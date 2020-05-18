Украина не собирается возобновлять поставки воды в оккупированный Крым, - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.

Об этом Резников заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - заявил вице-премьер.

Резников добавил, что согласно Женевской конвенции, РФ обязана обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма.

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