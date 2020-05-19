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СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона

СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона

Вся информация, озвученная в интервью террориста Гиркина и марионетки Кремля Поклонской, подробно анализируется сотрудниками СБУ на предмет ее использования, как дополнительных доказательств агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии"

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона 01

Автор: 

Гордон (118) СБУ (19851) Поклонская (184) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+96
Штопаный Гордон сказал про заказ от спецслужб, но не уточнил, какой страны.
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19.05.2020 12:52
+36
Надобности брать Интервью не было Никакой . Видео с Гиркиным завален весь ютуб и в фас и в профиль. Свидетельств уж очень много.И Гордон типа НКВД против СС. у детскому саду уже с гаджетами ходят и в информации продвинутые.Гордон пол часа благодарил международного террориста , что он соизволил Согласится на интервью.Просто неприятно , если говорить мягко.
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19.05.2020 13:01
+35
СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона - Цензор.НЕТ 9933
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19.05.2020 12:56
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https://censor.net/user/468635 А шо вам не нравится в Израиле , вы здесь бывали
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19.05.2020 13:56 Ответить
Неправда! Куратор з ФСБ сказав йому з ким та коли. Чому якраз зараз полізли ці інтьерв,ю? Поклонська, Гіркін і думаю що далі будуть не менш одіозні. Росія вже вибрала тактику добивання України. Це ставка на внутрішній розбрат. І такі інтерв,ю це один з способів це робити. Але вони і показують, що наше СБУ це теж філіал ФСБ. В кожній нормальній воюючій країні за такі інтерв,ю канал був би закритий а виконавець посаджений з конфіскацією.
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19.05.2020 14:15 Ответить
+5...к сожелению в коррумпированой клановой олигархичской мафиозной стране, за такое у нас не посадят. Кремль, на это и рассчитывает на внутренний раздор. Пропаганда кремлевская идет полным ходом на канал Тараса козака и Медведчука. - 112, Зик, Ньюсван.
А Зеленский сыкло обычное и малоросс как и вся ОП. Потому дал заднюю и обосался трогать агента кремля медведчука.
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20.05.2020 03:57 Ответить
СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 7717
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19.05.2020 14:18 Ответить
СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 5055

СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 8013
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19.05.2020 14:20 Ответить
Інформаційний галас навколо цих інтерв'ю - саме те, чого добивався Гордон. В шоу бізнесі не важливо, обожнюють тебе, чи ненавидять. Гордон вже давно не журналіст, а шоу бізнесмен. Журналістом він перестав бути дуже давно. Як тільки зрозумів, що на інтерв'ю можна заробляти гроші. І сама журналістика для нього є лише доступом до ресурсів. Не засуджую Гордона. Для таких, як він це зовсім не аморально. І тим більше, не злочин. А ось якби таке утнув Бутусов, то це вже було б зрадою.
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19.05.2020 14:24 Ответить
Коли вам водять по губам основна мета це визвати реакцію , "галас"! Треба сидіти тихо і мовчати....
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19.05.2020 14:43 Ответить
Чий Крим?
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19.05.2020 14:33 Ответить
Той випадок,коли вірному путінцю Баширову віриш більше,ніж СБУ з Грондонами.
Вони вже нічого не приховують.Роблять свою справу,хваляться,а Прокуратура і СБУ все це кришує.
СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 7089

СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 5785
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19.05.2020 14:58 Ответить
І Гіркін задоволений,і Грондон задоволений.Є купка буркотливих порохоботів,але то ващє не проблєма,Малюська їм готує комфортабельні апартаменти.
СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 8862
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19.05.2020 15:03 Ответить
А що купка порохоботів не буркотіла коли Медведчук канали скуповував? Пєтя не заньос?
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19.05.2020 20:20 Ответить
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.05.2020 14:59 Ответить
А ПО МОЕМУ КГБИСТЫ ХОТЯТ СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ И ГОРДОНА И ХМЫРЯ ГИРКИНА И МИРОТОЧАЩУЮ ПОКЛОНСКУЮ И В СБУ ОНИ И СИДЯТ !)
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19.05.2020 15:08 Ответить
ЖГИ МОСКВУ ЯДЕРОМ !)
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19.05.2020 15:11 Ответить
Ну Гордон здесь--и не раз говорил что никуда ногой. Попросту говоря всегда успеем предателем сделать, тут мы мастера. А Гиркин далеко, и никто пока отсюда за 6 лет ничего не предпринял. Хотя бы за деньги. А тогда в 14 г когда десятки начальников райотделов ментовок в двух областях массово открывали руж-парки, переходили на сторону негодяев итд, и те же нач местных районных и городских СБУ тоже самое делая, не говоря уже за исполнительную власть всех уровней сдавали страну совершая при этом госпреступления и за 6 последних лет никого не словили на рабоче-крестьянском уровне заведя за ухо за баню---далее по схеме не самоцель для нас всех??? На Гордоне отыграемся? А полегчает ретивые?
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19.05.2020 15:09 Ответить
-Дайте, будь ласка, пачку Гордонів! -А Вам з Усіками, чи без?!
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20.05.2020 09:11 Ответить
Вы заодно и боксёра в компаху записали? В смысле Усика? Тогда надо и Ломаченко как то сюда пристроить. Но я бы не стал трогать этих боксёров, даже с их успехами. там кусок хлеба не простой, кому охота---пробуйте. Возраст придёт---и все забудут. А жить дальше всем. Вреда большого нет. Швали другой валом---этих пора!
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20.05.2020 17:07 Ответить
https://myrotvorets.center/ « МИРОТВОРЕЦЬ» Усик Александр Александрович Отрицание российской агрессии.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор).
Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ.

https://myrotvorets.center/criminal/usik-aleksandr-aleksandrovich/
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21.05.2020 14:00 Ответить
Интервью прозвучало в очень нужный момент, оно фактически оправдывает агрессию Путина в Украине. Это оправдательная речь на суде РФ устами Гиркина. Возникает серьезное подозрение что Гордона завербовало ФСБ для этого интервью, или, возможно, использовали в темную.
Все прекрасно понимают, что без отмашки сверху, Гиркин не пошел бы на это тнтервью.
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19.05.2020 15:11 Ответить
Без какой отмашки? Он этих интервью 150 раз давал и говорит одно и тоже.
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19.05.2020 17:34 Ответить
Ну, на аудиторию украинского зомбоящика не давал до этого
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19.05.2020 20:22 Ответить
Гиркин оправдывал Путина, мол Крым отжали, а вот на восток Украины он не лез, мол я сам с ополчением, а он козел не поддержал. Или я не прав? Эти флешки и хотела ФСБ передать в Гаагу с помощью этого дурочка Гордона (или предателя).
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20.05.2020 05:06 Ответить
для этого Гордона не существует морали, его интересуют только деньги. и будет брать деньги он у всех, кто предложит. не удивлюсь, если деньги он получил от ФСБ, СБУ и самого Гиркина одновременно.
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20.05.2020 05:19 Ответить
Как и для всех евреев не существует морали такой народ
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20.05.2020 08:54 Ответить
Слишком большой ажиотаж по поводу беседы двух еврейчиков. Один из которых считает себя спасителем русской идеи, а другой старается повысить себе рейтинг ради получения бабла. Не надо им уделять много внимания - именно этого два жида и хотят...
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19.05.2020 15:37 Ответить
Вообще за это надо не по-детски бить по рогам. Нельзя так унижать страну разным "журнашлюхам". И оно еще блеело, що интервью брало в содружестве со спецслужбами. лгун позорный.
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19.05.2020 16:46 Ответить
Государство очень слабо при текущей власти. Вы не видите что в стране происходит. Если бы было сильное государство то "гондоны" себе этого бы не позволили. А сейчас им за это ничего не будет, может даже наградят... Унижаем мы свою страну имея такую власть, которая у нас сейчас!
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19.05.2020 17:22 Ответить
Пока не станем нацией, а когда это произойдет неясно. Должно произойти, к тому идет через таких "гордонов" и других гнид.
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19.05.2020 17:45 Ответить
Гирка официально имеет диагноз "шизофрения" и состоит на учете в психдиспансере. За это его и комиснули из конторы. Это инфа от его братков-подельников из ОРДЛО-Хуйло. Тоже официально это заявляли в 2016 г., когда скот дамбаский о Гирке скучал. Ну они и рассекретили его анкету конторскую с диагнозом "хероя", который на поверку оказался обычным психом нелеченым. Соответственно жидяра Гордон лоханулся, взяв интервью у конченого психа-шизофреника.
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19.05.2020 17:05 Ответить
Журналист Гордон озвучил давно своё мнение и неизменную позицию в отношении России.
АДНАКА...Реконструктор-белогвардеец командовал в городе Славянске спецслужбами чужого государства 4 месяца,а потом уехал в Донецк,потом отдыхал,потом женился,потом участвует в разных ток-шоу.Т.е. свободно перемещается до сих пор...И кто тут наносит ущерб стране, ,получая з\п из бюджета .
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19.05.2020 17:07 Ответить
вот какое у нас грамотное СБУ . . . шьет дело из показаний не своих вопросов - а журналиста . . . а как собрать улики на своё ворьё во власти - так усе сразу руко-шопые и по на вокзалах набраные . . . напомню . . . после 2014 не посажено ни одного топ-посадовця во власти . . . если б не Бандюкович, посадивший Юльку и воровскую кГысу, шо торговал уголовными делами - то вообще даже статистики по топ-ворам не было бы
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19.05.2020 17:43 Ответить
Да? А Гордон Обетованный мычит, что все наоборот и это инициатива СБУ и их и яйцами кидать, а не его.
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19.05.2020 17:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M4OgRYcSv6U

https://www.youtube.com/watch?v=M4OgRYcSv6U Гордон на службі російського генштабу. Чи має він сісти у в'язницю за рекламу окупантів?

21,317 views

•May 19, 2020

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19.05.2020 18:09 Ответить
Завдяки цьому інтерв"ю ми отримали відповіді на декілька важливих питань.
1. Хто такий наспроавді Гіркін.
2. Яку роль Гіркін відігрував у плані "руська весна".
3. В чому різниця між головним завданням Гіркіна і його "добровольчою" легендою.
4. Чому Гіркін зник з території Дондасу після 15 серпня 2014.
5. Чому Гіркін з його інформованістю досі живий і здоровий.
6. Кому і навіщо Гіркін зараз потрібний живий і здоровий.

Дякую Гордону за його працю. Далеко не кожен міг і може зробити її.
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19.05.2020 18:09 Ответить
Гордон, перелогінься.
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19.05.2020 18:19 Ответить
Ййоо..а мы,типа не знали кто такой гиркин,а гордон открыл нам глаза........
Йоханый бабай,народ,кто топит за гордона,вы при памяти ?
Идите нах..й вместе со своим кумиром.
Ответы, на все интересующие украинский народ,вопросы, этот экземпляр должен давать в Гааге .
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19.05.2020 18:43 Ответить
Для тебе це хорошо і ти "пізнав",але таке тільки для лохів і тупих. вже десятки раз цей моральний урод таке розповідав.
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19.05.2020 18:50 Ответить
А для тебе це як ?
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19.05.2020 19:08 Ответить
Взрослые люди , га*дон когда- то должен прорваться.
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19.05.2020 18:26 Ответить
Казанский: Видео Гордона - это самое бездарное интервью с Гиркиным, которое я видел
19.05.2020, 16:42 • 563 • https://uainfo.org/blognews/1589891842-kazanskiy-video-gordona-eto-samoe-bezdarnoe-intervyu.html#mc-container 2

https://uainfo.org/static/ckef/img/_NZ60247.jpg СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона - Цензор.НЕТ 6310
Дмитрий Гордон
Я по роду деятельности посмотрел и перечитал десятки интервью с Гиркиным за последние шесть лет. Он достаточно тщеславен и охотно раздает интервью всем подряд (в отличие от Безлера, "Хмурого" и других "полевых командиров"). Сейчас уже почти полностью осилив видео Гордона, могу сказать, что это самое бездарное интервью с Гиркиным, которое я видел.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1589275091-kazarin-gordon-eto-imitator-uspeshno-pritvoryayushchiysya.html Казарин: Гордон - это имитатор, успешно притворяющийся журналистом
Я не обсуждаю сейчас моральную сторону этого действа. Я сугубо про медийную составляющую. 95% того, что спрашивал Гордон, было уже многократно разжевано Гиркиным в более ранних интервью. Практически ничего нового за 3,5 часа скучного бубнежа не прозвучало. Искренне жаль потраченного времени.
Единственное, что можно отметить - это признание Гиркина в том, что он лично отдал приказ расстрелять украинских активистов Юрия Поправко и Юрия Дьяковского, а также взял на себя ответственность за убийство депутата Владимира Рыбака. Фактически, Гиркин сознавался в этом и ранее, но в предыдущих интервью он не называл фамилий, а просто говорил о том, что "расстреливал правосеков". Теперь же прозвучали конкретные имена.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1589832843-pislya-bikovih-zavzhdi-prihodyat-girkini-i-tse-lishe-pochatok.html Після бикових завжди приходять гіркіни, і це лише початок принижень - письменник
P. S. Гордон заявил, что записывал интервью якобы в сотрудничестве со спецслужбами, для Гааги. По изложенным выше причинам, это оправдание вызывает только смех. Лучше бы Гордон ничего не говорил. Впечатление от всей этой истории после видеообращения стало только гаже.
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https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3042689592477199 Денис КАЗАНСКИЙ
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19.05.2020 18:29 Ответить
Не буду зупинятись на сказане терористом і вбивцем. Він просто зациклений на "едином народе"--це ми чуємо від фашистко-російких захватчиків кожного разу. Але як вів себе "наш" доморощений всезнающий" себелюбивий україноненависник==гордон. Весь час ухмилявся і кивав своєю лисою башкою в знак підтримки сказаного. Як намагався розкрутити тему, що націаналісти працюють разом с фсб,і чи були організатори Майдану і сотникі --в співпраці з фсб (до речі гіркін дав негативну відповідь) 27 хв. інтервью. Гардон--типичний єврей,для якого Україна є територією для збагатчення і вона не є його БАтьківщиною. Брехун,піарщик і україноненависник.
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19.05.2020 18:46 Ответить
Одним словом, паразит.
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19.05.2020 19:38 Ответить
Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
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19.05.2020 18:52 Ответить
Дружище оно те надо ? Сходи погуляй в Марининском....
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19.05.2020 19:01 Ответить
Мне за понятие " украинский народ" обидно!
Позорище, готовое сожрать любую приманку, лишь бы воняла посильнее...
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19.05.2020 19:32 Ответить
Далі свого носа не бачиш.
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19.05.2020 19:40 Ответить
И что же там, вдали, за носом?
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20.05.2020 10:45 Ответить
Коллаборант Гордон уже наработал на 10-15 лет тюрьмы.
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19.05.2020 18:54 Ответить
Вся суть, этого гандоновского спектакля, в том, чтобы подыграрать кремлёвской сказочке про якобы гражданский конфликт, добровольцев, и стественно ихтамнету. Это все ради чего это затевалось, при чем не без молчаливого согласия АП Моники Оманской. И все на фоне суда в Гааге.
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19.05.2020 19:24 Ответить
Что за суд в Гааге? По Боингу?
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19.05.2020 20:19 Ответить
Вже весна, чому Гордон не сидить...
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19.05.2020 19:43 Ответить
Ну, анализируйте, анализируйте, анализаторы е*аные. На 6 году войны они решили поанализировать "показания" террористов
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19.05.2020 20:18 Ответить
зелений Гандон від зеленого кварталу про зелене захоплення
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19.05.2020 20:34 Ответить
Я не дивилась, бо мені не цікаво, то й слиною не пирскаю, а оті всі, що пирскають, я так розумію, що дивились? Чи просто так піарять Гордона на шару, бо любий разгалас, добрий чи злий, - це ж піар перш за все. Ну і що на вихлопі? Думайте!!!
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19.05.2020 21:42 Ответить
Не правда. Врет барыжное СБУ. Наивных нет, все согласовывалось с СБУ, Генпрокуратурой.

Гордон действительно согласовывал вопросы Гиркину с Офисом Генпрокурора и СБУ, вот только в этих двух ведомствах не могли не осознавать, какую реакцию это вызовет в обществе.
У меня есть подтверждение из ряда источников, в том числе из СБУ. , что инициатором интервью действительно был Офис Генерального прокурора. - Борислав Береза.

https://www.dialog.ua/blogs/207678_1589892826 Вопросы Гиркину действительно писались в СБУ и прокуратуре, это также касается и вопросов к Поклонской.

Но самое главное, интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным не являются никакими потенциальными доказательствами в рамках судебного процесса в Гааге.
"Это подтвердили уже европейские юристы, но у наших органов, видимо, свое видение практики работы европейского правосудия", - отметил Береза.
https://www.dialog.ua/blogs/207678_1589892826
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19.05.2020 22:24 Ответить
Лысый мудак
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20.05.2020 00:07 Ответить
Завдяки цьому інтерв"ю ми отримали відповіді на декілька важливих питань.
1. Хто такий наспровді Гіркін?
2. Яку роль Гіркін відігрував у плані "руська весна"?
3. В чому різниця між головним завданням Гіркіна і його "добровольчою" легендою?
4. Чому Гіркін зник з території Донбасу після 15 серпня 2014?
5. Чому Гіркін з його інформованістю досі живий і здоровий?
6. Кому і навіщо Гіркін зараз потрібний живий і здоровий?
Відповідаю!
1. Гіркін це професійних державний військовий диверсант вищого рівня з величезним практичним досвідом цієї роботи (від війни в Чечні до війни в Україні).

2. В плані "Руської весни" Гіркін мав завдання створити "справжню" ілюзію громадянського конфлікту, хаоса і "брато"вбивства на теренах "ідеї" про віжродження єдиної "Руської" чи "російської" держави. Він був "запальничкою" для т. зв. громадянської війни в Україні, ідею якої так ********** в Росії.

3. Головним завданням Гіркіна, як професійного диверсанта було запустити гачок війни в Україні без підозри у керуванні цим планом Кремля. Тому для маскування запуску війни зовнішньою силою було традиційно обрано байку про громадянський спротив в середині країни. Цей гачок він запустив в Криму. Коли Крим було віддано окупанту без найменшого бою під ілюзією народного спротиву, Гіркін отримав дозвіл-завдання просувати цю ілюзію далі. Це просування вдалося тільки в деяких районах Донецької і Луганської областей. Регіональне просування цієї тактики впритул до межування Одещини з Молдовою повністю провалилося.

4. З території ЛуганДону Гіркін зник після виконання свого головного завдання. Він створив натяк на ілюзію народного спротиву в декільках невеликих містах без очевидного втручання в цей процес РФ. Він створив прикордонну дірку для постачання з боку РФ окупаційних формувань. Він забезпечив подальший захід на територію України замаскованих формувань ЗС РФ. Яскравим прикладом цього є БУК, який помилково збив замість українського десантного літака цивільний міжнародний борт МН-17, від якого Гіркін відхрещується, як чорт від ладона. Звичайно, підрозділи Гіркіна цей борт не збивали. Але вони забезпечували захід БУКа на територію України з Росії, вони забезпечували його охорону, вони були першими поряд з уламками літака де дуже очікували останки українських десантників. Отже, в серпні 2014 мав вже діяти не Гіркін, а регулярні "іхтамнєт", яких туди "дождався" Прох зі своїми стратегами. Вони мріяли стати "визволителями" України. Порох мріяв стати БАТЬКОМ- визволителем. Вони не врахували тільки того, що Путін таки відважиться на перетин своїми віськами території України через коридори, які підготував їм Гіркін. А Порох і вся його генеральська "братія" все це проспали. А може і не захотіли помітити, щоб хоч якось діяти. Гіркін тричі відверто розповідає, що знищити його угрупування до середини травня можна було декілька разів. Цього не зробили повні ідіоти, якими керував "великий визволитель" Петручіо.

5. Гіркін живий тільки тому, що він відпрацьовує свою легенду про ідейність своєї боротьби проти української влади, про свій добровільчий вибір, а ГОЛОВНЕ, про непричетність до його "особистих" дій та рішень Кремля. Гіркін запевняє, що захват Криму та інших територій України це виключно його ідея та дія. Але Гіркін трішки забуває, що мова йде не про 50-100 кв. км. А про частини територій держави, які можна порівняти з цілими европейськими державами. Такі речі не робляться без підтримки ззовні.

6. Живим Гіркін зараз потрібен тим, хто приховує правду про війну в Україні.

І ще!!!

Гіркін чітко дає зрозуміти, що його захід в Донбас став можливим через низку злочинних помилок Пороха і його порохолизів. Він дає їм чітку оцінку, як недолугих, некомпетентних і непрофесійних чинуш, які заради власної користі не бажають бачити державної необхідності.
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20.05.2020 00:35 Ответить
А що,у гондон-фашні земля обітованна скрізь-укри,як і курди-своєї держави не повинні мати,бо вони різношерстні гої,яких між собою стравити-що два пальці обісцяти.
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20.05.2020 02:12 Ответить
А вот Гиркин сдал Гордона, фразой: "Враги должны быть либо побеждены либо уничтожены, в противном случае я могу вести разговоры с вами (с Гордоном) и с кем угодно на самом деле..." Получается Гордон для Гиркина, как минимум не враг.
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20.05.2020 04:35 Ответить
Господин Гордон: Я не буду ничего говорить о ваших отвратительных интервью с Поклонской и Гиркиным. (Одно интимное «Наташа...» чего стоит!). Сказочки о пользе этих «интервью» для Гааги оставьте для господина Зеленского, для господина Ермака и для их пророссийского аппарата.
А вот умные, думающие, хорошо образованные, проевропейски, проукраински настроенные люди вам не поверят.
Вы, господин Дмитрий Гордон, - малограмотный, необразованный, бойкий, бесцеремонный, самовлюблённый субъект с возможностью, к сожалению, вещать на всю Украину. Вы нанесли и наносите большой вред в медийном пространстве страны населению ещё не окрепшей новой Украины. Объективно вы работаете на интересы путинской России. То, что вы не способны всего этого осмыслить. - дела не меняет.
С вашей помощью Порошенко свалили, но вот к власти пришло типичное не то и привело с собой таких же непрофессионалов, хамов, самовлюблённых, неумных, малообразованных людей - игрушек в руках олигархата и российского агрессора. И, кроме того, в Украину вернулись определённые лица типа Портного и Коломойского. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина. Теперь вам об этом чётко сказал Андрей Илларионов:
- Зеленский - всё! И чем больше он будет сидеть в президентском кресле, тем хуже для Украины!
А ведь любому думающему человеку это было ясно с самого начала!
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20.05.2020 07:55 Ответить
ПОПАХИВАЕТ ДЕТЬМИ ВСЕ ТЕХ ЖЕ ПЕЙСОКГБЭШНИКОВ, КОТОРЫЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ ВЕЛИ ЛЮДЕЙ НА УБОЙ РАДИ ЭТИХ ЖЕ ЛЮДЕЙ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ !!! А САМИ ОСТАВАЛИСЬ В ТЫЛУ НА ИХ ЗЕМЛЕ, ТОЛЬКО УЖЕ БОЛЕЕ "СВОБОДНОЙ" !!!
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20.05.2020 07:56 Ответить
Helgi Sharp:
Гордон: "Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю "зраду", будет стыдно."
О, всё намного хуже, чем я думал. Если наше СБУ само совершает преступление, предусмотренное ст. 258-2 УК Украины (призывы к совершению террористических актов посредством средств массовой информации), якобы, "для протоколирования преступных деяний", такое СБУ нужно в полном составе сажать за профнепригодность, непонимание международного права и выполнение заведомо преступных приказов. Ибо "преступные деяния" Гиркина с Поклонской столько СОТЕН раз УЖЕ запротоколированы показаниями свидетелей и интервью в российских СМИ, что повторять их бандитские откровения на всю Украину (включая детей), ничто иное, как пропаганда терроризма в особо циничной форме.
Если, конечно, СБУ со своими ручными гор(н)донами не выполняет совершенно другие функции - выпускание социального пара на подставной объект в условиях, когда власть готовит более тяжкие преступления - от антиармейского закона и двойного гражданства для жителей ОРДЛО до подготовки там выборов на условиях Москвы. И пока мы "кипим" в одном месте, они проводят наступление в другом. С этими манкуртами нужно держать голову трезвой для того, чтобы вовремя реагировать на те вызовы, которые они пытаются протянуть за искусственно создаваемым инфошумом.
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20.05.2020 07:56 Ответить
дійсно, тієї проблеми, коли всі телеканали фактично передали під контроль україноненависників, ніхто не побачив, вся ЗЕ-команд лише в посмішках робить ГИ ГИ - от це дійсно клізма кип"ятком в самий зад так званій дер-жав-нос-ті (від слова "дер"). А тут розкричались. Чи комусь не подобається, що Гіркін прямим текстом сказав, що Україна має 2 шляхи - або приєднання, або розчленування - так то ж не новина, про це весь інтернет гуде, весь, крім наших державотвоців.
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20.05.2020 09:24 Ответить
Приберіть, будь-ласка, з-перед очей цей солдафонський ***** москаля на усю голову.
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20.05.2020 09:25 Ответить
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