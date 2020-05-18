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Кримські татари все ще зазнають переслідувань на окупованому півострові, - ЄС

Кримські татари все ще зазнають переслідувань на окупованому півострові, - ЄС

Офіційний представник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що кримські татари все ще зазнають утисків і переслідувань в окупованому Криму.

Про це Стано заявив 18 травня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це, дійсно, дуже сумна річниця депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, у дуже трагічний період історії. На жаль, кримські татари все ще зазнають утисків та переслідувань. З моменту незаконної анексії Криму Росією права кримських татар були грубо порушені шляхом закриття видань, заборони діяльності органу самоуправління - Меджлісу та переслідування його лідерів та членів цієї спільноти", - сказав Стано.

Він зауважив, що з моменту незаконної анексії Криму Росією ситуація з правами людини на півострові суттєво погіршилася.

"На нашу думку, дуже важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу прав людини, а також неурядові організації у цій сфері мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя у повній відповідності до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від грудня минулого року", - додав представник ЄС.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

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Автор: 

Єврокомісія (2142) окупація (6658) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+4
Кацапсина в спам
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18.05.2020 17:38
+1
Яку допомогу кримцями надали з ЄС?
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18.05.2020 17:48
+1
Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС



проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать

крымский парламент в симферополе

под предводительством чубаровых и прочих

сидите поентаму теперь,
ну можете крымский гимн спеть тут
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18.05.2020 18:01
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Во гады, да?
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Кацапсина в спам
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18.05.2020 17:38 Відповісти
и почему я кацап, если я говорю что оккупанты гады?
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18.05.2020 19:08 Відповісти
Яку допомогу кримцями надали з ЄС?
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18.05.2020 17:48 Відповісти
Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.
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18.05.2020 18:36 Відповісти
Крымские татары все еще подвергаются преследованиям на оккупированном полуострове, - ЕС



проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать

крымский парламент в симферополе

под предводительством чубаровых и прочих

сидите поентаму теперь,
ну можете крымский гимн спеть тут
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18.05.2020 18:01 Відповісти
Смерть кацапам!
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18.05.2020 19:08 Відповісти
ты из канады что ли призываешь?
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18.05.2020 19:09 Відповісти
Тобі яке діло? ********** жалієш?
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18.05.2020 19:22 Відповісти
А козломордим яка різниця де їх утилізувати будуть?
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18.05.2020 19:13 Відповісти
 
 