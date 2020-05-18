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Новини Агресія Росії проти України
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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно вперше зафіксувала на окупованому Донбасі сучасну російську установку радіоелектронної боротьби РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська військова присутність триває, СММ у своїх звітах постійно наводить випадки розташування російської техніки на окупованій території, наприклад, в останньому тижневому звіті спостерігачі ОБСЄ побачили змонтовану на вантажівці установку радіоелектронної боротьби RP-377UVM2, ця сучасна російська система була зареєстрована на Донбасі вперше", - зазначив Цимбалюк.

За словами очільника української місії при ОБСЄ, загалом делегація РФ під час обговорення російсько-українського конфлікту на засіданнях директивних органів Організації "традиційно виступає у руслі наративу "нас там нєт", розповідаючи нісенітниці про те, як українські військові воюють зі своїм народом та обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури тощо".

"Час від часу, коли російський посол починає чергові намагання висувати якісь звинувачення на адресу ЗСУ чи маніпулювати даними, я або хтось з країн-партнерів йому просто нагадує: "А давайте згадаємо, з чого все це почалося, сам конфлікт – чи не з вашої агресії все почалося? Якби не було російської агресії, то не було б конфлікту, не стріляли б, і цієї розмови не було б узагалі!", - зазначив Цимбалюк.

Читайте також: Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Цимбалюк Роман (51)


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Топ коментарі
+5
В Горловке есть такая шахта Кочегарка.там даже я собственными глазами видел прятали зрк Бук и комплекс с 400 .расспятый мальчик из Славянска подтвердит мои слова
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18.05.2020 23:34
+3
Цікаво , в якій шахті його відкопали ??)))
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18.05.2020 23:17
+3
СБУ легло под Медведчука: "Приказ посадить Стерненко поступил из России!"
https://youtu.be/iMV3JkbjB88
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18.05.2020 23:19
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Цікаво , в якій шахті його відкопали ??)))
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18.05.2020 23:17 Відповісти
В Горловке есть такая шахта Кочегарка.там даже я собственными глазами видел прятали зрк Бук и комплекс с 400 .расспятый мальчик из Славянска подтвердит мои слова
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18.05.2020 23:34 Відповісти
Я в Горліці жив біля редакціі газети Кочегарка, на вул.Горького , але це було давно !!)))
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Невже в Горлівці ??))
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18.05.2020 23:35 Відповісти
Дело в том что она закрытая с 2000 года. Это я вам процитировал классика из программы 200 недели или соловьиный помёт.на это обычно к@ц@пье ссылается
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18.05.2020 23:38 Відповісти
Можливо , бо я був в Горлівці в 1973 році !!)))
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18.05.2020 23:40 Відповісти
Да .... почти полвека назад
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18.05.2020 23:43 Відповісти
Трохи вчився на автодорожному ДПІ !!))
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18.05.2020 23:45 Відповісти
Да есть там такой.есть еще и иняз .общага .ЦПХ
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18.05.2020 23:47 Відповісти
СБУ легло под Медведчука: "Приказ посадить Стерненко поступил из России!"
https://youtu.be/iMV3JkbjB88
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18.05.2020 23:19 Відповісти
Зільоний цирк на кальосіках.
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18.05.2020 23:21 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6735
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18.05.2020 23:36 Відповісти
купили в военном супермаркете что тут такого
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18.05.2020 23:19 Відповісти
Трахтористи склЕпали в гаражі.
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18.05.2020 23:22 Відповісти
Это устройство против радиоуправляемых фугасов, мин.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8338
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18.05.2020 23:21 Відповісти
На кожну хитру дупу є *** гвинтом.
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18.05.2020 23:57 Відповісти
Я то думаю ... що связь в телефоне постоянно теряется... как же вы надоели ! Шоб все орки от короны пошли на концерт к кобзону или в батальон куринного генерала
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18.05.2020 23:32 Відповісти
Подлодка Курск заплыла в Северный Донец,видит негры Омериканские идут в атаку на пямятник чЛенину на площади чЛенина в ДАУНетске,еомандир кричит Аппараты Товсь...курс памятник чЛенину.Залпом ПЛи....
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18.05.2020 23:33 Відповісти
Ошибочка... не в Донец,а в Кальмиус . Прямо у моста бульвара Шевченко она всплыла на поверхность
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Кальмиус 2 метра глубиной..
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18.05.2020 23:39 Відповісти
И шо. там муляки еще метров 50 в глубину
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18.05.2020 23:42 Відповісти
Чого ти переживаєш? В Лопані і Харкові "Огайо" ще з 2014 стоять...По-перше, тоді всю воду з Північно-Кримського каналу туди закачали, а, по-друге, то підводні човни "спецпроекту" - вони ходять не тільки в товщі вод, але і в земній корі, пропалюючи лазерами собі прохід у скельній породі...
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19.05.2020 02:33 Відповісти
Это что-то изменит ? Теперь поверят , что это агрессия и введут наконец-то настоящие санкции ? До лампочки этот наблюдизм .
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18.05.2020 23:35 Відповісти
...цікаво , телепні щось фіксують...?!?!?!
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7192
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Эрдоган и принц саудитов Салман доделают работу Порошенко...,не бзли пацаны,все в Аллюре...
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18.05.2020 23:38 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Тем временем в ливии

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1262479774951321604 27 мин

По предварительным данным на освобождённой авиабазе Al-Watya Хафтар и Вагнер потерял оружие, боеприпасы, транспортные средства, авиационная техника на сумму около 200 миллионов долларов не считая стратегическую, крупнейшую военную авиабазу в Ливии.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
 
 