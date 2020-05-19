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У Дніпрі шестимісячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом і померла

У Дніпрі шестимісячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом і померла

Вчора, 18 травня, до "швидкої" надійшло повідомлення про те, що 6-місячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мост-Днепр", про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

"Батько дитини викликав "швидку". Протягом 45 хвилин бригадою медиків проводилася серцево-легенева реанімація, хоча в дитини були відсутні ознаки життя", - сказав він.

За попередньою інформацією, дитина дотягнулася рукою до пакета, і поліетилен перекрив їй верхні дихальні шляхи.

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У результаті задухи 6-місячна дитина померла.

Автор: 

діти (5041) Дніпро (3250) смерть (6739) поліетилен (6)


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Жах!!!!! Бідне дитя... Тато майбуть футбол в цей час дивився.
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19.05.2020 13:43 Відповісти
Тебе шлак вместо новости впарюют, а ты ведешься.
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19.05.2020 13:45 Відповісти
чемпіонат Білорусі?
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19.05.2020 13:59 Відповісти
Не понимаю, зафиг было это постить?
Для всякой чуши о чупакабрах есть 1+1.
Если такое тут и дальше продолжиться - отпишусь.
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19.05.2020 13:44 Відповісти
Это все патаму шо подорожал "борщовий набір", все злые происки Порошенко, дети с голоду пакеты едят из-за него!
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19.05.2020 13:57 Відповісти
на пакетах обычно нанесена страховочная надпись от производителя, типо "беречь от детей. опасность задохнуться".
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19.05.2020 14:04 Відповісти
 
 