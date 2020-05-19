Смягчать карантин в регионах будем по трем критериям, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионах позволят смягчить карантин при наличии трех критериев.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 22 мая, мы предлагаем адаптивный карантин. Мы вводим три критерия по заболеваемости COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, - она не должна превышать 50%, и количество тестирований в каждом регионе. Все эти критерии соответствуют определенному этапу, и если в регионе они соблюдаются, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить каждые 10 дней - 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и 21 июня", - сказал Степанов.

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