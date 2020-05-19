СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона

Усю інформацію, озвучену в інтерв'ю терориста Гіркіна і маріонетки Кремля Поклонської, детально аналізують співробітники СБУ на предмет її використання як додаткових доказів агресії РФ.

Про це йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, екс "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.