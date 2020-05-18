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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Канада призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

Канада призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

Канада призывает Россию отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Канада солидарна с крымскотатарским народом в почтении памяти погибших и всех, кто пострадал. Канада по-прежнему обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека, совершенными против крымских татар на Крымском полуострове в условиях российской оккупации, включая запрещение Меджлиса - органа самоуправления крымских татар. Мы призываем Россию отменить это решение. Канада всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Шампаня, опубликованном на сайте правительства Канады.

Министр напомнил, что в этом году отмечается 76-я годовщина принудительной депортации крымских татар советскими властями в 1944 году.

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"Канада не забывает об этой трагедии и страданиях сотен тысяч детей, женщин и мужчин, насильственно депортированных со своей исконной родины", - подчеркнул Шампань.

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Вы что ! Кацапы в знак протеста что украинцы продлили запрет российских соцсетей объявили байкот салу и борщю з пампушками
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18.05.2020 21:23 Ответить
А я тоже ел сало. А пампушки пока не довелось попробовать.
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18.05.2020 23:17 Ответить
Повертайтеся на Україну..... Українці щирі люди,обов'язкого нагодують вас пампушками,варениками,борщем,та й голілкі нальють
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18.05.2020 23:29 Ответить
Борщ, это компот из овощей.
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18.05.2020 23:54 Ответить
Да, что они сегодня все как с цепи сорвались. США, вообще призывает вернуть Крым. Новолуние, что ли.
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18.05.2020 23:16 Ответить
Что-то западное призвало рашку быть вменяемой.Означает сейчас только одно:чинуши везде одинаковые.Кто-то поставил галочку,отработал.
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19.05.2020 00:38 Ответить
 
 