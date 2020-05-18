По-прежнему поддерживаем крымскотатарский народ и территориальную целостность Украины, - МИД Турции

Турция поддерживает крымских татар в их стремлении жить в безопасности и мире, сохраняя свою идентичность, и в очередной раз заявляет о поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксойа по случаю 76-й годовщины депортации крымских татар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"76 лет назад в этот день крымскотатарские тюрки, коренное населения, были насильно вывезены с родины и депортированы в нечеловеческих условиях. Значительная часть 250 тыс. крымских татар потеряла жизни или в дороге, или в ссылке. Крымские татары после ссылки 1944 года десятилетиями не могли вернуться на родину ", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Турция по-прежнему поддерживает крымскотатарский народ и территориальную целостность Украины.

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В то же время МИД Турции напоминает, что в эти дни годовщина еще одной трагедии - "черкесской ссылки".

"156 лет назад, 21 мая, народы Кавказа были вынуждены покинуть родину в тяжелых условиях, в результате чего было потеряно много людей. Мы разделяем боль наших братьев крымских татар и братских народов Кавказа, чтим их память и желаем милости Аллаха к тем, кто потерял жизнь во время этих трагических событий, оставивших неизгладимый след в нашей общей памяти ", - говорится в заявлении МИД Турции.

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Напоминаем, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.