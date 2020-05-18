УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4778 відвідувачів онлайн
Новини
3 198 24

Україна не збирається відновлювати постачання води в окупований Крим, - віцепрем'єр Резніков

Україна не збирається відновлювати постачання води в окупований Крим, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води в окупований Крим тільки після деокупацію півострова.

Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупацію в наш Крим ми поставляємо нашу воду", - заявив віцепрем'єр.

Резніков додав, що згідно з Женевською конвенцією, РФ зобов'язана забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення окупованого Криму.

Також читайте: Для переговорів про деокупацію Криму буде створена окрема платформа, формат обговорюється з міжнародними партнерами, - Резніков

Автор: 

Крим (14124) деокупація (950) Резніков (1444)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
НеЛох преподнесет как "гуманитарная помощь для НАШИХ людей" и 73% имбицилов радостно похлопают в ладошки.
показати весь коментар
18.05.2020 17:02
+5
Две минуты назад , узнал кто это .
показати весь коментар
18.05.2020 17:01
+3
А Шмыгель другое говорил.
показати весь коментар
18.05.2020 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Две минуты назад , узнал кто это .
показати весь коментар
18.05.2020 17:01 Відповісти
А Шмыгель другое говорил.
показати весь коментар
18.05.2020 17:01 Відповісти
НеЛох преподнесет как "гуманитарная помощь для НАШИХ людей" и 73% имбицилов радостно похлопают в ладошки.
показати весь коментар
18.05.2020 17:02 Відповісти
А ЗЕ про те знає?
показати весь коментар
18.05.2020 17:04 Відповісти
да хватит о хорошем царе и плохих боярах
показати весь коментар
18.05.2020 17:07 Відповісти
Сьогодні день обіцянок??
🤣
показати весь коментар
18.05.2020 17:07 Відповісти
ібо ніхт!
показати весь коментар
18.05.2020 17:08 Відповісти
Так для чого хочуть приватизувати Кримський канал?
показати весь коментар
18.05.2020 17:12 Відповісти
Якщо хтось ризикне хоча б почати переговори про відновлення постачання води в КРим, то це 100% державна зрада і тут своє слово мають сказати ЗСУ! І обов'язково потрібно взяти під охорону заглушку в каналі!

Тим більше, у нас цього року посуха і самим вода потрібна!
показати весь коментар
18.05.2020 17:19 Відповісти
та вже стіко тих "красних ліній" перетнуто і сошло с рук, шо пустять ту воду, і ми не зогледімся
показати весь коментар
18.05.2020 17:25 Відповісти
Дивно, що в ЗСУ не реагують на ці "красні лінії"... Їм достатньо один раз гучно заявити про свою позицію!
показати весь коментар
18.05.2020 17:32 Відповісти
а шо таке ЗСУ? Це вже не патріотичні добробати, а вата ватна - за Зє!лупу ГолоСовалі
показати весь коментар
18.05.2020 17:35 Відповісти
Народу эти продажные слуги - капитулянты клянутся в одном. А с кровавыми фашистами оккупантами )(уйла договариваются абсолютно о другом. Преступно изменяя при этом и Украина и украинский народ
показати весь коментар
18.05.2020 17:21 Відповісти
чем чаще это повторяется - тем сильнее сомнение в правдивости этих слов...
ибо потом, любое действо можно объяснить жизненной необходимостью (аниженашилюди) и наплевать на какие-то обещания или еще вернее, сказать, что вас не так поняли ))))
показати весь коментар
18.05.2020 17:22 Відповісти
зачем опять этот вопрос поднимать?
только раздражают народ
показати весь коментар
18.05.2020 17:23 Відповісти
Смотрят уровень раздражения и ждут когда спадет до минимума.
показати весь коментар
18.05.2020 17:28 Відповісти
якшо всьо понятно, то нашо опять шевелить тєму??? Шоп будоражіть опщєственне мнєнійє, бо вже задумали шось вкрасти, і тра' відвернути увагу на "мовне питання"
показати весь коментар
18.05.2020 17:23 Відповісти
не украсть а среформировать.
показати весь коментар
18.05.2020 17:34 Відповісти
в наш Крым мы поставляем нашу воду
--------
тут вніматєльно слєдітє за шулєрскімі рукамі!!! не УКРАЇНСЬКИЙ, а НАШ
показати весь коментар
18.05.2020 17:28 Відповісти
і глагол презент кентініуз - вони вже поставляют. Ото хто піде на канал глянути чи вже відкрили заслонку?
показати весь коментар
18.05.2020 17:38 Відповісти
Казалось бы, все ясно и говорить не о чем. Но уже не первый раз один представитель власти кидает туманный намек о возможной поставке воды в Крым, а после поднявшейся волны возмущения другой поц говорит "вы не так поняли вырвали из контекста только после деоккупации". Это явно сознательная схема оперативного социального мониторинга. Цель - надежда на нахождение окна, в которое малоросам удастся пропихнуть подачу воды тамженишилюдям.
показати весь коментар
18.05.2020 17:45 Відповісти
-А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно все таки хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? Але ж ясно краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючи піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра,і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
показати весь коментар
18.05.2020 18:18 Відповісти
Очередной капитан очевидность ,,,,, подонки бесполезные
показати весь коментар
18.05.2020 18:29 Відповісти
зрада.
показати весь коментар
18.05.2020 19:06 Відповісти
 
 