Кримські татари все ще зазнають переслідувань на окупованому півострові, - ЄС
Офіційний представник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що кримські татари все ще зазнають утисків і переслідувань в окупованому Криму.
Про це Стано заявив 18 травня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це, дійсно, дуже сумна річниця депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, у дуже трагічний період історії. На жаль, кримські татари все ще зазнають утисків та переслідувань. З моменту незаконної анексії Криму Росією права кримських татар були грубо порушені шляхом закриття видань, заборони діяльності органу самоуправління - Меджлісу та переслідування його лідерів та членів цієї спільноти", - сказав Стано.
Він зауважив, що з моменту незаконної анексії Криму Росією ситуація з правами людини на півострові суттєво погіршилася.
"На нашу думку, дуже важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу прав людини, а також неурядові організації у цій сфері мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя у повній відповідності до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від грудня минулого року", - додав представник ЄС.
Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.
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проспали крымские татары свое счастие ночью 26 февраля 2014, когда росеский спецназ приехал захватывать
крымский парламент в симферополе
под предводительством чубаровых и прочих
сидите поентаму теперь,
ну можете крымский гимн спеть тут