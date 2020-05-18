Монастырь на Ривненщине закрыли на карантин - игумен заболел COVID-19, - епархия

Из-за выявления коронавируса у игумена закрыли на карантин Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской епархии ПЦУ.

"В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ривненского и Острожского Иллариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин", - отмечается в сообщении.

В епархии просят всех, кто посещал Крестовоздвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении - безотлагательно обратиться к семейному врачу.

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Напомним, по состоянию на 18 мая на Ривненщине выявлено 1167 случаев коронавируса. Из них 41 - за последние сутки. Всего в Украине - 18 616 случаев COVID-19, за сутки - 325.