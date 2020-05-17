В Днепре убит 12-летний мальчик, подозреваемый в его убийстве задержан, - патрульная полиция

В Днепре патрульные задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

17 мая, около полуночи на спецлинию 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка.

Патрульный экипаж прибыл на территорию больницы и стал ее обследовать. Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и детский голос. Стражи порядка продолжили обследование и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное жилище, в котором лежал неизвестный.

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Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Под ней полицейские обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

65-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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