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Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС

Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС

Официальный представитель Евросоюза Питер Стано заявил, что крымские татары все еще подвергаются притеснениям и преследованиям в оккупированном Крыму.

Об этом Стано заявил 18 мая во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это, действительно, очень печальная годовщина депортации крымских татар, которая началась 76 лет назад, в очень трагический период истории. К сожалению, крымские татары все еще подвергаются притеснениям и преследованиям. С момента незаконной аннексии Крыма Россией права крымских татар были грубо нарушены путем закрытия изданий, запрета деятельности органа самоуправления - Меджлиса и преследования его лидеров и членов этого сообщества", - сказал Стано.

Он отметил, что с момента незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с правами человека на полуострове существенно ухудшилась.

"По нашему мнению, очень важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга прав человека, а также неправительственные организации в этой сфере имели беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю в полном соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от декабря прошлого года", - добавил представитель ЕС.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят памяти жертв депортации крымских татар.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) оккупация (10109) Евросоюз (17059)


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Топ комментарии
+4
Кацапсина в спам
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18.05.2020 17:38
+1
Яку допомогу кримцями надали з ЄС?
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18.05.2020 17:48
+1
Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС



проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать

крымский парламент в симферополе

под предводительством чубаровых и прочих

сидите поентаму теперь,
ну можете крымский гимн спеть тут
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18.05.2020 18:01
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Во гады, да?
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18.05.2020 17:32 Ответить
Кацапсина в спам
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18.05.2020 17:38 Ответить
и почему я кацап, если я говорю что оккупанты гады?
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18.05.2020 19:08 Ответить
Яку допомогу кримцями надали з ЄС?
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18.05.2020 17:48 Ответить
Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.
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18.05.2020 18:36 Ответить
Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС



проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать

крымский парламент в симферополе

под предводительством чубаровых и прочих

сидите поентаму теперь,
ну можете крымский гимн спеть тут
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18.05.2020 18:01 Ответить
Смерть кацапам!
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18.05.2020 19:08 Ответить
ты из канады что ли призываешь?
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18.05.2020 19:09 Ответить
Тобі яке діло? ********** жалієш?
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18.05.2020 19:22 Ответить
А козломордим яка різниця де їх утилізувати будуть?
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18.05.2020 19:13 Ответить
 
 