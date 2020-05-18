Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новый российский комплекс радиопомех, - Цимбалюк

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно впервые зафиксировала на оккупированном Донбассе современную российскую установку радиоэлектронной борьбы РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Об этом заявил в интервью собственному корреспонденту Укринформа постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Российское военное присутствие продолжается, СММ в своих отчетах постоянно приводит случаи расположения российской техники на оккупированной территории, например, в последнем недельном отчете наблюдатели ОБСЕ увидели смонтированную на грузовике установку радиоэлектронной борьбы RP-377UVM2, эта современная российская система была зарегистрирована на Донбассе впервые", - отметил Цимбалюк.

По словам главы украинской миссии при ОБСЕ, всего делегация РФ во время обсуждения российско-украинского конфликта на заседаниях директивных органов Организации "традиционно выступает в русле нарратива "нас там нет", рассказывая чушь о том, как украинские военные воюют со своим народом и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и т.п.".

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"Время от времени, когда российский посол начинает очередные попытки выдвигать какие-то обвинения в адрес ВСУ или манипулировать данными, я или кто-то из стран-партнеров ему просто напоминает: "А давайте вспомним, с чего все это началось, сам конфликт - не с вашей ли агрессии все началось? Если бы не было российской агрессии, то не было бы конфликта, не стреляли бы, и этого разговора не было бы вообще!", - отметил Цимбалюк.