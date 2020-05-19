СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона

Вся информация, озвученная в интервью террориста Гиркина и марионетки Кремля Поклонской, подробно анализируется сотрудниками СБУ на предмет ее использования, как дополнительных доказательств агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в заявлении.

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Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.