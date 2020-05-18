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ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство

ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство

Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признает незаконной аннексии полуострова Россией, заявило представительство ЕС в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконную аннексию полуострова Россией", - говорится в заявилении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики Питер Стано подчеркнул, что ЕС, вспоминая трагедию депортации из Крыма крымских татар 76 лет назад, выступают за мониторинг ситуации прав крымских татар в незаконно аннексированном Крыму, равно как и ситуации с правами человека в целом.

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"Это очень грустная годовщина. Годовщина депортации крымских татар, которая началась 76 лет назад – это трагедия в истории. К сожалению, со времен нелегальной аннексии Крымского полуострова Россией крымские татары все еще сталкиваются с запугиванием, судебными преследованиями. Права крымских татар серьезно нарушаются посредством закрытия их средств массовой информации, запрета на деятельность Меджлиса и преследованием их лидеров, а также преследованием членов этого сообщества", - констатировал он на видео-брифинге в понедельник в Брюсселе.

При этом Стано подчеркнул, что со времени незаконной аннексии Россией и "в целом ситуация с правами людей на Крымском полуострове, к сожалению, значительно ухудшилась".

"Поэтому, с нашей точки, зрения крайне важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга за правами человека, равно как и неправительственные организации по защиты прав человека имели неограниченный доступ к Крыму и Севастополю, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, принятой в декабре прошлого года", - озвучил он позицию ЕС.

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Как сообщалось, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа с территории его исторической Родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

Автор: 

геноцид (416) депортация (677) Крым (26362) Евросоюз (17059) крымские татары (2716) Стано (92)


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Топ комментарии
+7
Смешные .
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18.05.2020 15:51
+6
ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство
А я закликаю вовків не нападати на отари🐏🐑
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18.05.2020 16:00
+4
ну, не можуть же вони не послухати, правда ж?
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18.05.2020 16:00
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Смешные .
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18.05.2020 15:51 Ответить
Жалкие лицемеры.
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18.05.2020 19:01 Ответить
На данный момент в США раздаются призывы добавить санкции ИМЕННО за нарушения прав человека. Вот будет польза для боярников!
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18.05.2020 15:54 Ответить
Крысчан позорных пусть совки мокшанские пресуют как хотят - они предатели Родины и потеряли право человека. Они теперь животные и все потомки их тоже.
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18.05.2020 15:56 Ответить
ну, не можуть же вони не послухати, правда ж?
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18.05.2020 16:00 Ответить
ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство
А я закликаю вовків не нападати на отари🐏🐑
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18.05.2020 16:00 Ответить
Что за мультфильм?
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18.05.2020 16:18 Ответить
Очковтиратели для галочки вякают , импотенты
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18.05.2020 16:06 Ответить
Людожер стане веганом...чекайте..ага..
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18.05.2020 16:07 Ответить
Чергове занепокоєння та обурення !!!))))
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18.05.2020 16:13 Ответить
Є дещо, що прямо вказує на брехню.
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18.05.2020 16:28 Ответить
И вроде, поучаствовали в процессе наши европейские партнеры.
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18.05.2020 20:46 Ответить
Цены на энергоносители помогут этому процессу.https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/situaciya-katastroficheskaya-ceny-na-gaz-v-evrope-upali-nizhe-tochki-rentabelnosti-gazproma-1029210441
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18.05.2020 20:48 Ответить
 
 