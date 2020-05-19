Рада поддержала переименование Дня защитника Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №2325 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Законопроектом предлагается переименовать "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

В пояснительной записке к документу говорится, что "нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание, ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".

Документ был принят в первом чтении.

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Напомним, что в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.

14 октября для Дня защитника Украины выбрали потому, что это была одна из самым важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.