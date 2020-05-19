Пом'якшувати карантин у регіонах будемо за трьома критеріями, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в регіонах дозволять пом'якшити карантин за наявності трьох критеріїв.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 22 травня, ми пропонуємо адаптивний карантин. Ми вводимо три критерії щодо захворюваності на COVID-19: захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповнюваність ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, - вона не повинна перевищувати 50%, і кількість тестувань у кожному регіоні. Всі ці критерії відповідають певному етапу, і якщо в регіоні вони дотримуються, то він може перейти на наступний етап пом'якшення. Ці етапи ми будемо вводити кожні 10 днів - 22 травня, потім 1 червня, 10 червня і 21 червня", - сказав Степанов.

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