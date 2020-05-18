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Новини
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До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку. ФОТО

Співробітники Нацполіції перевіряють на наявність вибухівки та отруйних речовин кабінет заступниці міністра юстиції Ольги Оніщук після візиту невідомих, які зламали замки.

Про це Оніщук повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку 01

"Черговий "привіт" від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. У мій робочий кабінет навідалися непрохані "гості" (хоча і не голуби, але напаскудити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!). І я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і "сюрпризи" на пам'ять, щоб тримати мене в страху і постійній напрузі!)), - написала вона.

До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку 02

Заступниця міністра також додала, що відповідну заяву про вчинення кримінального злочину в Національну поліцію вже направлено. "Зараз з'ясовуються всі обставини цього "візиту", перевіряємо приміщення на наявність вибухівки та отруйних речовин", - зазначила Оніщук.

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До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку 03

Вона також нагадала, що кілька місяців тому писала про систематичні погрози і залякування. "Зараз невдоволення різних "груп впливу" рішеннями Міністерства юстиції, які ухвалюються не на їхню користь, тільки наростає. Очевидно, їм складно змиритися з тим, що й надалі вони отримуватимуть тільки законні рішення Мін'юсту!", - зазначила вона.

Як писав раніше Цензор.НЕТ, Ольга Оніщук відповідає за такі важливі напрямки, як боротьба з рейдерством, реформа нотаріату і системи держреєстрації.

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Автор: 

Мін'юст (1586) Нацполіція (15129) рейдерство (399) злам (60) Оніщук Ольга (8)


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Топ коментарі
+7
а Малюська в это время сосредоточенно жрал кашу из Лукьяновского СИЗО и ничего не заметил..
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18.05.2020 20:11
+7
Треш и очередное дно. Кабинет в здании, которое под охраной МВД. Бред полный.Там же видеокамер с распознаванием лиц на каждом этаже, в каждой приемной, в каждом сортире.
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18.05.2020 20:29
+6
Кто-то еще считает, что в Украине есть государство? законы? что кто-то защищен от взлома кабинета, угроз? Государство исчезает с каждым днем нахождения голобородько на высшем государственном посту.
Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
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18.05.2020 20:36
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а Малюська в это время сосредоточенно жрал кашу из Лукьяновского СИЗО и ничего не заметил..
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18.05.2020 20:11 Відповісти
Скоріш за все, правоохоронці (СБУ, нацполіція або НАБУ) напакували кабінет заступника міністра спецапаратурою для негласного зняття інформації тощо
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18.05.2020 22:53 Відповісти
Собачка быстрее найдет ,чем полиция!
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18.05.2020 20:17 Відповісти
Та там насрали и детектор на ********* оставили, но после его постоянного пиликанья, к епеней матери отключили..
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18.05.2020 20:21 Відповісти
Что тогда можно говорить о Рядовых гражданах , которых эта Юстиция должна Защищать. Переселите ее в Палатку.
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18.05.2020 20:24 Відповісти
А ті 73% вівців що тепер скажуть ? Якого чорта навибирали слуг бісових а тепер що дальше буде ?
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18.05.2020 22:08 Відповісти
Треш и очередное дно. Кабинет в здании, которое под охраной МВД. Бред полный.Там же видеокамер с распознаванием лиц на каждом этаже, в каждой приемной, в каждом сортире.
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18.05.2020 20:29 Відповісти
Кто-то еще считает, что в Украине есть государство? законы? что кто-то защищен от взлома кабинета, угроз? Государство исчезает с каждым днем нахождения голобородько на высшем государственном посту.
Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
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18.05.2020 20:36 Відповісти
За всю історію Руси-України на престолі не були хазари а тепер маємо що маємо. 73% втратили розум та біс напустив на них ману...
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18.05.2020 22:03 Відповісти
на каких ещЁ зебилов расчитан этот цирк рехворматоров на доверии?
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18.05.2020 21:47 Відповісти
Цирк то цирком але біду ми з вами отримаємо. Ці бісові слуги то порозбігаються хто куди а ми куди підемо ?
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18.05.2020 22:06 Відповісти
Это просто какой то ужас. Если с замминистра юстиции творят такое то что нам ждать ? Анархия и бандитизм кругом а за что мы платим полиции и другим силовым структурам ?
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18.05.2020 21:54 Відповісти
Что за бардак в стране ?
Премьера, главу ОП, ДБР и прочих центральных органов власти безнаказанно слушают, к замминистру вламывается кто попало, у Фонда госимущества госпредприятия внаглую отжимают, у полиции и погранцов задержанных отбивают . . . Не страна, а махновщина какая-то.

Где полиция, где спецслужбы, где Нацгвардия ?
Блин, я за демократию, но не за беспредел. А тут новости почитаешь - охота в стране ввести военное положение с комендантским часом. Дикий Запад какой-то.
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18.05.2020 21:56 Відповісти
Пора самим себе захищати-створювати загони самооборони. Бо тепер на державу надії нема .Бо все валиться та тріщить.
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18.05.2020 22:00 Відповісти
А що страшно ? Для того щоб захистити себе і рідних треба в хаті мати оце ...До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку - Цензор.НЕТ 1882
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18.05.2020 21:58 Відповісти
тепловизором пробовали?
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18.05.2020 22:04 Відповісти
95 квартал а не країна...тьфу бо ганьба яка впала на наші дурні голови. Кого обрали..хазарів -нехристів...
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18.05.2020 22:11 Відповісти
Я боюсь. Одной на ночь страшно. В нашем доме не давно убили человека во втором подъезде а кто до сих пор не известно.
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18.05.2020 22:16 Відповісти
Я ведь за Вову голосовала,думала что он мир принесет да порядок наведет а оказалось что еще хуже стало. Из Крыма уехала в Киев а теперь куда дальше ?
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18.05.2020 22:19 Відповісти
Тема не розкрита.
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18.05.2020 22:26 Відповісти
А що її розкривати ..і хто така тема ? Дівка ?
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18.05.2020 22:29 Відповісти
А я не боюсь хоч коло лісу живу на хуторі бо чорта боятись-себе не поважати. Хто полізе то і ляже трупом а закопаю в хащах що ніякий дідьтько не знайде.
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18.05.2020 22:28 Відповісти
О це справжній козак!
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18.05.2020 22:32 Відповісти
До Івана Басаврюка, він вас захистить.
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18.05.2020 22:33 Відповісти
Джессі, не треба було так зопалу за коміка Вову з 95 кварталу голосувати. Це ваша велика помилка. Під час війни з ядерною державою. Треба хоча б трохи думати про можливість наслідків від своїх дій.Чи вас тато з мамою цьому в дитинстві не навчили? Що у проросійського Вови може не бути ніякого бажання захищати Україну чи хоча б якогось вміння керувати у великій країні?
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18.05.2020 23:15 Відповісти
лишний раз - ну кто из честных людей идёт работать на зеленых ублюдков? никто. из тех, кто не хочет стать штопаным га*доном
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18.05.2020 23:45 Відповісти
московіти забрали свої "жучки", а то в них зарядка закінчилася.
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19.05.2020 09:32 Відповісти
 
 