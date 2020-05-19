Баканов представил коллективу нового руководителя киевского главка СБУ Головаша

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов представил личному составу новоназначенного главу Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области Олега Головаша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"Надеюсь, что вместе с назначением произойдет и активизация работы управления. И главное - будут новые результаты. Безусловно, ваше управление должно четко и слаженно реагировать на любые вызовы. Ведь понятие безопасности приобретает сейчас новое значение", - отметил Баканов.

Он призвал сотрудников СБУ обращать в своей деятельности особое внимание на направления контрразведки и кибербезопасности, защиты национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, борьбу с терроризмом и диверсиями, противодействия различным проявлениям гибридной войны.

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"Безопасность гарантирует сила. Мои требования к вашей работе вы знаете: на все потенциальные угрозы реагируем оперативно и действенно. Главная цель - чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя в безопасности. Служба должна быть сильной", - подчеркнул Баканов.

Головаш поблагодарил за возможность возглавить крупнейшее в системе СБУ региональное Управление и заверил, что высокий профессионализм и боевой дух личного состава позволит справиться со всеми вызовами, которые стоят сейчас перед спецслужбой.