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Баканов представил коллективу нового руководителя киевского главка СБУ Головаша

Баканов представил коллективу нового руководителя киевского главка СБУ Головаша

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов представил личному составу новоназначенного главу Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области Олега Головаша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"Надеюсь, что вместе с назначением произойдет и активизация работы управления. И главное - будут новые результаты. Безусловно, ваше управление должно четко и слаженно реагировать на любые вызовы. Ведь понятие безопасности приобретает сейчас новое значение", - отметил Баканов.

Он призвал сотрудников СБУ обращать в своей деятельности особое внимание на направления контрразведки и кибербезопасности, защиты национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, борьбу с терроризмом и диверсиями, противодействия различным проявлениям гибридной войны.

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"Безопасность гарантирует сила. Мои требования к вашей работе вы знаете: на все потенциальные угрозы реагируем оперативно и действенно. Главная цель - чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя в безопасности. Служба должна быть сильной", - подчеркнул Баканов.

Головаш поблагодарил за возможность возглавить крупнейшее в системе СБУ региональное Управление и заверил, что высокий профессионализм и боевой дух личного состава позволит справиться со всеми вызовами, которые стоят сейчас перед спецслужбой.

Автор: 

кадры (611) Киев (25472) СБУ (19851) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+10
Думаєте..? Якщо немає системних змін, то усі призначення це лише бутафорія..а за ними іде фантастичне збагачення чиновництва..
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19.05.2020 15:39
+9
как это кто???!!! это же бывший сантехник из Студии "Квартал-95"!!!
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19.05.2020 15:33
+9
из квартала?
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19.05.2020 15:33
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ЗРАДА!!!!!!!!!! а кто такой этот Головаш?.. да пох.. ЗРАДА!!!!!!!!!!!
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19.05.2020 15:32 Ответить
как это кто???!!! это же бывший сантехник из Студии "Квартал-95"!!!
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19.05.2020 15:33 Ответить
дурень думкою багатиэ
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19.05.2020 15:34 Ответить
какой ты самокритичный! молодец!
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19.05.2020 15:37 Ответить
Если вы не заметили - это был комментарий Ваших слов. А не отдельный пост. Сделайте выводы.
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19.05.2020 15:38 Ответить
я уже сделал выводы, что ты ваЗЕлиновый *******)))
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19.05.2020 15:42 Ответить
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19.05.2020 15:44 Ответить
и друг Сивохо
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19.05.2020 18:58 Ответить
Главное первым прокукарекать,правда? А там хоть не рассветай.
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19.05.2020 15:35 Ответить
Кукарекатель ты опоздал, не злись Следующая новость твоя - пойди гавкни первым и будь счастлив
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19.05.2020 15:36 Ответить
Будюбудюбу. Зелеублюдок возомнил себя верхом остроумия.)
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19.05.2020 15:41 Ответить
ты не остроумный, зелеублюдок. Не твое это.
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19.05.2020 15:43 Ответить
Ну,такое. Лишь бы тявкнуть. У тебя сегодня смена? Всю ветку загадил.
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19.05.2020 15:46 Ответить
"Лишь бы тявкнуть." - ты сдал смысл своего существования здесь, с потрохами
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19.05.2020 15:48 Ответить
Да угомонись уже,чмо.
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19.05.2020 15:49 Ответить
Гавкни что то последним, потрохосос и расходимся!
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19.05.2020 15:50 Ответить
Майбутній мультимільйонер..?🤔
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19.05.2020 15:32 Ответить
Зависть плохое чувство.
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19.05.2020 15:34 Ответить
Думаєте..? Якщо немає системних змін, то усі призначення це лише бутафорія..а за ними іде фантастичне збагачення чиновництва..
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19.05.2020 15:39 Ответить
Смотрел расследование про родственников Баканова. Так они сидят в контакте и однокашниках. И это глава СБУ.
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19.05.2020 15:32 Ответить
Сын Потроха в ночных клубах Лондона зажигает и кричит что он русский, но "родители за детей не отвечают", так ведь?
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19.05.2020 15:35 Ответить
https://censor.net/user/383679Слышь, ты, вазелиновый активист, пойди выпей фанфурик ЗЕлёнки, заешь протушей шаурмой своего любмого шефа, посмотри пару выпусков своего любимого "Рассмеши гомика" и узбагойся))
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19.05.2020 15:41 Ответить
Я смотрю пердак у тебя полыхает за сына Потроха
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19.05.2020 15:42 Ответить
а я смотрю, после пересмотра всех выпусков шоу "Рассмеши гомика" - твой уровень юмора стал круче Петросяна!!!
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19.05.2020 15:49 Ответить
что такое "Петросяна"?
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19.05.2020 15:50 Ответить
Да,не так,как у тебя - после гей-вечеринки.
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19.05.2020 15:52 Ответить
ты имеешь что то против геев и других меньшинств? Евреев тоже не любишь?
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19.05.2020 15:55 Ответить
из квартала?
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19.05.2020 15:33 Ответить
из Украины.
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19.05.2020 15:37 Ответить
Квартальские уже закончились.. этот из "дизель шоу"..
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19.05.2020 15:39 Ответить
Баканов,а ну представ цього чорта.
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19.05.2020 15:44 Ответить
Могу и я за Баканова: https://censor.net/user/467322 - чорт, смердящий на Цензоре за Потроха. Звание - рядовой.
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19.05.2020 15:45 Ответить
Пригорает у зелёного смерда.😊
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19.05.2020 15:47 Ответить
Согласен Но зачем писать о себе в 3 лице?
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19.05.2020 15:49 Ответить
Тебе сказано-утихомирься,недоумок. Обналичь премию из ОП да упейся вусмерть.
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19.05.2020 15:53 Ответить
Такк, что это за начальник тут объявился со своими приказами? Я твое назначение не одобрял!
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19.05.2020 15:54 Ответить
"....новие требования в работе..". Все як в бувшому НКВД. Колишній не замітив,як в центрі Київа і держави в знаменитому на весь світ об'єкті історії народу(українського словянського народу) було підірвано біологічну зброю у вигляді живих носіїв пандемії,що умисно планово готувались ЗАРАЗИТИ ЗАРАЗОЮ півКиїва з подальшим рознесенням по всій Україні. За це у всіх без винятку країнах була б не минуча КАРА: від поїдання крокодилом до вислання куди завгодно від людей. А у нас диверсант з короновірусною ознакою з РПЦ приходить до офісу з людьми,своєю слюньою вимазує двері,плює на людей, торкає руками все ,що бачить і йому....і його...навіть не затримує поліція,бо у нас вже не має поліції і,судячи по біологічним диверсіям, не має вже і СБУ. А хто є? Кому ми платимо? Для кого цей бюджет? Що твориться з " правохоронною системою" і безпекою країни? Кажуть,що змія Путіна,Козак, першим що сказав для Меркель недавно у Берліні: ... Україна на грани розвала и говорить надо уже об безопасности остальних от ихних радикалов... Ось так. І в це вже приходиться вірити,бо кожен день тут таке виникає,що назвати "укріпленням державності" навіть не приходе до думки.
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19.05.2020 19:30 Ответить
 
 