЯХ клубникой.
Достаточно?
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18.05.2020 17:19 Відповісти
Ау, так где твои обоснования?
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18.05.2020 18:00 Відповісти
Гуляй дальше по місту.
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18.05.2020 21:41 Відповісти
По факту тебе возразить нечего и ты начинаешь писать бред. Если нечего написать - не пиши совсем, а то ты очень глупо выглядишь.
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18.05.2020 22:20 Відповісти
То є добже
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18.05.2020 17:16 Відповісти
Пару недель после открытия границ, ожидаем очередей от Шегени до Броды,не меньше.
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18.05.2020 17:20 Відповісти
Хто хоче нормально жити і працювати , а не шастати і стояти в чергах на митниці - подаються на карту тимчасового перебування , потім на сталий побит і не паряться
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18.05.2020 17:29 Відповісти
180000 людей виїхали , 1200000 - залишились . Приблизно так . Дивно , що Україні не потрібні працівники . Ну звісно за нормальну оплату праці 😁
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18.05.2020 17:25 Відповісти
А зачем Украине дополнительные РАБОЧИЕ руки (грустный сарказм). А если еще и платить им нормальную зп - "да ну нах" сказали в крупных фирмах.
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18.05.2020 17:29 Відповісти
Польша закрыла свои границы 13 марта. Это стало большой проблемой для многих жителей Калининградской области, которые были вынуждены возвращаться домой обходными путями.Источник: https://censor.net/n3196267

Цензор вместе с интерфаксом переживают за братский народ калиниградской области.
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18.05.2020 17:34 Відповісти
Покинуть территорию Польши можно был на протяжении всего карантина. Россия САМА закрыла границы на вьезд.
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18.05.2020 18:01 Відповісти
Нам пох!
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19.05.2020 00:02 Відповісти
Баста!, [18.05.20 14:27]
Сегодня министр экономики и инфраструктуры Эстонии подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса. Среди них Великобритания, Швеция, Бельгия, Россия и Беларусь.
Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром, будет действовать как минимум до 7 июня. После этого Министерство экономики и коммуникаций Эстонии в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценят его дальнейшую необходимость.
Скорее всего власти европейских стран не верят липовым отчетам белорусского Минздрава и понимают, что до пика эпидемии в нашей стране еще далеко. Наши соседи постепенно смягчают карантинные меры. Это следствие того, что там эпидемия идет на спад, что, в свою очередь является следствием жестких и своевременных карантинных мер. Скоро, возможно, будут открыты и границы между ними.
Но это не коснется Беларуси. Уже в скором времени медики прогнозируют всплеск заболевания Covid-19 из-за проведения парада 9 мая. Границы с Беларусью соседи откроют только после того, как у нас на самом деле будет спад эпидемии. Когда это произойдет - неизвестно. Отказ Лукашенко от карантинных мер якобы ради спасения экономики превратит нашу страну в изгоя, от которого отгородится весь цивилизованный мир.
Как это отразится на экономике и на самом Лукашенко? Узнаем уже совсем скоро.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек

Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», - пишет агентство.

Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ec286189a794788ada356ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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18.05.2020 20:45 Відповісти
 
 