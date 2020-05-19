Эрдоган почтил память погибших в результате депортации крымских татар
Турция и в дальнейшем будет поддерживать крымскотатарский народ.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 76-ю годовщину депортации крымских татар, спередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я чту память крымских татар, погибших в этой депортации. Хочу отметить, что мы и дальше будем рядом с нашими крымскими братьями", - сказал Эрдоган.
Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. В этот день 1944 года из Крыма по приказу Сталина были депортированы более 260 000 крымских татар, из которых 46 процентов погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании.
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Volodymyr Pinchuk #382260
показать весь комментарий19.05.2020 01:08 Ответить Мне нравится 6
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Стас Стас #397487
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Wernos Misha
показать весь комментарий19.05.2020 23:06 Ответить Мне нравится 0
Серов свидомый
показать весь комментарий19.05.2020 23:23 Ответить Мне нравится 0
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