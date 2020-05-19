Рада поддержала переименование Дня защитника Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №2325 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
Законопроектом предлагается переименовать "День защитника Украины" на "День защитников Украины".
В пояснительной записке к документу говорится, что "нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание, ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".
Документ был принят в первом чтении.
Напомним, что в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.
14 октября для Дня защитника Украины выбрали потому, что это была одна из самым важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.
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Да ещё про братство народов можете забыть про это гады.
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И что, болван?
З кацапською літерою "йо". Атжигай ісчЁ, Ёжьіг!
Женщины-защитницы они же и защитники
Военный это уже не защитник? Зачем ему два раза праздновать?
17 травня о 01:27
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Что изменилось в армии при Зеленском и Хомчаке - рассказ офицера Н-ской бригады ВСУ
"Не буду говорить за всех, скажу за нашу бригаду, что происходит. За ротацию мы не продвинулись ни на шаг, находимся на прежних позициях. Но, к сожалению, все равно несем потери. В одном из батальонов бригады за ротацию погибло пять человек - у них самый сложный участок, бои контактные. Основные причины потерь - осколочные ранения. Противник ведет обстрел осколочными гранатами РПГ, ВОГами, одного бойца застрелил снайпер. У нас выгодные позиции, господствующие высоты, но первые четыре месяца, как мы зашли, наша артиллерия и танки не работали вообще, боеприпасов для подавления огнем нам не давали. Ведь в Киеве объявили мир. Так вот наши ребята погибли на стационарных позициях, без всяких продвижений вперед, потому что нам не дают воевать и бить врага, противник понимает безнаказанность. Вот это для нас цена такого "мира", и пусть знают те, кто там Путину смотрит в глаза. тактика молчать и не провоцировать не работает, это невозможно на фронте, для этого кто-то должен сдаваться. Тишина у нас впервые ненадолго установилась на прошлой неделе - когда БРАГ дали наконец БР-ку и отработали калибром 152 и одним танком огневые точки и блиндажи, с корректировкой. Вот только после этого противник и поутих. Россияне понимают только силу, никакие уговоры не работают.
Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ, когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются, это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас с точки зрения организации стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки, мы ролики смотрим оттуда и ролики из стран НАТО, ест ь что сравнить. Организация ВСУ по сравнению с 2018-м годом стала гораздо хуже, причем по всем показателям. Судите сами.
Для примера. В минометной батарее одного из батальонов половина минометов неисправна, остальные применяются с дистанции 1-2 километра, стволы расстреляны полностью. Это минометы "Молот" 2016-го года, есть стволы даже до 7 тысяч выстрелов выдержавшие. В общем, минометы подлежали замене еще после прошлой ротации, все об этом знают, мы и при Муженко просили замену, но заявку не выполняли, теперь приезжает Руслан Борисович Хомчак, обещает, и тоже ничего не делается. Замену не производят, хотя на складах минометы есть. А мы рискуем собой. Нам говорят - "так отвечайте огнем", а чем отвечать, если нас заставляют воевать аварийным оружием?
Станковые гранатометы СПГ есть - а выстрелов к ним нет. Не дают.
Есть автоматические гранатометы - но к ним нет ВОГов. Россияне нас засыпают ВОГами - а нам ответить нечем. Поэтому иногда и залетает прямое попадание.
Бойки к установкам ЗУ-23 вышли из строя - офицеры батальона скидываются деньгами, закупаем сами по Украине, заказываем.
30 мм пушки 2А42 - запчасти со складов нам не поступают, заказываем через волонтеров.
Сейчас огромный дефицит патроны 7,62 мм - уже бойцов безоружными выставляют.
Дошло до того, что сами наладили в полевых условиях производство боеприпасов, чтобы было что забрасывать противнику в окопы.
А вот с ПТУРами положение сейчас улучшилось, есть «Стугны» на вооружении, хорошее оружие.
Камеры для наблюдения дали "Повернись живым".
Пулеметные станки - Савельев.
Никаких американских тепловизоров и прицелов нам не дают, это все волонтерское.
Знаете, при Порошенко и Муженко тоже было очень много позора, тоже ограничивали боеприпасы, тоже ограничивали активные действия, но нас никогда не лишали боеприпасов вообще, мы имели возможность подавлять врага огнем, и в определенных случаях было можно продвигаться, улучшать свои позиции. Такого бардака как сейчас на фронте не было никогда, а я с 14-го в армии.
Теперь по обеспечению. К сожалению, сейчас в армии ухудшилось не только вооружение, но и питание и вещевое довольствие, и ситуация с транспортом.
Наша бригада перешла в 18-м на питание по каталогу, и проблем с едой не было. Финансирование в день на одного бойца было 110 гривен. Сейчас приняли новую норму довольствия - 90 гривен на человека. И поменяли фирму-поставщика. Качество ухудшилось очень серьезно. Исчезло из рациона сало, исчезли йогурты, стало гораздо хуже качество мяса, тушенку пытаются заменять паштетом, рыба вместо хека поставляется какая-то мелочевка. На отдаленных ВОПах, где надо много и тяжело копать, нельзя людей на одной перловой каше держать, у них нет под боком супермаркета, они живут в земле на открытом воздухе, их надо полноценно кормить. Сейчас снова как в 14-15 годах надо тратить свои значительные средства на дополнительное питание.
Хочу поблагодарить днепровскую молочную компанию "Люстдорф", которая нашим подразделениям поставляет уже пять лет войны каждую ротацию по полторы тонны свежего молока в месяц. Сейчас эта помощь просто неоценима, низкий им поклон.
Проект Руслана Борисовича Хомчака по постановке на учет волонтерского транспорта проблему не решил. Идея правильная - ставить на учет транспорт, выделять топливо, ремонтировать, а реализация как всегда, негодная. Как ездили так и ездим на не учтенном транспорте. Почему? Ставить на учет надо только законно растаможенные машины. Оформлять дарственную на бригаду, а за такое можно еще и налоги получить дополнительные. В общем, я не знаю в бригаде поставленных на учет машин.
По топливу - особых изменений нет, как при Муженко так и при Хомчаке топливо на фронт не дают в необходимом количестве, качество очень плохое, не все генераторы могут на таком работать. На батальон давали и дают просто крохи - тонна дизеля, полтонны бензина в месяц. При фронте батальона более 10 км, когда только один рейс грузовой машины для развозки воды - более 30 километров, наши нормы топлива - это просто позор. Возникает впечатление, что как воровали все эти годы топливо где-то на самом верху, так и воруют, ничего не меняется. Закупают какую-то технику, тратят миллиарды, а мы как выполняли большинство боевых задач на волонтерских машинах, как ремонтировали за свои деньги боевую технику, так все и продолжается. Стало хуже, потому что теперь ВСП в нашем тылу начала незаконно задерживать и останавливать наши волонтерские машины, и приходится ездить и забирать машины и товарищей, вступать в в конфликты, тратить время, нервы, топливо. ВСПшники понимают, что мы без этих машин не можем, выпускают, но такой у них дурной приказ. Мы обращались к одному известному волонтеру, который стал народным депутатом, когда-то он нам очень помог и передал машины, чтобы помог поставить эти машины на учет. Но даже народный депутат машины на учет не смог поставить. Вот такой безумный порядок сложился. Лучше бы уже вообще не трогали те машины.
По форме - с 18-го года действовал такой порядок - для фронтовых подразделений форма менялась кажд четыре месяца во время ротации. Сейчас новый приказ - две формы на два года, и крутись как знаешь. Поэтому воюем сейчас снова в волонтерской форме, для работы в земле это расходный материал.
Почему такой бардак? Да потому что армии ставят по-прежнему не военные, а политические задачи, стратегии войны нет. Главного в Киеве интересует только один вопрос - почему кто-то погиб. А то, что люди гибнут, потому что враг продолжает войну, гибнут, потому что не дают оружия, боеприпасов, нет нормальной организации, нет нормального планирования, то это делают вид, что не замечают, ну чтобы ответственность свою не признавать.
Как только кто погиб - так выносят мозг командирам комиссии, в самых худших совковых традициях. Имитаторы. Просто спихивают ответственность на командиров, чтоыь рейтинг себе не портить. Проблемы не решаются, а потери их типа беспокоят. Не о защите страны думают, не об армии, не победе, не о том, что с нами россияне воюют, Киев беспокоит почему там кто-то из офицеров потери допустил, как бы это их не задело. Лицемерие очень низкое, обман всех.
На войне по-прежнему все держится на замечательных людях, которые держат фронт вопреки всему, но таких все меньше, у всех есть предел. Превосходство в качестве людей - на нашей стороне. Вот только какую войну мы ведём, те, кто принимает решения, совершенно не понимают. В случае большой войны все будет держаться снова на добровольцах и волонтёрах. Мы не победим в войне, если не победим совок в Киеве».
В нашому випадку то хай би краще таки повісилось те "дитя"...
День шахтаря і шахтарки, день металурга і металургині, день пілота і пілотки.
а вдруг ********* владеющие большим капиталом обидятся и подадут в международный суд, ибо обидели права ********** и лесбиянок ...просто ужос