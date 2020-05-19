Местные власти не смогут приукрасить соблюдение критериев выхода из карантина, - Степанов
Местные власти не смогут приукрашать картину соблюдения критериев выхода из карантина и злоупотреблять применением этих критериев.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы контролируем (применением критериев. - Ред.) по количеству тестирований и заболеваемости. Значения этих критериев мы видим. Местные власти не смогут приукрасить картину, плюс чиновники несут уголовную ответственность за сокрытие данных", - подчеркнул министр.
Степанов напомнил, что Украина будет поэтапно выходить из карантина с 22 мая, а карантинные ограничения будут действовать в зависимости от региона.
"Местные власти говорят, что нужно вводить карантин в зависимости от ситуации. Именно для этого мы вводим четкие критерии, которые любой человек в состоянии будет посчитать. В случае, если начинают меняться эти критерии, мы можем все вернуть обратно", - объяснил глава Минздрава.
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могу понимать - они чота ржут(и ведь есть над кем)......
СТППНХ
этот почитатель сусликов издевается. Выборы не за горами стране обратно нужны герои.