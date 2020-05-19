Экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора 18 мая 2020 года сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры г. Киева.

"По данным следствия, бывший прокурор 18 февраля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем к протестующим было незаконно применена мера пресечения - содержание под стражей в период с 19 по 22 февраля 2014 года", - сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014) ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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Досудебное расследование по делу проводится следователями Государственного бюро расследований.