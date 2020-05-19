У Дніпрі шестимісячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом і померла

Вчора, 18 травня, до "швидкої" надійшло повідомлення про те, що 6-місячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мост-Днепр", про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

"Батько дитини викликав "швидку". Протягом 45 хвилин бригадою медиків проводилася серцево-легенева реанімація, хоча в дитини були відсутні ознаки життя", - сказав він.

За попередньою інформацією, дитина дотягнулася рукою до пакета, і поліетилен перекрив їй верхні дихальні шляхи.

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У результаті задухи 6-місячна дитина померла.