У Дніпрі убито 12-річного хлопчика, підозрюваного в його вбивстві затримано, - патрульна поліція

У Дніпрі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Дніпропетровської області.

17 травня близько опівночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика. Бабуся дитини повідомляла, що онук близько 13:00 16 травня пішов гуляти і досі не повернувся. Близько 19:00 йому телефонували, і він сказав, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтерєва, але о 20:00 хлопчик уже не відповідав на дзвінки. Всі підрозділи поліції відразу було задіяно в пошуках дитини.

Патрульний екіпаж прибув на територію лікарні і почав її обстежувати. Поліцейські виявили там покинуту будівлю, а в ній безхатька, який повідомив, що чув, як хтось бігав будинком і дитячий голос. Правоохоронці продовжили обстеження і неподалік покинутої будівлі побачили саморобне помешкання, в якому лежав невідомий.

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Патрульні попросили чоловіка вийти до них. Коли той вийшов, побачили на його обличчі кров. На запитання поліцейських, чи бачив він зниклого хлопчика, чоловік сказав, що нічого не знає. Але інспектори помітили, що на ліжку чоловіка лежить купа одягу. Під нею поліцейські виявили оголене тіло дитини без ознак життя.

65-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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