11 країн Євросоюзу домовилися про правила безпечної відпустки влітку

У понеділок 11 держав Європейського Союзу узгодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки в Європі на тлі пандемії коронавірусу.

Як зазначається, угода була досягнута після відеоконференції між міністрами закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У спільній заяві міністри заявили, що вони домовилися про чотири керівні принципи, а саме:

про те, що підхід ЄС є найкращим способом поступової нормалізації транскордонних поїздок:

про вивчення способів здійснювати поїздки, уникаючи при цьому зростання захворювань на коронавірус, що є ключовим пріоритетом;

про забезпечення того, щоб громадяни, які вільно подорожують Європою, також могли безпечно повернутися додому;

про відновлення свободи транскордонних переміщень за умови позитивних тенденцій в епідеміологічній ситуації.

Також читайте: Країни Євросоюзу почнуть відкривати внутрішні кордони для літніх відпусток, - єврокомісарка Йоганссон

"Ми закликаємо туристичні компанії і пов'язані з ними приватні суб'єкти використовувати найближчі тижні для вжиття належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей", - йдеться в спільній заяві.