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Новини Коронавірус і карантин
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Місцева влада не зможе прикрасити дотримання критеріїв виходу з карантину, - Степанов

Місцева влада не зможе прикрасити дотримання критеріїв виходу з карантину, - Степанов

Місцева влада не зможе прикрашати картину дотримання критеріїв виходу з карантину і зловживати застосуванням цих критеріїв.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми контролюємо (застосування критеріїв. - Ред.) за кількістю тестувань і захворюваності. Значення цих критеріїв ми бачимо. Місцева влада не зможе прикрасити картину, плюс чиновники несуть кримінальну відповідальність за приховування даних", - наголосив міністр.

Степанов нагадав, що Україна буде поетапно виходити з карантину з 22 травня, а карантинні обмеження діятимуть залежно від регіону.

"Місцева влада каже, що потрібно запроваджувати карантин залежно від ситуації. Саме для цього ми вводимо чіткі критерії, які будь-яка людина в стані буде порахувати. У разі, якщо починають змінюватися ці критерії, ми можемо все повернути назад", - пояснив глава МОЗ.

Також читайте: Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Степахины речи я только после просмотра этого
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0
могу понимать - они чота ржут(и ведь есть над кем)......
СТППНХ
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19.05.2020 14:18 Відповісти
критерии...критерии...критерии...
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19.05.2020 14:19 Відповісти
Зате вони можуть послати центральну "владу" з її "карантином".
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19.05.2020 14:25 Відповісти
Степашка.
Местные власти не смогут приукрасить соблюдение критериев выхода из карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 903
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19.05.2020 14:31 Відповісти
степашка ,тоже своими критериями не преукрасить свою деятельность ..Словакия в курсе, о его дутых критериях...
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19.05.2020 14:44 Відповісти
Прикрашать его кретинизм нема потреби. Степаша вне конкуренции. А шо меры молчат когда
этот почитатель сусликов издевается. Выборы не за горами стране обратно нужны герои.
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19.05.2020 15:13 Відповісти
Чмо Коломойші і Жопаблоку!
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19.05.2020 16:19 Відповісти
 
 