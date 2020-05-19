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Вопрос об открытии бассейнов "поставлен на паузу", - Ляшко

Вопрос об открытии бассейнов

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии бассейнов "поставлен на паузу", поскольку там есть риск инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы сейчас разрешаем пляжи. Наука доказала, что морская вода и ультрафиолет солнечного излучения уничтожает вирус, в реках - проточная вода и достаточно трудно им (коронавирусом. - Ред.) инфицироваться. Бассейны являются группой риска, если открываются бассейны - открывается влажная зона в спортзалах с джакузи, саунами - там обширные контакты, там может быть инфицирование. Этот вопрос мы пока поставили на паузу", - заявил Ляшко.

Он отметил, что была проведена встреча с владельцами спортзалов, во время которой обсуждалось каким образом лучше их открывать.

"Они порекомендовали открыть сухую зону полностью, отработать все алгоритмы, посмотреть, как это все работает и в дальнейшем мы вместе будем думать, как открыть бассейны", - добавил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Автор: 

Минздрав (4899) пляж (249) Ляшко Виктор (1363)


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Не, ну в масках я бы разрешил.
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19.05.2020 12:26 Ответить
Питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8111
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19.05.2020 13:32 Ответить
Не, ну в котле с кипящим молоком и в котле с кипящей водой разрешить можно было бы...
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19.05.2020 12:36 Ответить
загроза -це роздягалки ,де ,природньо,не проконтролюєш нічого...
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19.05.2020 12:47 Ответить
В бассейнах столько хлора в воде и воздухе, что вирус сразу сдохнет.
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19.05.2020 13:04 Ответить
Вожу внуков в бассейн на индивидуальные занятия в утренние часы.
Два бассейна - 2 тренера.
В раздевалке на 100 шкафчиков за 4 года увидела одного человека 1 (один) раз.
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19.05.2020 14:23 Ответить
 
 