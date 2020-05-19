Экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Прокуроры Офиса Генерального прокурора 18 мая 2020 года сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры г. Киева.
"По данным следствия, бывший прокурор 18 февраля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем к протестующим было незаконно применена мера пресечения - содержание под стражей в период с 19 по 22 февраля 2014 года", - сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014) ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Досудебное расследование по делу проводится следователями Государственного бюро расследований.
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Правовой нигилизм режима Зеленского начинает уже всерьез угрожать основоположным конституционным правам украинских граждан. Мы уже говорили о деле Цемаха, которого незаконно захватили и передали чужому государству вне судебно правовой обусловленности. с нарушением его прямых конституционных прав и свобод.
Вот теперь еще один - Вышинский. Можно говорить что угодно и относится к нему как угодно (мы относимся плохо), но - он гражданин Украины и неуважение к его гражданским правам есть неуважение к Украине как стране.
Не успел "обмененный" Вышинский прилететь в Россию, как тут же торжественно заявил, что никакого согласия на передачу в РФ не просил, ничего не подписывал и желает оправдать свое имя в украинском суде. Кроме того он готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата.
И что мы имеем в остатке? Два гражданина Украины
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, с нарушением прямых требования Конституции и законности переданы иностранному государству, без всяких юридических оснований, по желанию высшего руководства Украины.
Статьи в УК Украины выбирайте сами - государственная измена, превышение служебных полномочий, похищение человека...
Лизоблюды всех мастей уже завели песню о том, что "Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность" Мы не спорим. Мы даже можем назвать этого гражданина - это он сам. Именно во имя своих собственных интересов и политических и личных, Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Впрочем - это не скоро...
Молчат наши великие европейские демократы, молчат украинские патриоты, негодующие на наш русский, молчат "независимые" СМИ, молчит страна, глядя как стайка выученных на европейские деньги нуворишей, превращает в ничто само понятие "законность и Конституция".
Запомните все - есть только одна Конституция, которую нельзя переписать - это человеческая совесть.
P.S. А тем временем в гонки за Вовиным скальпом включились Нидерланды начавшие мониторинг банковских счетов Зеленского и К. Нас ждут интересные события....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html