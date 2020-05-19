Ердоган ушанував пам'ять загиблих унаслідок депортації кримських татар

Туреччина і надалі підтримуватиме кримськотатарський народ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у 76-ту річницю депортації кримських татар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вшановую пам’ять кримських татар, які загинули у цій депортації. Хочу зазначити, що ми і далі будемо поруч з нашими кримськими братами", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Цього дня 1944 року з Криму за наказом Сталіна були депортовані понад 260 000 кримських татар, з яких 46 відсотків загинули в дорозі та в перші роки життя у вигнанні.

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