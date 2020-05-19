Експрокурору, причетному до кримінального переслідування активістів Євромайдану, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора 18 травня 2020 року повідомили про підозру чинному адвокату, колишньому старшому прокурору відділу прокуратури м.Києва.

"За даними слідства, колишній прокурор 18 лютого 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід - тримання під вартою в період з 19 по 22 лютого 2014 року", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурору інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

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Досудове розслідування у справі проводиться слідчими Державного бюро розслідувань.