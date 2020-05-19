Из-за долгов местной власти движение электричек могут возобновить лишь частично, - "Укрзализныця"
За 2019 и первый квартал 2020 "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения: "Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. "Укрзализныця" всегда готова к диалогу и выполнения своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства".
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Просто для того,щоб вони були..
І ніяких пільг і недотримання дистанції..
У разі масової неоплати -просто не ставати на певних станціях(про це оголошувати за кілька днів до того) і більш перативно зупиняти/відновлювати електрички..
ХАЛЯВЩИКІВ ТРЕБА ВЧИТИ.