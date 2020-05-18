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Украина не собирается возобновлять поставки воды в оккупированный Крым, - вице-премьер Резников

Украина не собирается возобновлять поставки воды в оккупированный Крым, - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.

Об этом Резников заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - заявил вице-премьер.

Резников добавил, что согласно Женевской конвенции, РФ обязана обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Автор: 

Крым (26362) деоккупация (847) Резников (1170)


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Топ комментарии
+8
НеЛох преподнесет как "гуманитарная помощь для НАШИХ людей" и 73% имбицилов радостно похлопают в ладошки.
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18.05.2020 17:02
+5
Две минуты назад , узнал кто это .
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18.05.2020 17:01
+3
А Шмыгель другое говорил.
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18.05.2020 17:01
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Две минуты назад , узнал кто это .
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18.05.2020 17:01 Ответить
А Шмыгель другое говорил.
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18.05.2020 17:01 Ответить
НеЛох преподнесет как "гуманитарная помощь для НАШИХ людей" и 73% имбицилов радостно похлопают в ладошки.
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18.05.2020 17:02 Ответить
А ЗЕ про те знає?
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18.05.2020 17:04 Ответить
да хватит о хорошем царе и плохих боярах
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18.05.2020 17:07 Ответить
Сьогодні день обіцянок??
🤣
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18.05.2020 17:07 Ответить
ібо ніхт!
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18.05.2020 17:08 Ответить
Так для чого хочуть приватизувати Кримський канал?
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18.05.2020 17:12 Ответить
Якщо хтось ризикне хоча б почати переговори про відновлення постачання води в КРим, то це 100% державна зрада і тут своє слово мають сказати ЗСУ! І обов'язково потрібно взяти під охорону заглушку в каналі!

Тим більше, у нас цього року посуха і самим вода потрібна!
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18.05.2020 17:19 Ответить
та вже стіко тих "красних ліній" перетнуто і сошло с рук, шо пустять ту воду, і ми не зогледімся
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18.05.2020 17:25 Ответить
Дивно, що в ЗСУ не реагують на ці "красні лінії"... Їм достатньо один раз гучно заявити про свою позицію!
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18.05.2020 17:32 Ответить
а шо таке ЗСУ? Це вже не патріотичні добробати, а вата ватна - за Зє!лупу ГолоСовалі
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18.05.2020 17:35 Ответить
Народу эти продажные слуги - капитулянты клянутся в одном. А с кровавыми фашистами оккупантами )(уйла договариваются абсолютно о другом. Преступно изменяя при этом и Украина и украинский народ
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18.05.2020 17:21 Ответить
чем чаще это повторяется - тем сильнее сомнение в правдивости этих слов...
ибо потом, любое действо можно объяснить жизненной необходимостью (аниженашилюди) и наплевать на какие-то обещания или еще вернее, сказать, что вас не так поняли ))))
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18.05.2020 17:22 Ответить
зачем опять этот вопрос поднимать?
только раздражают народ
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18.05.2020 17:23 Ответить
Смотрят уровень раздражения и ждут когда спадет до минимума.
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18.05.2020 17:28 Ответить
якшо всьо понятно, то нашо опять шевелить тєму??? Шоп будоражіть опщєственне мнєнійє, бо вже задумали шось вкрасти, і тра' відвернути увагу на "мовне питання"
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18.05.2020 17:23 Ответить
не украсть а среформировать.
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18.05.2020 17:34 Ответить
в наш Крым мы поставляем нашу воду
--------
тут вніматєльно слєдітє за шулєрскімі рукамі!!! не УКРАЇНСЬКИЙ, а НАШ
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18.05.2020 17:28 Ответить
і глагол презент кентініуз - вони вже поставляют. Ото хто піде на канал глянути чи вже відкрили заслонку?
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18.05.2020 17:38 Ответить
Казалось бы, все ясно и говорить не о чем. Но уже не первый раз один представитель власти кидает туманный намек о возможной поставке воды в Крым, а после поднявшейся волны возмущения другой поц говорит "вы не так поняли вырвали из контекста только после деоккупации". Это явно сознательная схема оперативного социального мониторинга. Цель - надежда на нахождение окна, в которое малоросам удастся пропихнуть подачу воды тамженишилюдям.
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18.05.2020 17:45 Ответить
-А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно все таки хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? Але ж ясно краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючи піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра,і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
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18.05.2020 18:18 Ответить
Очередной капитан очевидность ,,,,, подонки бесполезные
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18.05.2020 18:29 Ответить
зрада.
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18.05.2020 19:06 Ответить
 
 