Польща планує відкрити кордони з 15 червня, - віцепрем'єр Еміль

У Польщі можуть прийняти рішення про відкриття кордонів із 15 червня.

Віцепрем'єр Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що з попередніх повідомлень низки європейських держав випливає, що вони хочуть відкрити свої кордони 15 червня. Аналогічний план має і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також припускаємо, що якщо ситуація розвиватиметься не швидшими темпами, ніж зараз, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", - повідомила Еміль.

Польща закрила свої кордони 13 березня. Це стало великою проблемою для багатьох жителів Калінінградської області, які були змушені повертатися додому обхідними шляхами.

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