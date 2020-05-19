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Новости Коронавирус и карантин
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Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав

Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав

Министерстве здравоохранения отмечает, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

Об этом министерство сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.

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Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) насекомые (21) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
а они минздраву за отмазку заплатили, как мухи с комарами?
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19.05.2020 16:26
+4
А эсли муха сядет на коронавирусную шмарклю, отхарканый харкачь, а потом на печеньку?
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19.05.2020 16:21
+3
Опа, нова страшилка. Терміново антимоскітні сітки по голову....спочатку вагонами спродати, а потім МРІЯМИ закуповувати і через Епіцентр реалізувати. Зебіли, тримайте хайп-наводку!
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19.05.2020 16:21
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А эсли муха сядет на коронавирусную шмарклю, отхарканый харкачь, а потом на печеньку?
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19.05.2020 16:21 Ответить
а москальские вошки с украинскими гнидками - переносят?
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19.05.2020 16:24 Ответить
Тільки зеленого кольору.
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19.05.2020 16:25 Ответить
как ты ловко отмазал колорадов, розовый ПОросятник и прочих блохастых ПЕСиков.
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19.05.2020 16:29 Ответить
Я тоже подумал об этом ... , т. е . мухи через открытое оконце с котлеты на бутерброд никакую заразу не перенесут ! Ну шо ж , - пусть живут , если так . ))
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19.05.2020 16:31 Ответить
Разводить будешь?
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19.05.2020 16:41 Ответить
Не , готовых в магазине куплю
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19.05.2020 16:45 Ответить
ну Вы еще заикнитесь об наколотых апельсинах?
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19.05.2020 16:40 Ответить
Опа, нова страшилка. Терміново антимоскітні сітки по голову....спочатку вагонами спродати, а потім МРІЯМИ закуповувати і через Епіцентр реалізувати. Зебіли, тримайте хайп-наводку!
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19.05.2020 16:21 Ответить
І це щирая правда. Точно не розносять. Хіба, трішечки. Ну чуть-чуть. І то, коли деньги дадут з-за границы, которая счас на замке
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19.05.2020 16:38 Ответить
отэто заэбса!
А клящи?
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19.05.2020 16:22 Ответить
а они минздраву за отмазку заплатили, как мухи с комарами?
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19.05.2020 16:26 Ответить
А колорады или хрущи? Все что-то носят и носят, носят и носят...
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19.05.2020 16:25 Ответить
А які мухи та комари взимку?
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19.05.2020 16:27 Ответить
Осталось выяснит насчет моли и тараканов Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9845
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19.05.2020 16:28 Ответить
и соевой ботвы.
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19.05.2020 16:31 Ответить
Я уж было сперва подумал, что мух и комаров меньше станет
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19.05.2020 16:36 Ответить
Полная реабилитация ....Не виновны! Долой мухоловы и антикомаринные спрейи ! С ними победим!
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19.05.2020 16:40 Ответить
Та то понятно шо домашние не переносят.
А дикие?
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19.05.2020 16:41 Ответить
Ну вот , и тестов не надо. Если в жилище нет мух и комаров - значит присутствует вирус.))
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19.05.2020 17:23 Ответить
Ви не зрозуміли..."Не переносять" - означає тут же здихають від вірусу,не встигнувши долетіти до Вас...Інакше б написали - не являються переносіями...
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19.05.2020 17:58 Ответить
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19.05.2020 19:52 Ответить
Порвало!
"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус."
----------------------------------------------------------------------------
А дикие переносят?
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19.05.2020 17:26 Ответить
А гедзі і воші, особливо московські?
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19.05.2020 17:28 Ответить
Сидят, ждут инфы от комаров и мух.
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19.05.2020 17:30 Ответить
У щурів й мишей забули інтерв'ювзяти...Недолугі бевзі
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19.05.2020 19:54 Ответить
Через постійний холод ще мухи і комарі толком і не з'являлись, а "профессора" вже дослідили..
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19.05.2020 17:34 Ответить
А что,мухи и комары умеют чихать и кашлять??😯😯😯
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19.05.2020 17:45 Ответить
Что могут переносить мухи и комары то ,чего не существует?Барановирус?
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19.05.2020 18:09 Ответить
ішако-оманських зебл_ноідів...
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19.05.2020 19:55 Ответить
Если "нет такой информации", то это не значит, что не так! Только эксперементально можно добится тех или иных выводов! Но вряд ли этим кто-либо серьезно занимается. Еще несколько месяцев назад говорили, что кошки и собаки не болеют этим короновирусом!
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19.05.2020 18:22 Ответить
Вы это Хероям от медицины скажите!
В Донецкой области (думаю что так везде!) врачи считают, что ВИЧ переносят и комары в т.ч.!
И это обратная вязь после семинаров и тренингов!


Наши Врачи! Которым мало, мало, платят!

Они тупые как валенки - вот это действительно, "доктора смерть"!
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19.05.2020 18:57 Ответить
Довго винаходили Ляпарі...
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19.05.2020 19:50 Ответить
"...Домашние мухи и комары не переносят коронавирус..."

А не домашні🤯?!!!
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19.05.2020 19:57 Ответить
 
 