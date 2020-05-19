Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що другий етап реформи системи охорони здоров'я запускався на підставі поверхневих розрахунків.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми побачили, що розрахунки, на підставі яких запускалася реформа і визначалися тарифи, були проведені не просто поверхнево, вони були проведені нереально", - заявив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що аналіз реформи проводився, зокрема, на підставі інформації НСЗУ і місцевих департаментів охорони здоров'я.

"Ми почали запитувати і аналізувати інформацію від НСЗУ, через яку йде фінансування, аналізувати ситуацію в регіонах, паралельно запитувати інформацію в департаментів охорони здоров'я в регіонах, спілкуватися безпосередньо з лікувальними закладами, до того ж абсолютно різних спеціалізацій. Ми це назвали аудитом", - сказав він.

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