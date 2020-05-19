Експрокурору, причетному до кримінального переслідування активістів Євромайдану, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Прокурори Офісу Генерального прокурора 18 травня 2020 року повідомили про підозру чинному адвокату, колишньому старшому прокурору відділу прокуратури м.Києва.
"За даними слідства, колишній прокурор 18 лютого 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід - тримання під вартою в період з 19 по 22 лютого 2014 року", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Експрокурору інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).
Досудове розслідування у справі проводиться слідчими Державного бюро розслідувань.
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Правовой нигилизм режима Зеленского начинает уже всерьез угрожать основоположным конституционным правам украинских граждан. Мы уже говорили о деле Цемаха, которого незаконно захватили и передали чужому государству вне судебно правовой обусловленности. с нарушением его прямых конституционных прав и свобод.
Вот теперь еще один - Вышинский. Можно говорить что угодно и относится к нему как угодно (мы относимся плохо), но - он гражданин Украины и неуважение к его гражданским правам есть неуважение к Украине как стране.
Не успел "обмененный" Вышинский прилететь в Россию, как тут же торжественно заявил, что никакого согласия на передачу в РФ не просил, ничего не подписывал и желает оправдать свое имя в украинском суде. Кроме того он готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата.
И что мы имеем в остатке? Два гражданина Украины
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, с нарушением прямых требования Конституции и законности переданы иностранному государству, без всяких юридических оснований, по желанию высшего руководства Украины.
Статьи в УК Украины выбирайте сами - государственная измена, превышение служебных полномочий, похищение человека...
Лизоблюды всех мастей уже завели песню о том, что "Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность" Мы не спорим. Мы даже можем назвать этого гражданина - это он сам. Именно во имя своих собственных интересов и политических и личных, Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Впрочем - это не скоро...
Молчат наши великие европейские демократы, молчат украинские патриоты, негодующие на наш русский, молчат "независимые" СМИ, молчит страна, глядя как стайка выученных на европейские деньги нуворишей, превращает в ничто само понятие "законность и Конституция".
Запомните все - есть только одна Конституция, которую нельзя переписать - это человеческая совесть.
P.S. А тем временем в гонки за Вовиным скальпом включились Нидерланды начавшие мониторинг банковских счетов Зеленского и К. Нас ждут интересные события....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html