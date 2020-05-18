До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку. ФОТО
Співробітники Нацполіції перевіряють на наявність вибухівки та отруйних речовин кабінет заступниці міністра юстиції Ольги Оніщук після візиту невідомих, які зламали замки.
Про це Оніщук повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий "привіт" від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. У мій робочий кабінет навідалися непрохані "гості" (хоча і не голуби, але напаскудити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!). І я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і "сюрпризи" на пам'ять, щоб тримати мене в страху і постійній напрузі!)), - написала вона.
Заступниця міністра також додала, що відповідну заяву про вчинення кримінального злочину в Національну поліцію вже направлено. "Зараз з'ясовуються всі обставини цього "візиту", перевіряємо приміщення на наявність вибухівки та отруйних речовин", - зазначила Оніщук.
Вона також нагадала, що кілька місяців тому писала про систематичні погрози і залякування. "Зараз невдоволення різних "груп впливу" рішеннями Міністерства юстиції, які ухвалюються не на їхню користь, тільки наростає. Очевидно, їм складно змиритися з тим, що й надалі вони отримуватимуть тільки законні рішення Мін'юсту!", - зазначила вона.
Як писав раніше Цензор.НЕТ, Ольга Оніщук відповідає за такі важливі напрямки, як боротьба з рейдерством, реформа нотаріату і системи держреєстрації.
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Ау, мама Римма! Скажите маленькому еврейскому мальчику, что он сел не в то кресло.
Премьера, главу ОП, ДБР и прочих центральных органов власти безнаказанно слушают, к замминистру вламывается кто попало, у Фонда госимущества госпредприятия внаглую отжимают, у полиции и погранцов задержанных отбивают . . . Не страна, а махновщина какая-то.
Где полиция, где спецслужбы, где Нацгвардия ?
Блин, я за демократию, но не за беспредел. А тут новости почитаешь - охота в стране ввести военное положение с комендантским часом. Дикий Запад какой-то.