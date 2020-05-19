В Днепре шестимесячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом и умер

Вчера, 18 мая, в "скорую" поступило сообщение о том, что 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мост-Днепр", об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

"Отец ребенка вызвал "скорую". В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни", - сказал он.

По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета, и полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути.

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В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.