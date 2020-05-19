Місцева влада не зможе прикрасити дотримання критеріїв виходу з карантину, - Степанов

Місцева влада не зможе прикрашати картину дотримання критеріїв виходу з карантину і зловживати застосуванням цих критеріїв.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми контролюємо (застосування критеріїв. - Ред.) за кількістю тестувань і захворюваності. Значення цих критеріїв ми бачимо. Місцева влада не зможе прикрасити картину, плюс чиновники несуть кримінальну відповідальність за приховування даних", - наголосив міністр.

Степанов нагадав, що Україна буде поетапно виходити з карантину з 22 травня, а карантинні обмеження діятимуть залежно від регіону.

"Місцева влада каже, що потрібно запроваджувати карантин залежно від ситуації. Саме для цього ми вводимо чіткі критерії, які будь-яка людина в стані буде порахувати. У разі, якщо починають змінюватися ці критерії, ми можемо все повернути назад", - пояснив глава МОЗ.

Також читайте: Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов