Рада підтримала перейменування Дня захисника України

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №2325 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Законопроєктом пропонується перейменувати "День захисника України" на "День захисників України".

У пояснювальній записці до документа йдеться, що "нинішня назва свята "День захисника України" не в повному обсязі передає його суть і зміст, адже поруч з чоловіками-захисниками України захищали також і жінки-захисниці".

Документ був прийнятий в першому читанні.

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Нагадаємо, що в 2014 році президент Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його на День захисника України.

14 жовтня для Дня захисника України вибрали тому, що це була одна з найбільш важливих дат для запорізьких козаків - в цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана або отамана. 14 жовтня також вважається днем ​​створення УПА.