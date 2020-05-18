ЦИК упростил доступ к голосованию на местных выборах для переселенцев

Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на своем заседании 18 мая, пишет со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года.

Как отметил председатель Комиссии Олег Диденко, после дальнейшего внедрения соответствующего электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" избиратели, которые выразят такое желание, смогут изменить свой избирательный адрес дистанционно.

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"Следовательно, после принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают", - подчеркнул Диденко.

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до пятого дня с начала избирательного процесса. Согласно ч. 1 ст. 195 Избирательного кодекса избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня очередных, внеочередных местных выборов.

"Учитывая сроки вступления настоящего Порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов за 50 дней до дня голосования, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение чуть более двух месяцев. Изменить избирательный адрес можно будет с 1 июля по 9 сентября включительно", - отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Напомним, 2 декабря 2019 года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предусматривает подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо. Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки). Изменение места голосования происходит и лишь на один из туров выборов, так и одновременно на оба. Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность. Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

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