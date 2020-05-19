РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10026 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 344 1

11 стран Евросоюза договорились о правилах безопасного отпуска летом

11 стран Евросоюза договорились о правилах безопасного отпуска летом

В понедельник 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Как отмечается, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В совместном заявлении министры заявили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно:

  • о том, что подход ЕС является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок:
  • об изучении способов разрешить поездки, избегая при этом роста заболеваний коронавирусом, что является ключевым приоритетом;
  • об обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой;
  • о восстановлении свободы трансграничных перемещений при условии позитивных тенденций в эпидемиологической ситуации.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия общественности к безопасности путешествий", - говорится в совместном заявлении.

Автор: 

карантин (16729) отпуск (249) туризм (1543) Евросоюз (17060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А подробицi цих правил де можна прочитать?
Те, що в списку є Австрія , Словенія та Німеччина - то є добре, тепер головне, аби Україна для туристів кордон відкрила...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:08 Ответить
 
 