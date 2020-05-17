У Дніпрі убито 12-річного хлопчика, підозрюваного в його вбивстві затримано, - патрульна поліція
У Дніпрі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дитини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Дніпропетровської області.
17 травня близько опівночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика. Бабуся дитини повідомляла, що онук близько 13:00 16 травня пішов гуляти і досі не повернувся. Близько 19:00 йому телефонували, і він сказав, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтерєва, але о 20:00 хлопчик уже не відповідав на дзвінки. Всі підрозділи поліції відразу було задіяно в пошуках дитини.
Патрульний екіпаж прибув на територію лікарні і почав її обстежувати. Поліцейські виявили там покинуту будівлю, а в ній безхатька, який повідомив, що чув, як хтось бігав будинком і дитячий голос. Правоохоронці продовжили обстеження і неподалік покинутої будівлі побачили саморобне помешкання, в якому лежав невідомий.
Патрульні попросили чоловіка вийти до них. Коли той вийшов, побачили на його обличчі кров. На запитання поліцейських, чи бачив він зниклого хлопчика, чоловік сказав, що нічого не знає. Але інспектори помітили, що на ліжку чоловіка лежить купа одягу. Під нею поліцейські виявили оголене тіло дитини без ознак життя.
65-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
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А хлопчик в такому віці вже має усвідомлювати що може бути в таких випадках.
Бомжів, циган, собак, алканів і всякого іншого дрантя!
Вичищать без жалю, а то вже і дітям місця немає!
12 лет мальчишке...уже ж что-то соображает... и чем грязный бомж мог подмануть????
вот горе... (про родителей ничего не сказано...благополучная ли семья?)
из местныз СМИ - в заброшенном доме, на территории больницы, один бомжик слышал беготню и голос ребенка, а в другом углу, отгороженном досками и коробками на матрасе в груде тряпья и нашли бомжа, который оттуда вылез с расцарапаной рожей (малыш яростно сопротивлялся) и одеждой в крови...а потом нашли обнаженное тельце задушенного и... и спаскудженого тварью мальчика, в той груде грязного шмонья... жаль что не убили падлу на месте!
Последний раз бабушка слышала внука в районе 19:00 - он позвонил по мобильному телефону и сказал, что идет домой через территорию больницы на улице Бехтерева. С тех пор связь с ним оборвалась. На поиски мальчика направили все свободные экипажи и ориентировали все подразделения полиции. Выяснилось, что еще днем его видели на остановке «Ксеньевка» с неизвестным мужчиной. Слова свидетелей подтвердились записью с камер видеонаблюдения. ("Ксеньевка" и Бехтерорева... это грубо говоря как бы один район)
Тем временем патрульные начали отрабатывать территорию больницы. Вскоре они заметили бездомного, который жил в заброшенной постройке. Мужчина сказал, что недавно слышал, как кто-то бегал по зданию. Слышал и детский голос. Полицейские продолжили поиски. Рядом с заброшенной постройкой они заметили еще один самодельный домик, в котором лежал неизвестный.
Инспекторы попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел - увидели на его лице кровь. На вопрос патрульных о том, слышал ли он или видел мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. В момент, когда бездомный отвечал, иснпекторы обратили внимание на кучу одежды, которая лежала на кровати. Отодвинув одеяло, патрульный увидел оголенное тело мальчика. Признаков жизни он уже не подавал.
Мужчину сразу же задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу Самарского отдела полиции. Сейчас 65-летний вероятный убийца находится в изоляторе временного содержания. По информации из личных источников, он признался полицейским, что задушил и изнасиловал ребенка. Вместе с тем, официального подтверждения этого факта пока нет - проводится экспертиза.
Щось воно не теє...
« Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и детский голос.»
Источник: https://censor.net.ua/n3196061»
І в той же час слуги кремля, нав'язують у школах узькій мір
Патрули не работают - кто-то построил себе хибарку в центе города И ПОЛИЦИЯ НЕ В КУРСЕ ?????
Я багато разів думав, що доля мого народу могла б бути іншою, якби хтось дорослий прибив би колись цеглиною маленького зеленського, порошенка чи путіна.
Можливо той бомж врятував нам щасливе майбутнє.
Хіба не видно по дітях януковича, хто їх виховав? Чи не зрозуміло, яких якостей чекати від дітей порошенка??
Але ж воші такі маленькі ! Їм всього треба лиш краплиночку нашої крові!.. А ********** можна перетерпіти! (ну, не вбивати ж крихіток) А інфекції на зразок тифу- їх не існує, їх видумали погані лікарі.
Україна борсається в злиднях і беззаконні 30 років доки народ не прозріє і не почне відрізняти мімішне від шкідливого.
Так, дійсно, цілком можливо, що в даному випадку невинна дитина порядних батьків загинула від рук хворого вбивці. Але ж ми не знаємо причин такого страшного вчинку. Якщо вбивця- душогуб і повністю негативний персонаж, то чому він не виявляв себе аж до старості ? Якщо ні- то що його штовхнуло на такий тяжкий злочин? Хто батьки загиблої дитини? Чому підліток вступив у спілкування з вбивцею? Якщо ми цього не знаємо, то навіщо ці безкоштовні емоції?
Це виглядає так, ніби пуделя глядачі привели з собою до цирку і він там гавкає на дресированого тигра.
не треба заздрощів.
це виснажує, коли кожнісіньке недолуге нещастя намагається вкусити ззаду за литку. гавкайте собі в кодлі, ви там потрібніші.
а якщо ви мали на увазі, що Я за людина, то в межах контексту пояснюю, що не вбиваю, не краду і на путіна не працюю.
А ще мене дивує, як натовп бобиків дружно виє на чергового "мальчіка в трусіках" і не хоче подумати, від чого ж відволікається увага подібними "новинами". От ви, наприклад, умієте писати, а чи задумувалися , про яке згвалтування може йтися у випадку з 65-річним бомжем?
Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…