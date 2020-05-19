У Дніпрі шестимісячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом і померла
Вчора, 18 травня, до "швидкої" надійшло повідомлення про те, що 6-місячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мост-Днепр", про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.
"Батько дитини викликав "швидку". Протягом 45 хвилин бригадою медиків проводилася серцево-легенева реанімація, хоча в дитини були відсутні ознаки життя", - сказав він.
За попередньою інформацією, дитина дотягнулася рукою до пакета, і поліетилен перекрив їй верхні дихальні шляхи.
У результаті задухи 6-місячна дитина померла.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для всякой чуши о чупакабрах есть 1+1.
Если такое тут и дальше продолжиться - отпишусь.