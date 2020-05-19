Питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", - Ляшко

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", оскільки там є ризик інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми зараз дозволяємо пляжі. Наука довела, що морська вода та ультрафіолет сонячного випромінювання знищує вірус, в річках - проточна вода і доволі тяжко ним (коронавірусом. - Ред.) інфікуватись. Басейни є групою ризику, якщо відкриваються басейни - відкривається волога зона в спортзалах з джакузі, саунами - там великі контакти, там може бути інфікування. Це питання ми поки поставили на паузу", - заявив Ляшко.

Він зауважив, що була проведена зустріч з власниками спортзалів, під час якої обговорювалось, яким чином краще їх відкривати.

"Вони порекомендували відкрити суху зону повністю, відпрацювати всі алгоритми, подивитись, як це все працює і в подальшому ми разом будемо думати, як відкрити басейни", - додав головний санлікар.

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