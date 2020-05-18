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Новости Агрессия России против Украины
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новый российский комплекс радиопомех, - Цимбалюк

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новый российский комплекс радиопомех, - Цимбалюк

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно впервые зафиксировала на оккупированном Донбассе современную российскую установку радиоэлектронной борьбы РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Об этом заявил в интервью собственному корреспонденту Укринформа постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Российское военное присутствие продолжается, СММ в своих отчетах постоянно приводит случаи расположения российской техники на оккупированной территории, например, в последнем недельном отчете наблюдатели ОБСЕ увидели смонтированную на грузовике установку радиоэлектронной борьбы RP-377UVM2, эта современная российская система была зарегистрирована на Донбассе впервые", - отметил Цимбалюк.

По словам главы украинской миссии при ОБСЕ, всего делегация РФ во время обсуждения российско-украинского конфликта на заседаниях директивных органов Организации "традиционно выступает в русле нарратива "нас там нет", рассказывая чушь о том, как украинские военные воюют со своим народом и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и т.п.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ, ссылаясь на карантин, продолжают ограничивать доступ миссии ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

"Время от времени, когда российский посол начинает очередные попытки выдвигать какие-то обвинения в адрес ВСУ или манипулировать данными, я или кто-то из стран-партнеров ему просто напоминает: "А давайте вспомним, с чего все это началось, сам конфликт - не с вашей ли агрессии все началось? Если бы не было российской агрессии, то не было бы конфликта, не стреляли бы, и этого разговора не было бы вообще!", - отметил Цимбалюк.

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Цимбалюк Роман (84)


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Топ комментарии
+5
В Горловке есть такая шахта Кочегарка.там даже я собственными глазами видел прятали зрк Бук и комплекс с 400 .расспятый мальчик из Славянска подтвердит мои слова
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18.05.2020 23:34
+3
Цікаво , в якій шахті його відкопали ??)))
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18.05.2020 23:17
+3
СБУ легло под Медведчука: "Приказ посадить Стерненко поступил из России!"
https://youtu.be/iMV3JkbjB88
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18.05.2020 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво , в якій шахті його відкопали ??)))
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18.05.2020 23:17 Ответить
В Горловке есть такая шахта Кочегарка.там даже я собственными глазами видел прятали зрк Бук и комплекс с 400 .расспятый мальчик из Славянска подтвердит мои слова
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18.05.2020 23:34 Ответить
Я в Горліці жив біля редакціі газети Кочегарка, на вул.Горького , але це було давно !!)))
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18.05.2020 23:36 Ответить
Невже в Горлівці ??))
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18.05.2020 23:35 Ответить
Дело в том что она закрытая с 2000 года. Это я вам процитировал классика из программы 200 недели или соловьиный помёт.на это обычно к@ц@пье ссылается
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18.05.2020 23:38 Ответить
Можливо , бо я був в Горлівці в 1973 році !!)))
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18.05.2020 23:40 Ответить
Да .... почти полвека назад
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18.05.2020 23:43 Ответить
Трохи вчився на автодорожному ДПІ !!))
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18.05.2020 23:45 Ответить
Да есть там такой.есть еще и иняз .общага .ЦПХ
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18.05.2020 23:47 Ответить
СБУ легло под Медведчука: "Приказ посадить Стерненко поступил из России!"
https://youtu.be/iMV3JkbjB88
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18.05.2020 23:19 Ответить
Зільоний цирк на кальосіках.
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18.05.2020 23:21 Ответить
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6735
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18.05.2020 23:36 Ответить
купили в военном супермаркете что тут такого
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18.05.2020 23:19 Ответить
Трахтористи склЕпали в гаражі.
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18.05.2020 23:22 Ответить
Это устройство против радиоуправляемых фугасов, мин.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8338
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18.05.2020 23:21 Ответить
На кожну хитру дупу є *** гвинтом.
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18.05.2020 23:57 Ответить
Я то думаю ... що связь в телефоне постоянно теряется... как же вы надоели ! Шоб все орки от короны пошли на концерт к кобзону или в батальон куринного генерала
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18.05.2020 23:32 Ответить
Подлодка Курск заплыла в Северный Донец,видит негры Омериканские идут в атаку на пямятник чЛенину на площади чЛенина в ДАУНетске,еомандир кричит Аппараты Товсь...курс памятник чЛенину.Залпом ПЛи....
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18.05.2020 23:33 Ответить
Ошибочка... не в Донец,а в Кальмиус . Прямо у моста бульвара Шевченко она всплыла на поверхность
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18.05.2020 23:36 Ответить
Кальмиус 2 метра глубиной..
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18.05.2020 23:39 Ответить
И шо. там муляки еще метров 50 в глубину
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18.05.2020 23:42 Ответить
Чого ти переживаєш? В Лопані і Харкові "Огайо" ще з 2014 стоять...По-перше, тоді всю воду з Північно-Кримського каналу туди закачали, а, по-друге, то підводні човни "спецпроекту" - вони ходять не тільки в товщі вод, але і в земній корі, пропалюючи лазерами собі прохід у скельній породі...
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19.05.2020 02:33 Ответить
Это что-то изменит ? Теперь поверят , что это агрессия и введут наконец-то настоящие санкции ? До лампочки этот наблюдизм .
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18.05.2020 23:35 Ответить
...цікаво , телепні щось фіксують...?!?!?!
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7192
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18.05.2020 23:36 Ответить
Эрдоган и принц саудитов Салман доделают работу Порошенко...,не бзли пацаны,все в Аллюре...
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18.05.2020 23:38 Ответить
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Тем временем в ливии

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1262479774951321604 27 мин

По предварительным данным на освобождённой авиабазе Al-Watya Хафтар и Вагнер потерял оружие, боеприпасы, транспортные средства, авиационная техника на сумму около 200 миллионов долларов не считая стратегическую, крупнейшую военную авиабазу в Ливии.
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18.05.2020 23:55 Ответить
 
 