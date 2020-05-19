УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4556 відвідувачів онлайн
Новини
1 868 17

Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов

Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що другий етап реформи системи охорони здоров'я запускався на підставі поверхневих розрахунків.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми побачили, що розрахунки, на підставі яких запускалася реформа і визначалися тарифи, були проведені не просто поверхнево, вони були проведені нереально", - заявив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що аналіз реформи проводився, зокрема, на підставі інформації НСЗУ і місцевих департаментів охорони здоров'я.

"Ми почали запитувати і аналізувати інформацію від НСЗУ, через яку йде фінансування, аналізувати ситуацію в регіонах, паралельно запитувати інформацію в департаментів охорони здоров'я в регіонах, спілкуватися безпосередньо з лікувальними закладами, до того ж абсолютно різних спеціалізацій. Ми це назвали аудитом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні поки немає інформації про потреби системи охорони здоров'я: цього ніхто ніколи не рахував, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Второй этап медреформы планировался еще при Супрун, тогда было другое правительство, другой президент и в бюджете были деньги. Никто ведь и представить тогда не мог, что зелёные гении просрут весь бюджет и опустошат казну за полгода. Теперь денег нет, поэтому реформу проводить не за что, вот НСЗУ и устанавливала тарифы исходя из пустой казны. Если сейчас это не остановить, больницы закроются, а пациентам негде будет получить качественную медицинскую помощь. Но поскольку денег взять неоткуда, то так и случиться. Но зато не Порошенко, всё, как хотели зелёные избиратели. Аминь.
показати весь коментар
19.05.2020 14:31
+5
Это тебя урода назначали без расчета!
показати весь коментар
19.05.2020 14:04
+4
Зате в турборежимі.
показати весь коментар
19.05.2020 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это тебя урода назначали без расчета!
показати весь коментар
19.05.2020 14:04 Відповісти
Зате в турборежимі.
показати весь коментар
19.05.2020 14:04 Відповісти
Ще рік тому втік до Ростову.
показати весь коментар
19.05.2020 14:06 Відповісти
Запустили самолет на основании поверхностных Расчетов и посадили рядовых Граждан , а сами удрали лечится за Границу. Лучше молчите , бо Дурь видна за Километры.
показати весь коментар
19.05.2020 14:05 Відповісти
Вы все поверхостные и пустые барабаны!
показати весь коментар
19.05.2020 14:10 Відповісти
Согласен, тарифы считали идиоты. Например острый аппендицит 3500 - это медикаменты, обследование,зарплата персонала, питание,содержание больницы и т.п. для сравнения в частных клиниках от 25000 только операция + от1500 за палату в сутки+ перевязки+ питание в 35 можна вложиться
показати весь коментар
19.05.2020 14:20 Відповісти
Школьные учителя поймут.
показати весь коментар
19.05.2020 14:27 Відповісти
Второй этап медреформы планировался еще при Супрун, тогда было другое правительство, другой президент и в бюджете были деньги. Никто ведь и представить тогда не мог, что зелёные гении просрут весь бюджет и опустошат казну за полгода. Теперь денег нет, поэтому реформу проводить не за что, вот НСЗУ и устанавливала тарифы исходя из пустой казны. Если сейчас это не остановить, больницы закроются, а пациентам негде будет получить качественную медицинскую помощь. Но поскольку денег взять неоткуда, то так и случиться. Но зато не Порошенко, всё, как хотели зелёные избиратели. Аминь.
показати весь коментар
19.05.2020 14:31 Відповісти
отдохнуть вам надо, бред.
показати весь коментар
19.05.2020 14:50 Відповісти
"Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения" - вы это серьезно???? да местные департаменты самые саботеры ЛЮБОЙ реформы, они вам информации навешали качественной, могу себе только представить)))
показати весь коментар
19.05.2020 15:01 Відповісти
Действительно нужно было проводить более детальный расчёт и брать во внимание что медреформу будут исполнять клоуны
показати весь коментар
19.05.2020 15:12 Відповісти
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицина опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.

Министерство здравоохранения Украины, министр Степанов и профильный заместитель Шаталова- намеренно затягивает закупку лекарств и медицинских изделий за счет 2020 для пациентов с тяжелыми диагнозами. К середине лета у этих категорий людей просто закончатся запасы лекарств. А дальше они просто умрут. Вы этого хотите, г-н Зеленский ?
показати весь коментар
19.05.2020 15:51 Відповісти
а ведь Ванга говорила что порохоботы будут править вечно!!
уже год как ЗЄлупня на "олимпе" а Порох и Супрун по прежнему в штаны им гадят
мда..
показати весь коментар
19.05.2020 15:56 Відповісти
Интересно, и кто же эти "поверхностные расчеты" осуществлял и по ним бюджет принимал?
Не турборежимная ли зелень???
показати весь коментар
19.05.2020 22:55 Відповісти
 
 