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Польща планує відкрити кордони з 15 червня, - віцепрем'єр Еміль
У Польщі можуть прийняти рішення про відкриття кордонів із 15 червня.
Віцепрем'єр Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що з попередніх повідомлень низки європейських держав випливає, що вони хочуть відкрити свої кордони 15 червня. Аналогічний план має і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також припускаємо, що якщо ситуація розвиватиметься не швидшими темпами, ніж зараз, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", - повідомила Еміль.
Польща закрила свої кордони 13 березня. Це стало великою проблемою для багатьох жителів Калінінградської області, які були змушені повертатися додому обхідними шляхами.
Топ коментарі
+7 Stary Ded #454585
показати весь коментар18.05.2020 17:34
+5 Kirill sh
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+2 Kirill sh
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Польшу покинуло не так много украинцев, что бы создать какой-то серьезный кризис.
И напоследок: Гуляя сегодня с женой по городу, я видел возле каждого магазина и просто в удобных местах, как торгуют ПРОПАВШЕЙ НА ПОЛЯХ клубникой.
Достаточно?
Цензор вместе с интерфаксом переживают за братский народ калиниградской области.
Сегодня министр экономики и инфраструктуры Эстонии подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса. Среди них Великобритания, Швеция, Бельгия, Россия и Беларусь.
Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром, будет действовать как минимум до 7 июня. После этого Министерство экономики и коммуникаций Эстонии в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценят его дальнейшую необходимость.
Скорее всего власти европейских стран не верят липовым отчетам белорусского Минздрава и понимают, что до пика эпидемии в нашей стране еще далеко. Наши соседи постепенно смягчают карантинные меры. Это следствие того, что там эпидемия идет на спад, что, в свою очередь является следствием жестких и своевременных карантинных мер. Скоро, возможно, будут открыты и границы между ними.
Но это не коснется Беларуси. Уже в скором времени медики прогнозируют всплеск заболевания Covid-19 из-за проведения парада 9 мая. Границы с Беларусью соседи откроют только после того, как у нас на самом деле будет спад эпидемии. Когда это произойдет - неизвестно. Отказ Лукашенко от карантинных мер якобы ради спасения экономики превратит нашу страну в изгоя, от которого отгородится весь цивилизованный мир.
Как это отразится на экономике и на самом Лукашенко? Узнаем уже совсем скоро.
Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек
Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», - пишет агентство.
Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ec286189a794788ada356ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews