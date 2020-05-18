Україна не збирається відновлювати постачання води в окупований Крим, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води в окупований Крим тільки після деокупацію півострова.

Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупацію в наш Крим ми поставляємо нашу воду", - заявив віцепрем'єр.

Резніков додав, що згідно з Женевською конвенцією, РФ зобов'язана забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення окупованого Криму.

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