Україна не збирається відновлювати постачання води в окупований Крим, - віцепрем'єр Резніков
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води в окупований Крим тільки після деокупацію півострова.
Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупацію в наш Крим ми поставляємо нашу воду", - заявив віцепрем'єр.
Резніков додав, що згідно з Женевською конвенцією, РФ зобов'язана забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення окупованого Криму.
Топ коментарі
+8 Kirill sh
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+3 Король Літр
показати весь коментар18.05.2020 17:01
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🤣
Тим більше, у нас цього року посуха і самим вода потрібна!
ибо потом, любое действо можно объяснить жизненной необходимостью (аниженашилюди) и наплевать на какие-то обещания или еще вернее, сказать, что вас не так поняли ))))
только раздражают народ
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тут вніматєльно слєдітє за шулєрскімі рукамі!!! не УКРАЇНСЬКИЙ, а НАШ