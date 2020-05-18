Кримські татари все ще зазнають переслідувань на окупованому півострові, - ЄС

Офіційний представник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що кримські татари все ще зазнають утисків і переслідувань в окупованому Криму.

Про це Стано заявив 18 травня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це, дійсно, дуже сумна річниця депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, у дуже трагічний період історії. На жаль, кримські татари все ще зазнають утисків та переслідувань. З моменту незаконної анексії Криму Росією права кримських татар були грубо порушені шляхом закриття видань, заборони діяльності органу самоуправління - Меджлісу та переслідування його лідерів та членів цієї спільноти", - сказав Стано.

Він зауважив, що з моменту незаконної анексії Криму Росією ситуація з правами людини на півострові суттєво погіршилася.

"На нашу думку, дуже важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу прав людини, а також неурядові організації у цій сфері мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя у повній відповідності до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від грудня минулого року", - додав представник ЄС.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

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