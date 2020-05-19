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Питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", - Ляшко

Питання про відкриття басейнів

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", оскільки там є ризик інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми зараз дозволяємо пляжі. Наука довела, що морська вода та ультрафіолет сонячного випромінювання знищує вірус, в річках - проточна вода і доволі тяжко ним (коронавірусом. - Ред.) інфікуватись. Басейни є групою ризику, якщо відкриваються басейни - відкривається волога зона в спортзалах з джакузі, саунами - там великі контакти, там може бути інфікування. Це питання ми поки поставили на паузу", - заявив Ляшко.

Він зауважив, що була проведена зустріч з власниками спортзалів, під час якої обговорювалось, яким чином краще їх відкривати.

"Вони порекомендували відкрити суху зону повністю, відпрацювати всі алгоритми, подивитись, як це все працює і в подальшому ми разом будемо думати, як відкрити басейни", - додав головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

МОЗ (5390) пляж (153) Ляшко Віктор (1511)


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Не, ну в масках я бы разрешил.
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Питання про відкриття басейнів "поставлено на паузу", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8111
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Не, ну в котле с кипящим молоком и в котле с кипящей водой разрешить можно было бы...
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19.05.2020 12:36 Відповісти
загроза -це роздягалки ,де ,природньо,не проконтролюєш нічого...
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19.05.2020 12:47 Відповісти
В бассейнах столько хлора в воде и воздухе, что вирус сразу сдохнет.
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19.05.2020 13:04 Відповісти
Вожу внуков в бассейн на индивидуальные занятия в утренние часы.
Два бассейна - 2 тренера.
В раздевалке на 100 шкафчиков за 4 года увидела одного человека 1 (один) раз.
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19.05.2020 14:23 Відповісти
 
 