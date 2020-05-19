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Второй этап медреформы запускался на основе поверхностных расчетов, - Степанов

Второй этап медреформы запускался на основе поверхностных расчетов, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что второй этап реформы системы здравоохранения запускался на основе поверхностных расчетов.

Об этом сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения.

"Мы начали запрашивать и анализировать информацию от НСЗУ, через которую идет финансирование, анализировать ситуацию в регионах, параллельно запрашивать информацию у департаментов здравоохранения в регионах, общаться непосредственно с лечебными учреждениями, причем абсолютно разных специализаций. Мы это назвали аудитом", - сказал он.

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Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+6
Второй этап медреформы планировался еще при Супрун, тогда было другое правительство, другой президент и в бюджете были деньги. Никто ведь и представить тогда не мог, что зелёные гении просрут весь бюджет и опустошат казну за полгода. Теперь денег нет, поэтому реформу проводить не за что, вот НСЗУ и устанавливала тарифы исходя из пустой казны. Если сейчас это не остановить, больницы закроются, а пациентам негде будет получить качественную медицинскую помощь. Но поскольку денег взять неоткуда, то так и случиться. Но зато не Порошенко, всё, как хотели зелёные избиратели. Аминь.
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19.05.2020 14:31
+5
Это тебя урода назначали без расчета!
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19.05.2020 14:04
+4
Зате в турборежимі.
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19.05.2020 14:04
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Это тебя урода назначали без расчета!
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19.05.2020 14:04 Ответить
Зате в турборежимі.
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19.05.2020 14:04 Ответить
Ще рік тому втік до Ростову.
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19.05.2020 14:06 Ответить
Запустили самолет на основании поверхностных Расчетов и посадили рядовых Граждан , а сами удрали лечится за Границу. Лучше молчите , бо Дурь видна за Километры.
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19.05.2020 14:05 Ответить
Вы все поверхостные и пустые барабаны!
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19.05.2020 14:10 Ответить
Согласен, тарифы считали идиоты. Например острый аппендицит 3500 - это медикаменты, обследование,зарплата персонала, питание,содержание больницы и т.п. для сравнения в частных клиниках от 25000 только операция + от1500 за палату в сутки+ перевязки+ питание в 35 можна вложиться
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19.05.2020 14:20 Ответить
Школьные учителя поймут.
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19.05.2020 14:27 Ответить
Второй этап медреформы планировался еще при Супрун, тогда было другое правительство, другой президент и в бюджете были деньги. Никто ведь и представить тогда не мог, что зелёные гении просрут весь бюджет и опустошат казну за полгода. Теперь денег нет, поэтому реформу проводить не за что, вот НСЗУ и устанавливала тарифы исходя из пустой казны. Если сейчас это не остановить, больницы закроются, а пациентам негде будет получить качественную медицинскую помощь. Но поскольку денег взять неоткуда, то так и случиться. Но зато не Порошенко, всё, как хотели зелёные избиратели. Аминь.
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19.05.2020 14:31 Ответить
отдохнуть вам надо, бред.
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19.05.2020 14:50 Ответить
"Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения" - вы это серьезно???? да местные департаменты самые саботеры ЛЮБОЙ реформы, они вам информации навешали качественной, могу себе только представить)))
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19.05.2020 15:01 Ответить
Действительно нужно было проводить более детальный расчёт и брать во внимание что медреформу будут исполнять клоуны
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19.05.2020 15:12 Ответить
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицина опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.

Министерство здравоохранения Украины, министр Степанов и профильный заместитель Шаталова- намеренно затягивает закупку лекарств и медицинских изделий за счет 2020 для пациентов с тяжелыми диагнозами. К середине лета у этих категорий людей просто закончатся запасы лекарств. А дальше они просто умрут. Вы этого хотите, г-н Зеленский ?
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19.05.2020 15:51 Ответить
а ведь Ванга говорила что порохоботы будут править вечно!!
уже год как ЗЄлупня на "олимпе" а Порох и Супрун по прежнему в штаны им гадят
мда..
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19.05.2020 15:56 Ответить
Интересно, и кто же эти "поверхностные расчеты" осуществлял и по ним бюджет принимал?
Не турборежимная ли зелень???
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19.05.2020 22:55 Ответить
 
 