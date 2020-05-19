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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На мусульманском кладбище оккупированного Крыма неизвестные осквернили могилы крымских татар, - адвокат Авамилева

На мусульманском кладбище оккупированного Крыма неизвестные осквернили могилы крымских татар, - адвокат Авамилева

В селе Владиславовка Нижнегорского района оккупированного Крыма на мусульманском кладбище обнаружены поваленные надгробные камни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила адвокат Эмине Авамилева со ссылкой местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных.

По словам Авамилевой, крымские татары обратились в оккупационные "правоохранительные органы", однако там считают это "внутрисемейным разбирательством".

"16 мая родственники на мусульманском кладбище обнаружили поваленные надгробные камни. Это порядка 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там сочли, что это внутрисемейное разбирательство. По отношению друг к другу какие-то неприязненные, даже якобы враждебные отношения и что это никакое не разжигание межнациональной розни. Они просто попытались свести это дело на нет", - сообщила адвокат.

Авамилева не исключает, что это провокация. Потому как поваленные надгробные камни были обнаружены накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные разбирательства не происходили, у крымских татар не принято подобным образом разбираться друг с другом, тем более надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар, в исторической хронике такого нет. Это не принято у нас, у мусульман, таким образом цинично, вандальным способом надругаться над захоронениями", - подчеркнула адвокат.

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Автор: 

адвокат (1430) Крым (26363) вандализм (599) крымские татары (2716)


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Топ комментарии
+11
русские - это чистой воды бесы!
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19.05.2020 13:17
+9
Дурні кацапи це, окупанти.
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19.05.2020 13:19
+5
Решили мертвых Достать .Но никто даже не может подумать , как это может Аукнутся Живым сделавший Это.Мертвые , а Живые духом Мстят .
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19.05.2020 13:19
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русские - это чистой воды бесы!
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19.05.2020 13:17 Ответить
Дурні кацапи це, окупанти.
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19.05.2020 13:19 Ответить
Решили мертвых Достать .Но никто даже не может подумать , как это может Аукнутся Живым сделавший Это.Мертвые , а Живые духом Мстят .
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19.05.2020 13:19 Ответить
"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
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19.05.2020 13:27 Ответить
почему неизвестные? пьяная и обкуренная кацапская свинья! очень все ясно и понятно.
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19.05.2020 13:28 Ответить
Всем давно известно что это делает путенская вата.
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19.05.2020 13:48 Ответить
Сходил по ссылкам. Органы "правоохранительными" (именно в кавычках), назвал только Цензор. Что у адвоката, что у крысчан они таки "правоохранительные" (без кавычек). Что хотели - то и хавайте
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19.05.2020 14:27 Ответить
Чому невіждомі - це діти і внуки "асвабалітєлів" сатаністи-православні мацковської церкви.
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19.05.2020 17:43 Ответить
Татары должны рэзать головы мацкалам
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19.05.2020 17:52 Ответить
 
 