Баканов представив колективу нового керівника київського главку СБУ Головаша

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов представив особовому складу новопризначеного главу Головного управління СБУ в м.Києві та Київській області Олега Головаша.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті спецслужби.

"Сподіваюся, що разом з призначенням відбудеться й активізація роботи управління. І головне – будуть нові результати. Безумовно, ваше управління має чітко і злагоджено реагувати на будь-які виклики. Адже поняття безпеки набуває нині нового значення", - зазначив Баканов.

Він закликав співробітників Служби звертати в своїй діяльності особливу увагу на напрями контррозвідки та кібербезпеки, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, боротьбу з тероризмом та диверсіями, протидію різноманітним проявам гібридної війни.

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"Безпеку гарантує сила. Мої вимоги до вашої роботи ви знаєте: на всі потенційні загрози реагуємо оперативно і дієво. Головна мета – аби кожен громадянин міг почуватися в безпеці. Служба має бути сильною", - підкреслив Баканов.

Головаш подякував за можливість очолити найбільше в системі СБУ регіональне Управління і запевнив, що високий професіоналізм та бойовий дух особового складу дозволить впоратися з усіма викликами, які стоять нині перед спецслужбою.