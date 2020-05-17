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Новости Силовики
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В Днепре убит 12-летний мальчик, подозреваемый в его убийстве задержан, - патрульная полиция

В Днепре убит 12-летний мальчик, подозреваемый в его убийстве задержан, - патрульная полиция

В Днепре патрульные задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

17 мая, около полуночи на спецлинию 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка.

Патрульный экипаж прибыл на территорию больницы и стал ее обследовать. Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и детский голос. Стражи порядка продолжили обследование и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное жилище, в котором лежал неизвестный.

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Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Под ней полицейские обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

65-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также читайте: В песчаном карьере в Харьковской области погибла восьмилетняя девочка, - Нацполиция

Автор: 

дети (6465) Днепр (4391) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) убийство (6475) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+21
конченый имбицил!
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17.05.2020 16:56
+16
Гнилья розвели в Україні неміряно!
Бомжів, циган, собак, алканів і всякого іншого дрантя!
Вичищать без жалю, а то вже і дітям місця немає!
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17.05.2020 17:28
+15
Роздерти цього імбіціла як ропуху !!))
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17.05.2020 17:05
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Правила форума Совет форумчан
конченый имбицил!
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17.05.2020 16:56 Ответить
Роздерти цього імбіціла як ропуху !!))
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17.05.2020 17:05 Ответить
полиция "горбатого лепит" - бомж убил мальчика остался на месте преступления и ждал полицию ?
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17.05.2020 17:37 Ответить
Неадекватно и преступно мягкие украинские законы к убийцам, к педофилам дают вот такие результаты. Министр юстиции Малюська таких убийц жалеет и любит.
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17.05.2020 18:28 Ответить
він їх до себе в команду хоче набрати. хоча, що взяти з клована, що підписує документи не дивлячись, фоткається сидячи на столі, заявляє, що рішення суду не буде виконане, та купа всього і це міністр юстиції. але кловани при владі такі й міністри така й команда
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18.05.2020 12:39 Ответить
а де батьки?дитина пів дня незаходила додому і поліція забула про постанову 211,навіщо нам патрульні...
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17.05.2020 17:12 Ответить
Путенско-ватный педофил.
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17.05.2020 17:14 Ответить
Ця безпритульна істота нарешті знайшла теплий дім з їжею.

А хлопчик в такому віці вже має усвідомлювати що може бути в таких випадках.
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17.05.2020 17:23 Ответить
Гнилья розвели в Україні неміряно!
Бомжів, циган, собак, алканів і всякого іншого дрантя!
Вичищать без жалю, а то вже і дітям місця немає!
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17.05.2020 17:28 Ответить
Гнилье само развелось, как следствие обнищания слоев людей. В этом помогла им страна, и по сути, за всю эту херню, нести ответственность должно государство и лица принимавшие гнилые решения.
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17.05.2020 18:29 Ответить
...порохоботов
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17.05.2020 19:06 Ответить
а гей геєвих скільки розвелося - 73%
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18.05.2020 12:40 Ответить
в 19 еще светло... как такое могло произойти?
12 лет мальчишке...уже ж что-то соображает... и чем грязный бомж мог подмануть????
вот горе... (про родителей ничего не сказано...благополучная ли семья?)
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17.05.2020 17:34 Ответить
Я с текста поняла что бомж слышал что кто то бегает, а полицейские вышли и нашли ещё один дом заброшенный где увидели мужчину лицо которого в крови... С чего решили что это бомж?!
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18.05.2020 09:16 Ответить
чуточку не так...
из местныз СМИ - в заброшенном доме, на территории больницы, один бомжик слышал беготню и голос ребенка, а в другом углу, отгороженном досками и коробками на матрасе в груде тряпья и нашли бомжа, который оттуда вылез с расцарапаной рожей (малыш яростно сопротивлялся) и одеждой в крови...а потом нашли обнаженное тельце задушенного и... и спаскудженого тварью мальчика, в той груде грязного шмонья... жаль что не убили падлу на месте!
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18.05.2020 12:02 Ответить
Выяснилось, что его видели днем ​​на остановке «Ксеньевка» в г.Днепр с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.
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18.05.2020 12:19 Ответить
В ночь с 16 на 17 мая в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее 12-летний внук до сих пор не вернулся домой. Он ушел гулять еще днем, но вечером звонил и говорил, что скоро будет. Время шло, а мальчика все не было. Его телефон был отключен.
Последний раз бабушка слышала внука в районе 19:00 - он позвонил по мобильному телефону и сказал, что идет домой через территорию больницы на улице Бехтерева. С тех пор связь с ним оборвалась. На поиски мальчика направили все свободные экипажи и ориентировали все подразделения полиции. Выяснилось, что еще днем его видели на остановке «Ксеньевка» с неизвестным мужчиной. Слова свидетелей подтвердились записью с камер видеонаблюдения. ("Ксеньевка" и Бехтерорева... это грубо говоря как бы один район)
Тем временем патрульные начали отрабатывать территорию больницы. Вскоре они заметили бездомного, который жил в заброшенной постройке. Мужчина сказал, что недавно слышал, как кто-то бегал по зданию. Слышал и детский голос. Полицейские продолжили поиски. Рядом с заброшенной постройкой они заметили еще один самодельный домик, в котором лежал неизвестный.
Инспекторы попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел - увидели на его лице кровь. На вопрос патрульных о том, слышал ли он или видел мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. В момент, когда бездомный отвечал, иснпекторы обратили внимание на кучу одежды, которая лежала на кровати. Отодвинув одеяло, патрульный увидел оголенное тело мальчика. Признаков жизни он уже не подавал.
Мужчину сразу же задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу Самарского отдела полиции. Сейчас 65-летний вероятный убийца находится в изоляторе временного содержания. По информации из личных источников, он признался полицейским, что задушил и изнасиловал ребенка. Вместе с тем, официального подтверждения этого факта пока нет - проводится экспертиза.
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18.05.2020 12:57 Ответить
Подвесить на ржавый крюк за печень!
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17.05.2020 17:36 Ответить
В Лас-Вегосе тоже все на пинсеонера списали.
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17.05.2020 17:37 Ответить
А в Керчи на несоаершеннолетнего.А в "Зимней вишне" на несчастный случай.
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17.05.2020 17:40 Ответить
65 - літній бомж догнав 12 - літнього хлопця?
Щось воно не теє...
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17.05.2020 17:38 Ответить
А с чего ты взял шо он его доганял??
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17.05.2020 17:49 Ответить
Звідки? А прочитав текст після заголовка:
« Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и детский голос.»
Источник: https://censor.net.ua/n3196061»
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17.05.2020 19:10 Ответить
сумасшедший маньяк.
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17.05.2020 17:40 Ответить
Брейвик вроде нормальный был.Даже бабам нравился.
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17.05.2020 18:32 Ответить
Брейвик - идейный.
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17.05.2020 19:05 Ответить
Брейвик-пешка.
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17.05.2020 20:41 Ответить
и как это характеризует тех баб?
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17.05.2020 19:33 Ответить
А потом окажется, что его выпустили по "закону" Савченко!!! А кстати, где она сейчас, вообще исчезла с информационного простора?! Поматросили да бросили???
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17.05.2020 17:42 Ответить
очень даже неплохо себя чувствует.. раз в неделю точно ее наблюдаю на єкранах ТВ
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17.05.2020 17:45 Ответить
У Надии свое ток шоу на Zlk e. Теперь не её ,теперь она приглашает
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17.05.2020 18:02 Ответить
https://vgolos.com.ua/news/syloyu-zmusyly-vyvchaty-rosijsku-movu-v-odnij-iz-shkil-stavsya-guchnyj-movnyj-skandal_1234923.html

І в той же час слуги кремля, нав'язують у школах узькій мір
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17.05.2020 17:46 Ответить
Для таких людей должны строиться дополнительные тюрьмы,а не сокращаться.Наши улицы должны быть безопасными для всех..А для этого должны расширяться тюрьмы и ужесточаться законы.Скажем,5о лет дать,а лет через 25 предложить добровольную кастрацию в обмен на свободу.
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17.05.2020 17:49 Ответить
Авакова в отставку !!!!

Патрули не работают - кто-то построил себе хибарку в центе города И ПОЛИЦИЯ НЕ В КУРСЕ ?????
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17.05.2020 17:51 Ответить
что ты плетёшь,какой центр? Это Игрень, которую "присоединили" когда то чтобы получить статус миллионника.
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17.05.2020 18:12 Ответить
Ну так ей же надо что-то пукнуть, неважно что, работа у нее такая
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17.05.2020 20:50 Ответить
ах да как же я запамятовал, єто ж пригожинский кокошник..
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17.05.2020 21:19 Ответить
А кто там не подписал закон о кастрации ?
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17.05.2020 17:51 Ответить
Шо уже подписал Ху.ло,ну слава богу
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17.05.2020 17:56 Ответить
Гитлер,только для Даунов.
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17.05.2020 17:57 Ответить
При гнилом совке этому уроду намазали бы лоб зелёнкой, а сейчас мы все будем его содержать пожизненно с наших налогов.
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17.05.2020 17:56 Ответить
Эта гнида выживет только в одиночке. Таких на зоне долго в живых не оставляют.
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17.05.2020 18:16 Ответить
Да зона уже не та,в основном убийствами там теперь занимаются сами мусора по приказу или за деньги, а этот упырь для мусоров не интересен,уверен что и выпустят его раньше срока
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17.05.2020 20:46 Ответить
Тема как была так и осталась. И даже одиночных выступлений или на тв нет,, или даже в Раде! А проблема стала масовой, давно. И предпосылки этой проблемы классические. Одна из базовых причин----слабое государство, правовой беспредел итд. Право на защиту и есть свобода. Только закон о коротком огнестреле нарезном решит много, и много сдвинет и быстро в осознании прав и обязанностей людей. Предположительно тенденция что пошла и в том отношении к малолетним нарастает. Это же заметно.
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17.05.2020 18:49 Ответить
Сподіваюсь його заб'ють до смерті...
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17.05.2020 18:55 Ответить
Ну, а если и не забьют, так за#бут,- это уж точно.
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17.05.2020 19:40 Ответить
Бомжа? Та погидують такого петушманити.
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17.05.2020 20:06 Ответить
Не судіть, люди.
Я багато разів думав, що доля мого народу могла б бути іншою, якби хтось дорослий прибив би колись цеглиною маленького зеленського, порошенка чи путіна.
Можливо той бомж врятував нам щасливе майбутнє.
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17.05.2020 18:58 Ответить
Ловко ты под одну гребенку всех расчесал. Забыл туда еще добавить Ким Чены Ына, Билла Гейтса и Иисуса Христа.
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17.05.2020 19:35 Ответить
Дурак, или притворяешься им???
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17.05.2020 19:43 Ответить
Що ти мелеш?
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17.05.2020 19:46 Ответить
Заканчивай думать, мыслитель. Это не твоё...
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17.05.2020 23:12 Ответить
Не треба істерик, хіба ж не видно часто по дітях, ЩО з них виросте?
Хіба не видно по дітях януковича, хто їх виховав? Чи не зрозуміло, яких якостей чекати від дітей порошенка??
Але ж воші такі маленькі ! Їм всього треба лиш краплиночку нашої крові!.. А ********** можна перетерпіти! (ну, не вбивати ж крихіток) А інфекції на зразок тифу- їх не існує, їх видумали погані лікарі.

Україна борсається в злиднях і беззаконні 30 років доки народ не прозріє і не почне відрізняти мімішне від шкідливого.
Так, дійсно, цілком можливо, що в даному випадку невинна дитина порядних батьків загинула від рук хворого вбивці. Але ж ми не знаємо причин такого страшного вчинку. Якщо вбивця- душогуб і повністю негативний персонаж, то чому він не виявляв себе аж до старості ? Якщо ні- то що його штовхнуло на такий тяжкий злочин? Хто батьки загиблої дитини? Чому підліток вступив у спілкування з вбивцею? Якщо ми цього не знаємо, то навіщо ці безкоштовні емоції?
Це виглядає так, ніби пуделя глядачі привели з собою до цирку і він там гавкає на дресированого тигра.
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18.05.2020 01:14 Ответить
Цікаво, а що з вас виросло?
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18.05.2020 01:42 Ответить
він особливий, він не звичайний, а казковий довбодзьоб
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18.05.2020 10:18 Ответить
ну, а ви, мабуть звичайнісінький сіренький, пересічний ...
не треба заздрощів.

це виснажує, коли кожнісіньке недолуге нещастя намагається вкусити ззаду за литку. гавкайте собі в кодлі, ви там потрібніші.
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18.05.2020 11:01 Ответить
з'явитесь за повісткою або ми пришлемо за вами санітарів. а поки що можете бути вільні. я по понеділках вбогим не подаю.
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18.05.2020 11:11 Ответить
тобто тримаєте піст?
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18.05.2020 11:19 Ответить
виросло все, що потрібно
а якщо ви мали на увазі, що Я за людина, то в межах контексту пояснюю, що не вбиваю, не краду і на путіна не працюю.
А ще мене дивує, як натовп бобиків дружно виє на чергового "мальчіка в трусіках" і не хоче подумати, від чого ж відволікається увага подібними "новинами". От ви, наприклад, умієте писати, а чи задумувалися , про яке згвалтування може йтися у випадку з 65-річним бомжем?
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18.05.2020 11:17 Ответить
Да навесили на него все
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17.05.2020 19:37 Ответить
ну да, ты-же там был и всё знаешь, правда?
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17.05.2020 19:48 Ответить
Все может быть (и бомжара мог), но РЕПУТАЦИЯ у ментов такая, что даже, если эта история вся правдивая, то С ТРУДОМ ВЕРИТСЯ (я бы написал, что НЕВЕРИТСЯ)!
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17.05.2020 19:52 Ответить
Зуб за зуб, глаз за глаз, смерть за смерть, только так можно искоренить эту тварь.
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17.05.2020 19:53 Ответить
пистец...вот и до канибализма карантин дошел..."Когда тот вышел увидели на его лице кровь".
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17.05.2020 20:28 Ответить
Но почему аборигены съели Кука? За что - неясно,- молчит наука. Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать - и съели Кука.
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17.05.2020 20:30 Ответить
он еще наверное людоед,хотел съесть мальчика
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17.05.2020 20:29 Ответить
Это территория психиатрической больницы в Днепре, в народе игрень
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17.05.2020 20:42 Ответить
В 65 лет убить ребенка? За что? Был бы педофил, то засветился бы раньше. Дети могли донимать его и прикалыватся, вот он и мог отомстить, но попробуй догони 12 летнего пацана. Скорее всего убил кто то из местных, а милиция, чтоб не заморачиватся нашла идеального подозреваемого, который не может себя защитить и придумала историю про кровь на лице и тело под одеждой. Когда ловили маньяка Ткача невинно пострадало 11 человек. А учитывая, что реформа мвд как и все остальные реформы повалена, то можно предположить что милиционеры взялись за старое. Нужно отменить палочную систему, что бы не страдали невинные люди.
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17.05.2020 21:46 Ответить
Выяснилось, что его видели днем ​​на остановке «Ксеньевка» в г. Днепр с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.
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18.05.2020 12:10 Ответить
Тот момент ,когда нужно вводить смертную казнь!!!
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17.05.2020 22:08 Ответить
для президентів, міністрів та депутатів.
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18.05.2020 01:26 Ответить
Ужас какой.... Уже в 19.00 страшно ребенка на улицу выпускать....Какого ляда лазить по территориям больницы с заброшенными зданиями в пандемию/карантин, когда закрыты все школы? Что родители себе думают, отпуская туда малолетних детей и не контролируя их?.... Бедный ребёнок.....
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17.05.2020 22:25 Ответить
ЗЕ-эпоха...
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17.05.2020 22:26 Ответить
здичавілий дамбасранєц - вбивця
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17.05.2020 22:57 Ответить
Ну если бомж , а еще и раньше судимый то точно мог , уверен он и шеремета грохнул, и гетьмана, и в деле гонгадзе был посредником между заказчиком и исполнителями .
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18.05.2020 00:01 Ответить
Ребенок, до 14 лет, находился без сопровождения взрослых на улице во время карантина. О чем думали родители?
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18.05.2020 00:05 Ответить
Мальчик 12 где то гуляет, а где в это время родители?
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18.05.2020 13:06 Ответить
В нашій футбольній родині сталося горе…16-го травня згвалтували і вбили Волкова Радіона Дмитровича 03.08.2008 року народження, який був гравцем дитячої Футбольної школи «Енергія». 19.05.2020р, о 12:00 за адресою вул.Бехтерєва, 4 відбудеться відспівування Радіона. Похорони пройдуть завтра на кладовищі «Старе Ігренське» за адресою вул.Туркменська 16-А о 13:00.
Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…
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19.05.2020 12:52 Ответить
 
 