Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що другий етап реформи системи охорони здоров'я запускався на підставі поверхневих розрахунків.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ми побачили, що розрахунки, на підставі яких запускалася реформа і визначалися тарифи, були проведені не просто поверхнево, вони були проведені нереально", - заявив глава МОЗ.
Степанов зазначив, що аналіз реформи проводився, зокрема, на підставі інформації НСЗУ і місцевих департаментів охорони здоров'я.
"Ми почали запитувати і аналізувати інформацію від НСЗУ, через яку йде фінансування, аналізувати ситуацію в регіонах, паралельно запитувати інформацію в департаментів охорони здоров'я в регіонах, спілкуватися безпосередньо з лікувальними закладами, до того ж абсолютно різних спеціалізацій. Ми це назвали аудитом", - сказав він.
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Министерство здравоохранения Украины, министр Степанов и профильный заместитель Шаталова- намеренно затягивает закупку лекарств и медицинских изделий за счет 2020 для пациентов с тяжелыми диагнозами. К середине лета у этих категорий людей просто закончатся запасы лекарств. А дальше они просто умрут. Вы этого хотите, г-н Зеленский ?
уже год как ЗЄлупня на "олимпе" а Порох и Супрун по прежнему в штаны им гадят
мда..
Не турборежимная ли зелень???