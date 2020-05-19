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Новости Коронавирус и карантин
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Местные власти не смогут приукрасить соблюдение критериев выхода из карантина, - Степанов

Местные власти не смогут приукрасить соблюдение критериев выхода из карантина, - Степанов

Местные власти не смогут приукрашать картину соблюдения критериев выхода из карантина и злоупотреблять применением этих критериев.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы контролируем (применением критериев. - Ред.) по количеству тестирований и заболеваемости. Значения этих критериев мы видим. Местные власти не смогут приукрасить картину, плюс чиновники несут уголовную ответственность за сокрытие данных", - подчеркнул министр.

Степанов напомнил, что Украина будет поэтапно выходить из карантина с 22 мая, а карантинные ограничения будут действовать в зависимости от региона.

"Местные власти говорят, что нужно вводить карантин в зависимости от ситуации. Именно для этого мы вводим четкие критерии, которые любой человек в состоянии будет посчитать. В случае, если начинают меняться эти критерии, мы можем все вернуть обратно", - объяснил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй этап медреформы запускался на основе поверхностных расчетов, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Степахины речи я только после просмотра этого
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0
могу понимать - они чота ржут(и ведь есть над кем)......
СТППНХ
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19.05.2020 14:18 Ответить
критерии...критерии...критерии...
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19.05.2020 14:19 Ответить
Зате вони можуть послати центральну "владу" з її "карантином".
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19.05.2020 14:25 Ответить
Степашка.
Местные власти не смогут приукрасить соблюдение критериев выхода из карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 903
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19.05.2020 14:31 Ответить
степашка ,тоже своими критериями не преукрасить свою деятельность ..Словакия в курсе, о его дутых критериях...
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19.05.2020 14:44 Ответить
Прикрашать его кретинизм нема потреби. Степаша вне конкуренции. А шо меры молчат когда
этот почитатель сусликов издевается. Выборы не за горами стране обратно нужны герои.
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19.05.2020 15:13 Ответить
Чмо Коломойші і Жопаблоку!
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19.05.2020 16:19 Ответить
 
 