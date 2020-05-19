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Новини
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Рада підтримала перейменування Дня захисника України

Рада підтримала перейменування Дня захисника України

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №2325 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Законопроєктом пропонується перейменувати "День захисника України" на "День захисників України".

У пояснювальній записці до документа йдеться, що "нинішня назва свята "День захисника України" не в повному обсязі передає його суть і зміст, адже поруч з чоловіками-захисниками України захищали також і жінки-захисниці".

Рада підтримала перейменування Дня захисника України 01

Документ був прийнятий в першому читанні.

Також дивіться: Рада провалила голосування за призначення своїх представників у конкурсній комісії з обрання глави ДБР. ВIДЕО

Нагадаємо, що в 2014 році президент Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його на День захисника України.

14 жовтня для Дня захисника України вибрали тому, що це була одна з найбільш важливих дат для запорізьких козаків - в цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана або отамана. 14 жовтня також вважається днем ​​створення УПА.

Автор: 

ВР (14941) свято (682)


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Топ коментарі
+48
Нема чим зайнятися
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19.05.2020 15:50
+18
Це для того зробили, щоб було потім чим звітувати пліснявій владі...
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19.05.2020 15:53
+18
имитация бурной деятельности
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19.05.2020 15:55
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Нема чим зайнятися
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19.05.2020 15:50 Відповісти
от рабочнички в ВР трудятся
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19.05.2020 15:51 Відповісти
Дебилы. Род существительного не может измениться из-за множественного числа, род - величина постоянная и не меняется.Но у нихъ свои правила - вжуух - и ты петух!
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19.05.2020 18:26 Відповісти
Это в русском языке-вжуух-и ты 🐓.
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19.05.2020 19:22 Відповісти
Русь ненавидищь?Какую, киевскую или древнекиевскую.?
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19.05.2020 20:26 Відповісти
Троллей кремлёвских я ненавижу, вот тебя например деревня подмосковная.
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19.05.2020 22:35 Відповісти
Ну так чья Русь, кокошник?Скажи своим лаптям пригожинским что ты обгадился с ответом пусть методичку пришлют.
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19.05.2020 23:04 Відповісти
петухЪ
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19.05.2020 22:57 Відповісти
пятухъ
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19.05.2020 23:02 Відповісти
Це для того зробили, щоб було потім чим звітувати пліснявій владі...
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19.05.2020 15:53 Відповісти
та не, это у них полумер, в Конституцию ж не внесли))....
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19.05.2020 16:00 Відповісти
сколько мощно брать кальку из России? Эвфемизм "День защитника" там выдумали для отбеливания оккупационной и и агрессивной политики империи. День Вооружённых сил Украины.
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19.05.2020 15:53 Відповісти
День Української Армії.
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19.05.2020 15:58 Відповісти
День Збройних сил України святкується 6 грудня.
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19.05.2020 16:09 Відповісти
Отменить за ненужную дубликацию.
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19.05.2020 16:19 Відповісти
День захисника/захисників не те саме, що і професійне свято військовослужбовців.
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19.05.2020 16:27 Відповісти
Какаяразнiца? у нас нет Дня Контрактника, так что мимо. И Солдат и Партизан и Доброволец и Контрактник и Повстанец являются вооружёнными силами.
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19.05.2020 16:41 Відповісти
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19.05.2020 16:44 Відповісти
мозги сломал? Давай ешё день контрактника и день военнообязанного, и день военных медиков, цэ ж "не теж саме",??
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19.05.2020 16:47 Відповісти
КАЦАП ты не прав! Есть законные ВСУ, оккупанты при малейшем вооруженном конфликте на территории Украины подлежат уничтожению.
Да ещё про братство народов можете забыть про это гады.
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19.05.2020 22:41 Відповісти
Лапоть пригожинский , ты не прав!, бла-бла-бла!
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19.05.2020 23:06 Відповісти
законные ВСУ

==
И что, болван?
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19.05.2020 23:08 Відповісти
>>День Вооружённых сил Украины<<
З кацапською літерою "йо". Атжигай ісчЁ, Ёжьіг!
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19.05.2020 20:35 Відповісти
это русский язык, а ты пишешь на кацапском "езыге".
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19.05.2020 20:53 Відповісти
Шумбрат, сея баран!
Рада підтримала перейменування Дня захисника України - Цензор.НЕТ 6486
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19.05.2020 21:39 Відповісти
Аджищь лытеч.
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19.05.2020 21:49 Відповісти
Повна шизофренія
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Постсовком правят шизофреники поэтому и живём так
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19.05.2020 16:10 Відповісти
Зашибись. Прорыв.
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19.05.2020 15:55 Відповісти
имитация бурной деятельности
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Не в лоб так по лбу.Суть одна и та же.
Женщины-защитницы они же и защитники
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19.05.2020 15:56 Відповісти
Навіть "День захисника" є не коректною назвою свята: ЗЄнєлоха забули включити, він же теж захищає Україну.
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19.05.2020 15:56 Відповісти
Під термін захисника України підпадають як жінки, так і чоловіки, що захищають і захищали нашу Україну від ворогів. А ось під термін захісників, можна пропхнути і сівоху з його товарищами недоросами та іншу вату. А впрочем, да какая разница. Ну неужели других насущных проблем в стране нет.
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19.05.2020 15:58 Відповісти
А какая разница?! Сколько еще праздников можно переименовать и добавить. Например, Вхождение на престол, Царские именины, Рождество 95-го, Принятие Великого закона о земле, ну и т.д. Почти каждый день-то новый праздник
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19.05.2020 15:58 Відповісти
Воскрешение государства Украинского, День святого Сала, Снисхождение благодати Безвиза, День Святого Томоса, День Сурка, Успение пресвятой УНР.
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19.05.2020 16:25 Відповісти
?? Переименуйте ещё День учителя в "День учителей и в том числе учительниц".
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19.05.2020 16:43 Відповісти
Совершенно верно. По аналогии, эти дятлы теперь просто обязаны переименовать "День учителя", "День строителя", "День медработника" и т.д и т.п....
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19.05.2020 17:49 Відповісти
Переименовать День вышиванки в День вышиванки, шаровар, венков и ленточек.Вопиющая несправедливость!
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19.05.2020 18:04 Відповісти
Как вам идея сделать День Независимости, День Освобождения и День Свободной Украины?
Военный это уже не защитник? Зачем ему два раза праздновать?
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19.05.2020 16:55 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWP00l6HzIpncedNmX14s5mF2gUOLsNwX8EcuVUvUh3C64ISKltZwFpKIMVos-gtkZNCs9qbCyyaWvDqtvjywedAi352GM-zfoTToKRFU8IASGwV8B3qtypfABLoVWK0PDYJqZoH_nMb3cOnIIB4W3i&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

17 травня о 01:27
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Что изменилось в армии при Зеленском и Хомчаке - рассказ офицера Н-ской бригады ВСУ

"Не буду говорить за всех, скажу за нашу бригаду, что происходит. За ротацию мы не продвинулись ни на шаг, находимся на прежних позициях. Но, к сожалению, все равно несем потери. В одном из батальонов бригады за ротацию погибло пять человек - у них самый сложный участок, бои контактные. Основные причины потерь - осколочные ранения. Противник ведет обстрел осколочными гранатами РПГ, ВОГами, одного бойца застрелил снайпер. У нас выгодные позиции, господствующие высоты, но первые четыре месяца, как мы зашли, наша артиллерия и танки не работали вообще, боеприпасов для подавления огнем нам не давали. Ведь в Киеве объявили мир. Так вот наши ребята погибли на стационарных позициях, без всяких продвижений вперед, потому что нам не дают воевать и бить врага, противник понимает безнаказанность. Вот это для нас цена такого "мира", и пусть знают те, кто там Путину смотрит в глаза. тактика молчать и не провоцировать не работает, это невозможно на фронте, для этого кто-то должен сдаваться. Тишина у нас впервые ненадолго установилась на прошлой неделе - когда БРАГ дали наконец БР-ку и отработали калибром 152 и одним танком огневые точки и блиндажи, с корректировкой. Вот только после этого противник и поутих. Россияне понимают только силу, никакие уговоры не работают.

Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ, когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются, это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас с точки зрения организации стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки, мы ролики смотрим оттуда и ролики из стран НАТО, ест ь что сравнить. Организация ВСУ по сравнению с 2018-м годом стала гораздо хуже, причем по всем показателям. Судите сами.

Для примера. В минометной батарее одного из батальонов половина минометов неисправна, остальные применяются с дистанции 1-2 километра, стволы расстреляны полностью. Это минометы "Молот" 2016-го года, есть стволы даже до 7 тысяч выстрелов выдержавшие. В общем, минометы подлежали замене еще после прошлой ротации, все об этом знают, мы и при Муженко просили замену, но заявку не выполняли, теперь приезжает Руслан Борисович Хомчак, обещает, и тоже ничего не делается. Замену не производят, хотя на складах минометы есть. А мы рискуем собой. Нам говорят - "так отвечайте огнем", а чем отвечать, если нас заставляют воевать аварийным оружием?

Станковые гранатометы СПГ есть - а выстрелов к ним нет. Не дают.

Есть автоматические гранатометы - но к ним нет ВОГов. Россияне нас засыпают ВОГами - а нам ответить нечем. Поэтому иногда и залетает прямое попадание.

Бойки к установкам ЗУ-23 вышли из строя - офицеры батальона скидываются деньгами, закупаем сами по Украине, заказываем.

30 мм пушки 2А42 - запчасти со складов нам не поступают, заказываем через волонтеров.

Сейчас огромный дефицит патроны 7,62 мм - уже бойцов безоружными выставляют.

Дошло до того, что сами наладили в полевых условиях производство боеприпасов, чтобы было что забрасывать противнику в окопы.

А вот с ПТУРами положение сейчас улучшилось, есть «Стугны» на вооружении, хорошее оружие.

Камеры для наблюдения дали "Повернись живым".

Пулеметные станки - Савельев.

Никаких американских тепловизоров и прицелов нам не дают, это все волонтерское.

Знаете, при Порошенко и Муженко тоже было очень много позора, тоже ограничивали боеприпасы, тоже ограничивали активные действия, но нас никогда не лишали боеприпасов вообще, мы имели возможность подавлять врага огнем, и в определенных случаях было можно продвигаться, улучшать свои позиции. Такого бардака как сейчас на фронте не было никогда, а я с 14-го в армии.

Теперь по обеспечению. К сожалению, сейчас в армии ухудшилось не только вооружение, но и питание и вещевое довольствие, и ситуация с транспортом.

Наша бригада перешла в 18-м на питание по каталогу, и проблем с едой не было. Финансирование в день на одного бойца было 110 гривен. Сейчас приняли новую норму довольствия - 90 гривен на человека. И поменяли фирму-поставщика. Качество ухудшилось очень серьезно. Исчезло из рациона сало, исчезли йогурты, стало гораздо хуже качество мяса, тушенку пытаются заменять паштетом, рыба вместо хека поставляется какая-то мелочевка. На отдаленных ВОПах, где надо много и тяжело копать, нельзя людей на одной перловой каше держать, у них нет под боком супермаркета, они живут в земле на открытом воздухе, их надо полноценно кормить. Сейчас снова как в 14-15 годах надо тратить свои значительные средства на дополнительное питание.

Хочу поблагодарить днепровскую молочную компанию "Люстдорф", которая нашим подразделениям поставляет уже пять лет войны каждую ротацию по полторы тонны свежего молока в месяц. Сейчас эта помощь просто неоценима, низкий им поклон.

Проект Руслана Борисовича Хомчака по постановке на учет волонтерского транспорта проблему не решил. Идея правильная - ставить на учет транспорт, выделять топливо, ремонтировать, а реализация как всегда, негодная. Как ездили так и ездим на не учтенном транспорте. Почему? Ставить на учет надо только законно растаможенные машины. Оформлять дарственную на бригаду, а за такое можно еще и налоги получить дополнительные. В общем, я не знаю в бригаде поставленных на учет машин.

По топливу - особых изменений нет, как при Муженко так и при Хомчаке топливо на фронт не дают в необходимом количестве, качество очень плохое, не все генераторы могут на таком работать. На батальон давали и дают просто крохи - тонна дизеля, полтонны бензина в месяц. При фронте батальона более 10 км, когда только один рейс грузовой машины для развозки воды - более 30 километров, наши нормы топлива - это просто позор. Возникает впечатление, что как воровали все эти годы топливо где-то на самом верху, так и воруют, ничего не меняется. Закупают какую-то технику, тратят миллиарды, а мы как выполняли большинство боевых задач на волонтерских машинах, как ремонтировали за свои деньги боевую технику, так все и продолжается. Стало хуже, потому что теперь ВСП в нашем тылу начала незаконно задерживать и останавливать наши волонтерские машины, и приходится ездить и забирать машины и товарищей, вступать в в конфликты, тратить время, нервы, топливо. ВСПшники понимают, что мы без этих машин не можем, выпускают, но такой у них дурной приказ. Мы обращались к одному известному волонтеру, который стал народным депутатом, когда-то он нам очень помог и передал машины, чтобы помог поставить эти машины на учет. Но даже народный депутат машины на учет не смог поставить. Вот такой безумный порядок сложился. Лучше бы уже вообще не трогали те машины.

По форме - с 18-го года действовал такой порядок - для фронтовых подразделений форма менялась кажд четыре месяца во время ротации. Сейчас новый приказ - две формы на два года, и крутись как знаешь. Поэтому воюем сейчас снова в волонтерской форме, для работы в земле это расходный материал.

Почему такой бардак? Да потому что армии ставят по-прежнему не военные, а политические задачи, стратегии войны нет. Главного в Киеве интересует только один вопрос - почему кто-то погиб. А то, что люди гибнут, потому что враг продолжает войну, гибнут, потому что не дают оружия, боеприпасов, нет нормальной организации, нет нормального планирования, то это делают вид, что не замечают, ну чтобы ответственность свою не признавать.

Как только кто погиб - так выносят мозг командирам комиссии, в самых худших совковых традициях. Имитаторы. Просто спихивают ответственность на командиров, чтоыь рейтинг себе не портить. Проблемы не решаются, а потери их типа беспокоят. Не о защите страны думают, не об армии, не победе, не о том, что с нами россияне воюют, Киев беспокоит почему там кто-то из офицеров потери допустил, как бы это их не задело. Лицемерие очень низкое, обман всех.

На войне по-прежнему все держится на замечательных людях, которые держат фронт вопреки всему, но таких все меньше, у всех есть предел. Превосходство в качестве людей - на нашей стороне. Вот только какую войну мы ведём, те, кто принимает решения, совершенно не понимают. В случае большой войны все будет держаться снова на добровольцах и волонтёрах. Мы не победим в войне, если не победим совок в Киеве».
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19.05.2020 17:20 Відповісти
Захисників саміх потрібно захищати від дурного керівництва в Києві.
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19.05.2020 17:20 Відповісти
Так голосовали же сами за этот Зесовок.
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19.05.2020 17:53 Відповісти
У этих избирателей мозгов нет. Как сказала одна тетка " Може буде краще". В лотерею играют, бараны.
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19.05.2020 20:56 Відповісти
чим би дитя не тішилось... аби не вішалось.
В нашому випадку то хай би краще таки повісилось те "дитя"...
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19.05.2020 17:37 Відповісти
клінічні ідіоти !!!!
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19.05.2020 17:38 Відповісти
Болванам неведомо, что род существительных всегда постоянный и не меняется как гермафродит во множественном числе. "Защитники" так же и останутся МУЖСКОГО рода, если это только не "защитницы" . Если на то пошло, так правильно будет День защитника и защитницы.
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19.05.2020 18:19 Відповісти
Тепер до цього свята хотят підмазати і всяких чинуш тилових,які якимось чином та роботою були на прилеглих територіях ....для встановлення чергових пільг "партизанам кабінетеого фронту". Повірьте,так і буде,бо поняття " Захисник" не має родових відмінників в жодній державі. Це антцрвж доя якихось лайнових справ в бопотьбі проти України. Одним словом,все це "сволочизм та бркхня"!
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19.05.2020 18:39 Відповісти
Ото они там пашут...
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19.05.2020 19:40 Відповісти
Коли собаці робити нічого, вона яйця лиже.
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19.05.2020 19:47 Відповісти
Дурня повна! Коли ми говоримо: "Будівельники", то в це поняття включаются і будівельники, і будівельниці. Инакше треба переіменовувати усі професійні свята:
День шахтаря і шахтарки, день металурга і металургині, день пілота і пілотки.
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19.05.2020 20:24 Відповісти
я об этом писал выше. Род во множественном числе не изменяется. Но у них правила языков - лженауко!
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20.05.2020 00:23 Відповісти
Трудятся не покладая рук, сначала нужно решить самые важные дела, поменять одну букву, как жеш без этого.
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19.05.2020 20:26 Відповісти
Прогиб перед мировым говномесием?

а вдруг ********* владеющие большим капиталом обидятся и подадут в международный суд, ибо обидели права ********** и лесбиянок ...просто ужос
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19.05.2020 22:56 Відповісти
 
 