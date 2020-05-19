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Эрдоган почтил память погибших в результате депортации крымских татар

Эрдоган почтил память погибших в результате депортации крымских татар

Турция и в дальнейшем будет поддерживать крымскотатарский народ.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 76-ю годовщину депортации крымских татар, спередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я чту память крымских татар, погибших в этой депортации. Хочу отметить, что мы и дальше будем рядом с нашими крымскими братьями", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. В этот день 1944 года из Крыма по приказу Сталина были депортированы более 260 000 крымских татар, из которых 46 процентов погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

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Молодці турки, підтримують кримських татар, і нищать мордор потроху. Крок за кроком наближається отой самий звір з півночі до москаляк.
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19.05.2020 01:08 Ответить
ты про обосцанного педофила пупкина ? таки да, это туловище именно их и кричит, ну ничего, звиздец твоей свинарной помойке уже рядом, вой громче, похохочем с петуха ватного
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19.05.2020 02:10 Ответить
Слава Ердогану !!!!!
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19.05.2020 23:06 Ответить
Эрдоган громит касапов в Ливии .https://real-vin.com/chvk-vagnera-ponesla-novye-poteri-i-otstupaet-pod-tripoli
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19.05.2020 23:23 Ответить
 
 