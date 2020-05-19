СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона
Усю інформацію, озвучену в інтерв'ю терориста Гіркіна і маріонетки Кремля Поклонської, детально аналізують співробітники СБУ на предмет її використання як додаткових доказів агресії РФ.
Про це йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, екс "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
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А Зеленский сыкло обычное и малоросс как и вся ОП. Потому дал заднюю и обосался трогать агента кремля медведчука.
Вони вже нічого не приховують.Роблять свою справу,хваляться,а Прокуратура і СБУ все це кришує.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор).
Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ.
https://myrotvorets.center/criminal/usik-aleksandr-aleksandrovich/
Все прекрасно понимают, что без отмашки сверху, Гиркин не пошел бы на это тнтервью.
АДНАКА...Реконструктор-белогвардеец командовал в городе Славянске спецслужбами чужого государства 4 месяца,а потом уехал в Донецк,потом отдыхал,потом женился,потом участвует в разных ток-шоу.Т.е. свободно перемещается до сих пор...И кто тут наносит ущерб стране, ,получая з\п из бюджета .
https://www.youtube.com/watch?v=M4OgRYcSv6U Гордон на службі російського генштабу. Чи має він сісти у в'язницю за рекламу окупантів?
21,317 views
•May 19, 2020
1. Хто такий наспроавді Гіркін.
2. Яку роль Гіркін відігрував у плані "руська весна".
3. В чому різниця між головним завданням Гіркіна і його "добровольчою" легендою.
4. Чому Гіркін зник з території Дондасу після 15 серпня 2014.
5. Чому Гіркін з його інформованістю досі живий і здоровий.
6. Кому і навіщо Гіркін зараз потрібний живий і здоровий.
Дякую Гордону за його працю. Далеко не кожен міг і може зробити її.
Йоханый бабай,народ,кто топит за гордона,вы при памяти ?
Идите нах..й вместе со своим кумиром.
Ответы, на все интересующие украинский народ,вопросы, этот экземпляр должен давать в Гааге .
19.05.2020, 16:42 • 563 • https://uainfo.org/blognews/1589891842-kazanskiy-video-gordona-eto-samoe-bezdarnoe-intervyu.html#mc-container 2
https://uainfo.org/static/ckef/img/_NZ60247.jpg
Дмитрий Гордон
Я по роду деятельности посмотрел и перечитал десятки интервью с Гиркиным за последние шесть лет. Он достаточно тщеславен и охотно раздает интервью всем подряд (в отличие от Безлера, "Хмурого" и других "полевых командиров"). Сейчас уже почти полностью осилив видео Гордона, могу сказать, что это самое бездарное интервью с Гиркиным, которое я видел.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1589275091-kazarin-gordon-eto-imitator-uspeshno-pritvoryayushchiysya.html Казарин: Гордон - это имитатор, успешно притворяющийся журналистом
Я не обсуждаю сейчас моральную сторону этого действа. Я сугубо про медийную составляющую. 95% того, что спрашивал Гордон, было уже многократно разжевано Гиркиным в более ранних интервью. Практически ничего нового за 3,5 часа скучного бубнежа не прозвучало. Искренне жаль потраченного времени.
Единственное, что можно отметить - это признание Гиркина в том, что он лично отдал приказ расстрелять украинских активистов Юрия Поправко и Юрия Дьяковского, а также взял на себя ответственность за убийство депутата Владимира Рыбака. Фактически, Гиркин сознавался в этом и ранее, но в предыдущих интервью он не называл фамилий, а просто говорил о том, что "расстреливал правосеков". Теперь же прозвучали конкретные имена.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1589832843-pislya-bikovih-zavzhdi-prihodyat-girkini-i-tse-lishe-pochatok.html Після бикових завжди приходять гіркіни, і це лише початок принижень - письменник
P. S. Гордон заявил, что записывал интервью якобы в сотрудничестве со спецслужбами, для Гааги. По изложенным выше причинам, это оправдание вызывает только смех. Лучше бы Гордон ничего не говорил. Впечатление от всей этой истории после видеообращения стало только гаже.
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https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3042689592477199 Денис КАЗАНСКИЙ
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
Позорище, готовое сожрать любую приманку, лишь бы воняла посильнее...
Гордон действительно согласовывал вопросы Гиркину с Офисом Генпрокурора и СБУ, вот только в этих двух ведомствах не могли не осознавать, какую реакцию это вызовет в обществе.
У меня есть подтверждение из ряда источников, в том числе из СБУ. , что инициатором интервью действительно был Офис Генерального прокурора. - Борислав Береза.
https://www.dialog.ua/blogs/207678_1589892826 Вопросы Гиркину действительно писались в СБУ и прокуратуре, это также касается и вопросов к Поклонской.
Но самое главное, интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным не являются никакими потенциальными доказательствами в рамках судебного процесса в Гааге.
"Это подтвердили уже европейские юристы, но у наших органов, видимо, свое видение практики работы европейского правосудия", - отметил Береза.
https://www.dialog.ua/blogs/207678_1589892826
1. Хто такий наспровді Гіркін?
2. Яку роль Гіркін відігрував у плані "руська весна"?
3. В чому різниця між головним завданням Гіркіна і його "добровольчою" легендою?
4. Чому Гіркін зник з території Донбасу після 15 серпня 2014?
5. Чому Гіркін з його інформованістю досі живий і здоровий?
6. Кому і навіщо Гіркін зараз потрібний живий і здоровий?
Відповідаю!
1. Гіркін це професійних державний військовий диверсант вищого рівня з величезним практичним досвідом цієї роботи (від війни в Чечні до війни в Україні).
2. В плані "Руської весни" Гіркін мав завдання створити "справжню" ілюзію громадянського конфлікту, хаоса і "брато"вбивства на теренах "ідеї" про віжродження єдиної "Руської" чи "російської" держави. Він був "запальничкою" для т. зв. громадянської війни в Україні, ідею якої так ********** в Росії.
3. Головним завданням Гіркіна, як професійного диверсанта було запустити гачок війни в Україні без підозри у керуванні цим планом Кремля. Тому для маскування запуску війни зовнішньою силою було традиційно обрано байку про громадянський спротив в середині країни. Цей гачок він запустив в Криму. Коли Крим було віддано окупанту без найменшого бою під ілюзією народного спротиву, Гіркін отримав дозвіл-завдання просувати цю ілюзію далі. Це просування вдалося тільки в деяких районах Донецької і Луганської областей. Регіональне просування цієї тактики впритул до межування Одещини з Молдовою повністю провалилося.
4. З території ЛуганДону Гіркін зник після виконання свого головного завдання. Він створив натяк на ілюзію народного спротиву в декільках невеликих містах без очевидного втручання в цей процес РФ. Він створив прикордонну дірку для постачання з боку РФ окупаційних формувань. Він забезпечив подальший захід на територію України замаскованих формувань ЗС РФ. Яскравим прикладом цього є БУК, який помилково збив замість українського десантного літака цивільний міжнародний борт МН-17, від якого Гіркін відхрещується, як чорт від ладона. Звичайно, підрозділи Гіркіна цей борт не збивали. Але вони забезпечували захід БУКа на територію України з Росії, вони забезпечували його охорону, вони були першими поряд з уламками літака де дуже очікували останки українських десантників. Отже, в серпні 2014 мав вже діяти не Гіркін, а регулярні "іхтамнєт", яких туди "дождався" Прох зі своїми стратегами. Вони мріяли стати "визволителями" України. Порох мріяв стати БАТЬКОМ- визволителем. Вони не врахували тільки того, що Путін таки відважиться на перетин своїми віськами території України через коридори, які підготував їм Гіркін. А Порох і вся його генеральська "братія" все це проспали. А може і не захотіли помітити, щоб хоч якось діяти. Гіркін тричі відверто розповідає, що знищити його угрупування до середини травня можна було декілька разів. Цього не зробили повні ідіоти, якими керував "великий визволитель" Петручіо.
5. Гіркін живий тільки тому, що він відпрацьовує свою легенду про ідейність своєї боротьби проти української влади, про свій добровільчий вибір, а ГОЛОВНЕ, про непричетність до його "особистих" дій та рішень Кремля. Гіркін запевняє, що захват Криму та інших територій України це виключно його ідея та дія. Але Гіркін трішки забуває, що мова йде не про 50-100 кв. км. А про частини територій держави, які можна порівняти з цілими европейськими державами. Такі речі не робляться без підтримки ззовні.
6. Живим Гіркін зараз потрібен тим, хто приховує правду про війну в Україні.
І ще!!!
Гіркін чітко дає зрозуміти, що його захід в Донбас став можливим через низку злочинних помилок Пороха і його порохолизів. Він дає їм чітку оцінку, як недолугих, некомпетентних і непрофесійних чинуш, які заради власної користі не бажають бачити державної необхідності.
А вот умные, думающие, хорошо образованные, проевропейски, проукраински настроенные люди вам не поверят.
Вы, господин Дмитрий Гордон, - малограмотный, необразованный, бойкий, бесцеремонный, самовлюблённый субъект с возможностью, к сожалению, вещать на всю Украину. Вы нанесли и наносите большой вред в медийном пространстве страны населению ещё не окрепшей новой Украины. Объективно вы работаете на интересы путинской России. То, что вы не способны всего этого осмыслить. - дела не меняет.
С вашей помощью Порошенко свалили, но вот к власти пришло типичное не то и привело с собой таких же непрофессионалов, хамов, самовлюблённых, неумных, малообразованных людей - игрушек в руках олигархата и российского агрессора. И, кроме того, в Украину вернулись определённые лица типа Портного и Коломойского. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина. Теперь вам об этом чётко сказал Андрей Илларионов:
- Зеленский - всё! И чем больше он будет сидеть в президентском кресле, тем хуже для Украины!
А ведь любому думающему человеку это было ясно с самого начала!
Гордон: "Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю "зраду", будет стыдно."
О, всё намного хуже, чем я думал. Если наше СБУ само совершает преступление, предусмотренное ст. 258-2 УК Украины (призывы к совершению террористических актов посредством средств массовой информации), якобы, "для протоколирования преступных деяний", такое СБУ нужно в полном составе сажать за профнепригодность, непонимание международного права и выполнение заведомо преступных приказов. Ибо "преступные деяния" Гиркина с Поклонской столько СОТЕН раз УЖЕ запротоколированы показаниями свидетелей и интервью в российских СМИ, что повторять их бандитские откровения на всю Украину (включая детей), ничто иное, как пропаганда терроризма в особо циничной форме.
Если, конечно, СБУ со своими ручными гор(н)донами не выполняет совершенно другие функции - выпускание социального пара на подставной объект в условиях, когда власть готовит более тяжкие преступления - от антиармейского закона и двойного гражданства для жителей ОРДЛО до подготовки там выборов на условиях Москвы. И пока мы "кипим" в одном месте, они проводят наступление в другом. С этими манкуртами нужно держать голову трезвой для того, чтобы вовремя реагировать на те вызовы, которые они пытаются протянуть за искусственно создаваемым инфошумом.