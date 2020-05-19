Второй этап медреформы запускался на основе поверхностных расчетов, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что второй этап реформы системы здравоохранения запускался на основе поверхностных расчетов.
Об этом сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально", - заявил глава Минздрава.
Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения.
"Мы начали запрашивать и анализировать информацию от НСЗУ, через которую идет финансирование, анализировать ситуацию в регионах, параллельно запрашивать информацию у департаментов здравоохранения в регионах, общаться непосредственно с лечебными учреждениями, причем абсолютно разных специализаций. Мы это назвали аудитом", - сказал он.
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Министерство здравоохранения Украины, министр Степанов и профильный заместитель Шаталова- намеренно затягивает закупку лекарств и медицинских изделий за счет 2020 для пациентов с тяжелыми диагнозами. К середине лета у этих категорий людей просто закончатся запасы лекарств. А дальше они просто умрут. Вы этого хотите, г-н Зеленский ?
уже год как ЗЄлупня на "олимпе" а Порох и Супрун по прежнему в штаны им гадят
мда..
Не турборежимная ли зелень???