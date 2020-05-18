Канада призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

Канада призывает Россию отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Канада солидарна с крымскотатарским народом в почтении памяти погибших и всех, кто пострадал. Канада по-прежнему обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека, совершенными против крымских татар на Крымском полуострове в условиях российской оккупации, включая запрещение Меджлиса - органа самоуправления крымских татар. Мы призываем Россию отменить это решение. Канада всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Шампаня, опубликованном на сайте правительства Канады.

Министр напомнил, что в этом году отмечается 76-я годовщина принудительной депортации крымских татар советскими властями в 1944 году.

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"Канада не забывает об этой трагедии и страданиях сотен тысяч детей, женщин и мужчин, насильственно депортированных со своей исконной родины", - подчеркнул Шампань.