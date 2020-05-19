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В Днепре шестимесячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом и умер

В Днепре шестимесячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом и умер

Вчера, 18 мая, в "скорую" поступило сообщение о том, что 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мост-Днепр", об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

"Отец ребенка вызвал "скорую". В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни", - сказал он.

По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета, и полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути.

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В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.

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Жах!!!!! Бідне дитя... Тато майбуть футбол в цей час дивився.
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19.05.2020 13:43 Ответить
Тебе шлак вместо новости впарюют, а ты ведешься.
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19.05.2020 13:45 Ответить
чемпіонат Білорусі?
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19.05.2020 13:59 Ответить
Не понимаю, зафиг было это постить?
Для всякой чуши о чупакабрах есть 1+1.
Если такое тут и дальше продолжиться - отпишусь.
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19.05.2020 13:44 Ответить
Это все патаму шо подорожал "борщовий набір", все злые происки Порошенко, дети с голоду пакеты едят из-за него!
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19.05.2020 13:57 Ответить
на пакетах обычно нанесена страховочная надпись от производителя, типо "беречь от детей. опасность задохнуться".
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19.05.2020 14:04 Ответить
 
 