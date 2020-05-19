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Новости
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Из-за долгов местной власти движение электричек могут возобновить лишь частично, - "Укрзализныця"

За 2019 и первый квартал 2020 "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения: "Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. "Укрзализныця" всегда готова к диалогу и выполнения своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление движения пригородных поездов планируется в два этапа, - "Укрзализныця"

Из-за долгов местной власти движение электричек могут возобновить лишь частично, - Укрзализныця 01

Автор: 

Укрзализныця (2743) электричка (114) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+3
Укрзалізниця подключилась к травле местных властей. Они доиграются.
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19.05.2020 11:46
+3
Замкнуте коло,центральна влада забрала у місцевої гроші а останні неможуть виконати взяті на себе раніше зобов'язання,пока бюрократія папірцями грається люди залишаються без транспорту,без роботи та врешті без засобів до існування.
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19.05.2020 11:55
+2
500млн грв.годовая зарплата десятка чиновников управления зализныци.
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19.05.2020 12:00
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19.05.2020 12:21 Ответить
Укрзалізниця подключилась к травле местных властей. Они доиграются.
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19.05.2020 11:46 Ответить
Пішла ланцюгова реакція..
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19.05.2020 11:48 Ответить
Замкнуте коло,центральна влада забрала у місцевої гроші а останні неможуть виконати взяті на себе раніше зобов'язання,пока бюрократія папірцями грається люди залишаються без транспорту,без роботи та врешті без засобів до існування.
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19.05.2020 11:55 Ответить
500млн грв.годовая зарплата десятка чиновников управления зализныци.
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19.05.2020 12:00 Ответить
Решение,конечно интересное.Нет транспорта,и нет проблемы.С таким же "успехом" можно весь общественный транспорт отменить.Тогда и долгов не будет.А если,конечно по уму делать,то льготы на проезд уже давным давно надо было монетизировать.Это было бы правильно.Хочешь ехать,будь любезен заплатить,а не шастать туда-сюда без меры.Да и водители бы были довольны.
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19.05.2020 12:07 Ответить
Жодна влада в Україні( а всі вони були популістичні,навіть Влада Бариги) не піде на такий непопулярний крок як повна відміна пільг(залишити можна інваліду по зору і супровджуючій особі.ВСЕ.)
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19.05.2020 12:17 Ответить
Я не говорил про отмену пильг,я говорил про монетизацию,как в коммуналке сделали.Человек получает на руки свои пильги деньгами,и потом сам уже решает куда,и сколько ему ездить,и как ему тратить свои деньги.А так у нас одни катаются без меры туды-сюды,а другой пару раз в месяц проедется,или вообще ни разу.Разве это справедливо?
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19.05.2020 16:44 Ответить
Решение,конечно интересное.Нет транспорта,и нет проблемы.С таким же "успехом" можно весь общественный транспорт отменить.Тогда и долгов не будет.А если,конечно по уму делать,то льготы на проезд уже давным давно надо было монетизировать.Это было бы правильно.Хочешь ехать,будь любезен заплатить,а не шастать туда-сюда без меры.Да и водители бы были довольны.
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19.05.2020 12:09 Ответить
я би все таки підняв ціну за проїзд в електричеках на час карантину рази в три..
Просто для того,щоб вони були..
І ніяких пільг і недотримання дистанції..
У разі масової неоплати -просто не ставати на певних станціях(про це оголошувати за кілька днів до того) і більш перативно зупиняти/відновлювати електрички..

ХАЛЯВЩИКІВ ТРЕБА ВЧИТИ.
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19.05.2020 12:16 Ответить
Второе "D" в твоём нике явно лишнее...
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19.05.2020 13:08 Ответить
Для Укрзалізниці "електрички" завжди збиткова стаття .. тому "рада старатись" по їх зупинці в час карантину..
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19.05.2020 12:12 Ответить
 
 