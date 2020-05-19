Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав

Министерстве здравоохранения отмечает, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

Об этом министерство сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.

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