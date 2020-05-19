На мусульманском кладбище оккупированного Крыма неизвестные осквернили могилы крымских татар, - адвокат Авамилева

В селе Владиславовка Нижнегорского района оккупированного Крыма на мусульманском кладбище обнаружены поваленные надгробные камни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила адвокат Эмине Авамилева со ссылкой местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных.

По словам Авамилевой, крымские татары обратились в оккупационные "правоохранительные органы", однако там считают это "внутрисемейным разбирательством".

"16 мая родственники на мусульманском кладбище обнаружили поваленные надгробные камни. Это порядка 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там сочли, что это внутрисемейное разбирательство. По отношению друг к другу какие-то неприязненные, даже якобы враждебные отношения и что это никакое не разжигание межнациональной розни. Они просто попытались свести это дело на нет", - сообщила адвокат.

Авамилева не исключает, что это провокация. Потому как поваленные надгробные камни были обнаружены накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные разбирательства не происходили, у крымских татар не принято подобным образом разбираться друг с другом, тем более надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар, в исторической хронике такого нет. Это не принято у нас, у мусульман, таким образом цинично, вандальным способом надругаться над захоронениями", - подчеркнула адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз"