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Новини
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ЦВК спростила доступ до голосування на місцевих виборах для переселенців

ЦВК спростила доступ до голосування на місцевих виборах для переселенців

Центральна виборча комісія ухвалила новий порядок зміни виборчої адреси, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Таке рішення Центральна виборча комісія ухвалила на своєму засіданні 18 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Постанова набуде чинності 1 липня 2020 року.

Як зазначив голова Комісії Олег Діденко, після подальшого впровадження відповідного електронного сервісу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" виборці, які висловлять таке бажання, зможуть змінити свою виборчу адресу дистанційно.

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"Відтак, після ухвалення цього Порядку ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Зокрема, завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають", – наголосив Діденко.

Змінити виборчу адресу можна буде з моменту набуття цієї процедури чинності аж до п'ятого дня від початку виборчого процесу. Згідно з ч. 1 ст. 195 Виборчого кодексу виборчий процес починається за п'ятдесят днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

"Враховуючи строки вступу цього Порядку в дію, а також строки оголошення чергових місцевих виборів за 50 днів до дня голосування, усі виборці, які хочуть змінити свою виборчу адресу, повинні планувати й бути готовими зробити це впродовж трохи більше, ніж двох місяців. Змінити виборчу адресу можна буде з 1 липня до 9 вересня включно", - наголошує радниця з юридичних питань Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року ЦВК прийняла порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Документ передбачає подання заяви про зміну місця голосування через електронну форму, а також через уповноважену особу. Відповідно до нової редакції документа, тимчасово змінити місце голосування, окрім зареєстрованих виборців, можуть і громадяни, які не мають зареєстрованого місця проживання (так званої прописки). Зміна місця голосування відбувається як і лише на якийсь один з турів виборів, так і одночасно на обидва. Також виборець може подати письмову заяву через уповноважену особу, оформивши нотаріально завірену довіреність. Прийнятий порядок розповсюджується лише на вибори президента та народних депутатів.

Автор: 

голосування (484) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) переселенці (975)


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Топ коментарі
+9
Очень "умно". Лица , временно проживающие на определенной территории, проголосуют на местных выборах, а потом свалят нафиг в другую область, а ты живи потом с теми придурками,которых они к власти привели.
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18.05.2020 17:31
+6
создают почву для фальсифікацій
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18.05.2020 17:33
+5
Опять получится, что исход выборов будут решать карусели даунбасцев с лугандонцами?
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18.05.2020 17:28
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Опять получится, что исход выборов будут решать карусели даунбасцев с лугандонцами?
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18.05.2020 17:28 Відповісти
Карусель узаконили !!))
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18.05.2020 17:35 Відповісти
Ух ты, порохоботские спамеры и тут нисагласныя!
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18.05.2020 17:52 Відповісти
Цікаво , який це дебіл спамить , недолуге не здатне аргументовано відповісти !!!))
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18.05.2020 18:04 Відповісти
переселенцы из Донецкой и Луганской областей должны выбирать самоуправление по месту их прежнего жительства !
И тогда мы еще посмотрим кого изберет ЛУГАНДа
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19.05.2020 00:00 Відповісти
Очень "умно". Лица , временно проживающие на определенной территории, проголосуют на местных выборах, а потом свалят нафиг в другую область, а ты живи потом с теми придурками,которых они к власти привели.
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18.05.2020 17:31 Відповісти
Саме тому, Естонія свого часу вимогала заборонити війсковим СА голосувати на виборах !!))
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18.05.2020 17:38 Відповісти
Зато РККА батальонами голосовала за "добровольное присоединение" в 1940-ом.
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18.05.2020 17:54 Відповісти
Тому і вимогали заборонити !!))
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18.05.2020 18:02 Відповісти
создают почву для фальсифікацій
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18.05.2020 17:33 Відповісти
Кремлівські мрії втілюються в життя !!)))
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18.05.2020 17:36 Відповісти
ото всім переміщеним - немає постійного житла - нєх на мєсні вибори повзти данєцкім уркам
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18.05.2020 17:41 Відповісти
Готуються до об'єднання з ордло. А потім референдум по криму та продужу землі іноземцям. І "адіннарот", з подвійним громадянством. Ну шо, нарід, за це голосували
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18.05.2020 17:45 Відповісти
Яке подвійне громадянство, тількі " верноподданий Российской империи " !!!))))
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18.05.2020 17:47 Відповісти
Раковая опухоль растет. Украина умирает, благодаря самим украинцам -безликим и безмолвным.
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18.05.2020 19:19 Відповісти
У Шария избирателей прибыло
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18.05.2020 20:27 Відповісти
 
 