В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО
Сотрудники Нацполиции проверяют на наличие взрывчатки и ядовитых веществ кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук после визита неизвестных, которые взломали замки.
Об этом Онищук сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении))!, - написала она.
Замминистра также добавила, что соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию уже направлено. "Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - отметила Онищук.
Она также напомнила, что несколько месяцев назад писала о систематических угрозах и запугиваниях. "Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!", - отметила она.
Как писал ранее Цензор.НЕТ, Ольга Онищук отвечает за такие важные направления, как борьба с рейдерством, реформа нотариата и системы госрегистрации.
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Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
Премьера, главу ОП, ДБР и прочих центральных органов власти безнаказанно слушают, к замминистру вламывается кто попало, у Фонда госимущества госпредприятия внаглую отжимают, у полиции и погранцов задержанных отбивают . . . Не страна, а махновщина какая-то.
Где полиция, где спецслужбы, где Нацгвардия ?
Блин, я за демократию, но не за беспредел. А тут новости почитаешь - охота в стране ввести военное положение с комендантским часом. Дикий Запад какой-то.