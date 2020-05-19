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Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав
Министерстве здравоохранения отмечает, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.
Об этом министерство сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.
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+5 I Ka #397486
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А клящи?
А дикие?
"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус."
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А дикие переносят?
В Донецкой области (думаю что так везде!) врачи считают, что ВИЧ переносят и комары в т.ч.!
И это обратная вязь после семинаров и тренингов!
Наши Врачи! Которым мало, мало, платят!
Они тупые как валенки - вот это действительно, "доктора смерть"!
А не домашні🤯?!!!