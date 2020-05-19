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Ердоган ушанував пам'ять загиблих унаслідок депортації кримських татар

Ердоган ушанував пам'ять загиблих унаслідок депортації кримських татар

Туреччина і надалі підтримуватиме кримськотатарський народ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у 76-ту річницю депортації кримських татар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вшановую пам’ять кримських татар, які загинули у цій депортації. Хочу зазначити, що ми і далі будемо поруч з нашими кримськими братами", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Цього дня 1944 року з Криму за наказом Сталіна були депортовані понад 260 000 кримських татар, з яких 46 відсотків загинули в дорозі та в перші роки життя у вигнанні.

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Автор: 

депортація (719) Крим (14125) Ердоган (926) кримські татари (2003)


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Молодці турки, підтримують кримських татар, і нищать мордор потроху. Крок за кроком наближається отой самий звір з півночі до москаляк.
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19.05.2020 01:08 Відповісти
ты про обосцанного педофила пупкина ? таки да, это туловище именно их и кричит, ну ничего, звиздец твоей свинарной помойке уже рядом, вой громче, похохочем с петуха ватного
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19.05.2020 02:10 Відповісти
Слава Ердогану !!!!!
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19.05.2020 23:06 Відповісти
Эрдоган громит касапов в Ливии .https://real-vin.com/chvk-vagnera-ponesla-novye-poteri-i-otstupaet-pod-tripoli
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19.05.2020 23:23 Відповісти
 
 