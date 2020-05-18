Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно вперше зафіксувала на окупованому Донбасі сучасну російську установку радіоелектронної боротьби РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська військова присутність триває, СММ у своїх звітах постійно наводить випадки розташування російської техніки на окупованій території, наприклад, в останньому тижневому звіті спостерігачі ОБСЄ побачили змонтовану на вантажівці установку радіоелектронної боротьби RP-377UVM2, ця сучасна російська система була зареєстрована на Донбасі вперше", - зазначив Цимбалюк.

За словами очільника української місії при ОБСЄ, загалом делегація РФ під час обговорення російсько-українського конфлікту на засіданнях директивних органів Організації "традиційно виступає у руслі наративу "нас там нєт", розповідаючи нісенітниці про те, як українські військові воюють зі своїм народом та обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури тощо".

"Час від часу, коли російський посол починає чергові намагання висувати якісь звинувачення на адресу ЗСУ чи маніпулювати даними, я або хтось з країн-партнерів йому просто нагадує: "А давайте згадаємо, з чого все це почалося, сам конфлікт – чи не з вашої агресії все почалося? Якби не було російської агресії, то не було б конфлікту, не стріляли б, і цієї розмови не було б узагалі!", - зазначив Цимбалюк.

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