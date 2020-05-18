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В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО

Сотрудники Нацполиции проверяют на наличие взрывчатки и ядовитых веществ кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук после визита неизвестных, которые взломали замки.

Об этом Онищук сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку 01

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении))!, - написала она.

В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку 02

Замминистра также добавила, что соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию уже направлено. "Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - отметила Онищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська

В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку 03

Она также напомнила, что несколько месяцев назад писала о систематических угрозах и запугиваниях. "Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!", - отметила она.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, Ольга Онищук отвечает за такие важные направления, как борьба с рейдерством, реформа нотариата и системы госрегистрации.

Также читайте: Рейдеры пытались украсть 10 квартир у Минобороны, - Малюська

Автор: 

Минюст (1749) Нацполиция (16424) рейдерство (918) взлом (83) Онищук Ольга (6)


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Топ комментарии
+7
а Малюська в это время сосредоточенно жрал кашу из Лукьяновского СИЗО и ничего не заметил..
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18.05.2020 20:11
+7
Треш и очередное дно. Кабинет в здании, которое под охраной МВД. Бред полный.Там же видеокамер с распознаванием лиц на каждом этаже, в каждой приемной, в каждом сортире.
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18.05.2020 20:29
+6
Кто-то еще считает, что в Украине есть государство? законы? что кто-то защищен от взлома кабинета, угроз? Государство исчезает с каждым днем нахождения голобородько на высшем государственном посту.
Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
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18.05.2020 20:36
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а Малюська в это время сосредоточенно жрал кашу из Лукьяновского СИЗО и ничего не заметил..
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18.05.2020 20:11 Ответить
Скоріш за все, правоохоронці (СБУ, нацполіція або НАБУ) напакували кабінет заступника міністра спецапаратурою для негласного зняття інформації тощо
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18.05.2020 22:53 Ответить
Собачка быстрее найдет ,чем полиция!
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18.05.2020 20:17 Ответить
Та там насрали и детектор на ********* оставили, но после его постоянного пиликанья, к епеней матери отключили..
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18.05.2020 20:21 Ответить
Что тогда можно говорить о Рядовых гражданах , которых эта Юстиция должна Защищать. Переселите ее в Палатку.
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18.05.2020 20:24 Ответить
А ті 73% вівців що тепер скажуть ? Якого чорта навибирали слуг бісових а тепер що дальше буде ?
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18.05.2020 22:08 Ответить
Треш и очередное дно. Кабинет в здании, которое под охраной МВД. Бред полный.Там же видеокамер с распознаванием лиц на каждом этаже, в каждой приемной, в каждом сортире.
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18.05.2020 20:29 Ответить
Кто-то еще считает, что в Украине есть государство? законы? что кто-то защищен от взлома кабинета, угроз? Государство исчезает с каждым днем нахождения голобородько на высшем государственном посту.
Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
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18.05.2020 20:36 Ответить
За всю історію Руси-України на престолі не були хазари а тепер маємо що маємо. 73% втратили розум та біс напустив на них ману...
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18.05.2020 22:03 Ответить
на каких ещЁ зебилов расчитан этот цирк рехворматоров на доверии?
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18.05.2020 21:47 Ответить
Цирк то цирком але біду ми з вами отримаємо. Ці бісові слуги то порозбігаються хто куди а ми куди підемо ?
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18.05.2020 22:06 Ответить
Это просто какой то ужас. Если с замминистра юстиции творят такое то что нам ждать ? Анархия и бандитизм кругом а за что мы платим полиции и другим силовым структурам ?
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18.05.2020 21:54 Ответить
Что за бардак в стране ?
Премьера, главу ОП, ДБР и прочих центральных органов власти безнаказанно слушают, к замминистру вламывается кто попало, у Фонда госимущества госпредприятия внаглую отжимают, у полиции и погранцов задержанных отбивают . . . Не страна, а махновщина какая-то.

Где полиция, где спецслужбы, где Нацгвардия ?
Блин, я за демократию, но не за беспредел. А тут новости почитаешь - охота в стране ввести военное положение с комендантским часом. Дикий Запад какой-то.
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18.05.2020 21:56 Ответить
Пора самим себе захищати-створювати загони самооборони. Бо тепер на державу надії нема .Бо все валиться та тріщить.
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18.05.2020 22:00 Ответить
А що страшно ? Для того щоб захистити себе і рідних треба в хаті мати оце ...До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку - Цензор.НЕТ 1882
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18.05.2020 21:58 Ответить
тепловизором пробовали?
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18.05.2020 22:04 Ответить
95 квартал а не країна...тьфу бо ганьба яка впала на наші дурні голови. Кого обрали..хазарів -нехристів...
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18.05.2020 22:11 Ответить
Я боюсь. Одной на ночь страшно. В нашем доме не давно убили человека во втором подъезде а кто до сих пор не известно.
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18.05.2020 22:16 Ответить
Я ведь за Вову голосовала,думала что он мир принесет да порядок наведет а оказалось что еще хуже стало. Из Крыма уехала в Киев а теперь куда дальше ?
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18.05.2020 22:19 Ответить
Тема не розкрита.
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18.05.2020 22:26 Ответить
А що її розкривати ..і хто така тема ? Дівка ?
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18.05.2020 22:29 Ответить
А я не боюсь хоч коло лісу живу на хуторі бо чорта боятись-себе не поважати. Хто полізе то і ляже трупом а закопаю в хащах що ніякий дідьтько не знайде.
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18.05.2020 22:28 Ответить
О це справжній козак!
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18.05.2020 22:32 Ответить
До Івана Басаврюка, він вас захистить.
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18.05.2020 22:33 Ответить
Джессі, не треба було так зопалу за коміка Вову з 95 кварталу голосувати. Це ваша велика помилка. Під час війни з ядерною державою. Треба хоча б трохи думати про можливість наслідків від своїх дій.Чи вас тато з мамою цьому в дитинстві не навчили? Що у проросійського Вови може не бути ніякого бажання захищати Україну чи хоча б якогось вміння керувати у великій країні?
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18.05.2020 23:15 Ответить
лишний раз - ну кто из честных людей идёт работать на зеленых ублюдков? никто. из тех, кто не хочет стать штопаным га*доном
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18.05.2020 23:45 Ответить
московіти забрали свої "жучки", а то в них зарядка закінчилася.
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19.05.2020 09:32 Ответить
 
 