Украинские консулы посетили заключенных в России крымских татар

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа консулы Генерального консульства Украины посетили граждан Украины - крымских татар, мусульман, содержащихся в следственных изоляторах в российских Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом активистам "Крымской солидарности" сообщил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

В частности, состоялись встречи с Эмир-Усеина Куку, Энвером Омерова, Айдером Джаппаровим, содержащихся в СИЗО-1, Муслимом Алиевым - в СИЗО-2, Арсеном Джеппарова - в СИЗО-4.

Во время встреч консулы вместе с заключенными почтили память всех погибших во время сталинского геноцида.

12 ноября 2019 Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" к заключению в колонии строгого режима на сроки от семи до 19 лет.

В Amnesty International назвали приговоры "политическим преследованием".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне.

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