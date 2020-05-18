В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО

Сотрудники Нацполиции проверяют на наличие взрывчатки и ядовитых веществ кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук после визита неизвестных, которые взломали замки.

Об этом Онищук сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении))!, - написала она.

Замминистра также добавила, что соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию уже направлено. "Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - отметила Онищук.

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Она также напомнила, что несколько месяцев назад писала о систематических угрозах и запугиваниях. "Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!", - отметила она.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, Ольга Онищук отвечает за такие важные направления, как борьба с рейдерством, реформа нотариата и системы госрегистрации.

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