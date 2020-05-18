Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС
Официальный представитель Евросоюза Питер Стано заявил, что крымские татары все еще подвергаются притеснениям и преследованиям в оккупированном Крыму.
Об этом Стано заявил 18 мая во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это, действительно, очень печальная годовщина депортации крымских татар, которая началась 76 лет назад, в очень трагический период истории. К сожалению, крымские татары все еще подвергаются притеснениям и преследованиям. С момента незаконной аннексии Крыма Россией права крымских татар были грубо нарушены путем закрытия изданий, запрета деятельности органа самоуправления - Меджлиса и преследования его лидеров и членов этого сообщества", - сказал Стано.
Он отметил, что с момента незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с правами человека на полуострове существенно ухудшилась.
"По нашему мнению, очень важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга прав человека, а также неправительственные организации в этой сфере имели беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю в полном соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от декабря прошлого года", - добавил представитель ЕС.
Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят памяти жертв депортации крымских татар.
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проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать
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