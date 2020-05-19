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Українські консули відвідали ув'язнених у Росії кримських татар

Українські консули відвідали ув'язнених у Росії кримських татар

У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу консули Генерального консульства України відвідали громадян України - кримських татар, мусульман, які утримуються у слідчих ізоляторах у російських Ростові-на-Дону, Таганрозі та Шахтах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це активістам "Кримської солідарності" повідомив генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Зокрема, відбулися зустрічі з Емір-Усеїном Куку, Енвером Омеровим, Айдером Джаппаровим, які перебувають у СІЗО-1, Муслімом Алієвим - у СІЗО-2, Арсеном Джеппаровим - у СІЗО-4.

Під час зустрічей консули разом з ув'язненими вшанували пам'ять усіх загиблих під час сталінського геноциду.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" до ув’язнення в колонії посиленого режиму на терміни від семи до 19 років.

В Amnesty International назвали вироки "політичним переслідуванням".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд підтвердив вирок кримському політв'язню Мемедемінову - 2,5 роки колонії

Автор: 

політв'язні (1355) кримські татари (2003)


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Тебя кто то обманул чушко, в Крыму все больше населения ненавидит хрюсских оккупантов, а уж татары так 99%
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19.05.2020 02:01 Відповісти
 
 