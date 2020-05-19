УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7415 відвідувачів онлайн
Новини
4 613 37

Баканов представив колективу нового керівника київського главку СБУ Головаша

Баканов представив колективу нового керівника київського главку СБУ Головаша

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов представив особовому складу новопризначеного главу Головного управління СБУ в м.Києві та Київській області Олега Головаша.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті спецслужби.

"Сподіваюся, що разом з призначенням відбудеться й активізація роботи управління. І головне – будуть нові результати. Безумовно, ваше управління має чітко і злагоджено реагувати на будь-які виклики. Адже поняття безпеки набуває нині нового значення", - зазначив Баканов.

Він закликав співробітників Служби звертати в своїй діяльності особливу увагу на напрями контррозвідки та кібербезпеки, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, боротьбу з тероризмом та диверсіями, протидію різноманітним проявам гібридної війни.

Також читайте: Зеленський змінив голів СБУ в Києві та трьох областях

"Безпеку гарантує сила. Мої вимоги до вашої роботи ви знаєте: на всі потенційні загрози реагуємо оперативно і дієво. Головна мета – аби кожен громадянин міг почуватися в безпеці. Служба має бути сильною", - підкреслив Баканов.

Головаш подякував за можливість очолити найбільше в системі СБУ регіональне Управління і запевнив, що високий професіоналізм та бойовий дух особового складу дозволить впоратися з усіма викликами, які стоять нині перед спецслужбою.

Автор: 

кадри (309) Київ (19408) СБУ (12770) Баканов Іван (330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Думаєте..? Якщо немає системних змін, то усі призначення це лише бутафорія..а за ними іде фантастичне збагачення чиновництва..
показати весь коментар
19.05.2020 15:39
+9
как это кто???!!! это же бывший сантехник из Студии "Квартал-95"!!!
показати весь коментар
19.05.2020 15:33
+9
из квартала?
показати весь коментар
19.05.2020 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗРАДА!!!!!!!!!! а кто такой этот Головаш?.. да пох.. ЗРАДА!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.05.2020 15:32 Відповісти
как это кто???!!! это же бывший сантехник из Студии "Квартал-95"!!!
показати весь коментар
19.05.2020 15:33 Відповісти
дурень думкою багатиэ
показати весь коментар
19.05.2020 15:34 Відповісти
какой ты самокритичный! молодец!
показати весь коментар
19.05.2020 15:37 Відповісти
Если вы не заметили - это был комментарий Ваших слов. А не отдельный пост. Сделайте выводы.
показати весь коментар
19.05.2020 15:38 Відповісти
я уже сделал выводы, что ты ваЗЕлиновый *******)))
показати весь коментар
19.05.2020 15:42 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2020 15:44 Відповісти
и друг Сивохо
показати весь коментар
19.05.2020 18:58 Відповісти
Главное первым прокукарекать,правда? А там хоть не рассветай.
показати весь коментар
19.05.2020 15:35 Відповісти
Кукарекатель ты опоздал, не злись Следующая новость твоя - пойди гавкни первым и будь счастлив
показати весь коментар
19.05.2020 15:36 Відповісти
Будюбудюбу. Зелеублюдок возомнил себя верхом остроумия.)
показати весь коментар
19.05.2020 15:41 Відповісти
ты не остроумный, зелеублюдок. Не твое это.
показати весь коментар
19.05.2020 15:43 Відповісти
Ну,такое. Лишь бы тявкнуть. У тебя сегодня смена? Всю ветку загадил.
показати весь коментар
19.05.2020 15:46 Відповісти
"Лишь бы тявкнуть." - ты сдал смысл своего существования здесь, с потрохами
показати весь коментар
19.05.2020 15:48 Відповісти
Да угомонись уже,чмо.
показати весь коментар
19.05.2020 15:49 Відповісти
Гавкни что то последним, потрохосос и расходимся!
показати весь коментар
19.05.2020 15:50 Відповісти
Майбутній мультимільйонер..?🤔
показати весь коментар
19.05.2020 15:32 Відповісти
Зависть плохое чувство.
показати весь коментар
19.05.2020 15:34 Відповісти
Думаєте..? Якщо немає системних змін, то усі призначення це лише бутафорія..а за ними іде фантастичне збагачення чиновництва..
показати весь коментар
19.05.2020 15:39 Відповісти
Смотрел расследование про родственников Баканова. Так они сидят в контакте и однокашниках. И это глава СБУ.
показати весь коментар
19.05.2020 15:32 Відповісти
Сын Потроха в ночных клубах Лондона зажигает и кричит что он русский, но "родители за детей не отвечают", так ведь?
показати весь коментар
19.05.2020 15:35 Відповісти
https://censor.net/user/383679Слышь, ты, вазелиновый активист, пойди выпей фанфурик ЗЕлёнки, заешь протушей шаурмой своего любмого шефа, посмотри пару выпусков своего любимого "Рассмеши гомика" и узбагойся))
показати весь коментар
19.05.2020 15:41 Відповісти
Я смотрю пердак у тебя полыхает за сына Потроха
показати весь коментар
19.05.2020 15:42 Відповісти
а я смотрю, после пересмотра всех выпусков шоу "Рассмеши гомика" - твой уровень юмора стал круче Петросяна!!!
показати весь коментар
19.05.2020 15:49 Відповісти
что такое "Петросяна"?
показати весь коментар
19.05.2020 15:50 Відповісти
Да,не так,как у тебя - после гей-вечеринки.
показати весь коментар
19.05.2020 15:52 Відповісти
ты имеешь что то против геев и других меньшинств? Евреев тоже не любишь?
показати весь коментар
19.05.2020 15:55 Відповісти
из квартала?
показати весь коментар
19.05.2020 15:33 Відповісти
из Украины.
показати весь коментар
19.05.2020 15:37 Відповісти
Квартальские уже закончились.. этот из "дизель шоу"..
показати весь коментар
19.05.2020 15:39 Відповісти
Баканов,а ну представ цього чорта.
показати весь коментар
19.05.2020 15:44 Відповісти
Могу и я за Баканова: https://censor.net/user/467322 - чорт, смердящий на Цензоре за Потроха. Звание - рядовой.
показати весь коментар
19.05.2020 15:45 Відповісти
Пригорает у зелёного смерда.😊
показати весь коментар
19.05.2020 15:47 Відповісти
Согласен Но зачем писать о себе в 3 лице?
показати весь коментар
19.05.2020 15:49 Відповісти
Тебе сказано-утихомирься,недоумок. Обналичь премию из ОП да упейся вусмерть.
показати весь коментар
19.05.2020 15:53 Відповісти
Такк, что это за начальник тут объявился со своими приказами? Я твое назначение не одобрял!
показати весь коментар
19.05.2020 15:54 Відповісти
"....новие требования в работе..". Все як в бувшому НКВД. Колишній не замітив,як в центрі Київа і держави в знаменитому на весь світ об'єкті історії народу(українського словянського народу) було підірвано біологічну зброю у вигляді живих носіїв пандемії,що умисно планово готувались ЗАРАЗИТИ ЗАРАЗОЮ півКиїва з подальшим рознесенням по всій Україні. За це у всіх без винятку країнах була б не минуча КАРА: від поїдання крокодилом до вислання куди завгодно від людей. А у нас диверсант з короновірусною ознакою з РПЦ приходить до офісу з людьми,своєю слюньою вимазує двері,плює на людей, торкає руками все ,що бачить і йому....і його...навіть не затримує поліція,бо у нас вже не має поліції і,судячи по біологічним диверсіям, не має вже і СБУ. А хто є? Кому ми платимо? Для кого цей бюджет? Що твориться з " правохоронною системою" і безпекою країни? Кажуть,що змія Путіна,Козак, першим що сказав для Меркель недавно у Берліні: ... Україна на грани розвала и говорить надо уже об безопасности остальних от ихних радикалов... Ось так. І в це вже приходиться вірити,бо кожен день тут таке виникає,що назвати "укріпленням державності" навіть не приходе до думки.
показати весь коментар
19.05.2020 19:30 Відповісти
 
 