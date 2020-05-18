Украина не собирается возобновлять поставки воды в оккупированный Крым, - вице-премьер Резников
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.
Об этом Резников заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - заявил вице-премьер.
Резников добавил, что согласно Женевской конвенции, РФ обязана обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма.
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🤣
Тим більше, у нас цього року посуха і самим вода потрібна!
ибо потом, любое действо можно объяснить жизненной необходимостью (аниженашилюди) и наплевать на какие-то обещания или еще вернее, сказать, что вас не так поняли ))))
только раздражают народ
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тут вніматєльно слєдітє за шулєрскімі рукамі!!! не УКРАЇНСЬКИЙ, а НАШ