Второй этап медреформы запускался на основе поверхностных расчетов, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что второй этап реформы системы здравоохранения запускался на основе поверхностных расчетов.

Об этом сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения.

"Мы начали запрашивать и анализировать информацию от НСЗУ, через которую идет финансирование, анализировать ситуацию в регионах, параллельно запрашивать информацию у департаментов здравоохранения в регионах, общаться непосредственно с лечебными учреждениями, причем абсолютно разных специализаций. Мы это назвали аудитом", - сказал он.

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